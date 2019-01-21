«Тоттенхэм» одержал пиррову победу

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на последних минутах в гостях вырвал победу у «Фулхэма» (2:1). Приводим самые интересные публикации медиа об этом матче.

Уинкс и Нкуду выручили обескровленный «Тоттенхэм»

«Кому нужен Харри Кейн, когда у вас есть Харри Уинкс? Начало периода "Тоттенхэма" без своего лидера атак и другого важного нападающего Сон Хын Мина, казалось, должно было закончиться разочарованием, в то время, как Фернандо Льоренте, который действовал на позиции центрфорварда, провел кошмарный матч.

Испанец отметился голом в свои ворота и упустил два хороших шанса на чужом конце поля, пока "Шпоры" пытались отыскать свою атакующую силу — Деле Алли сравнял счет в начале второго тайма, но был вынужден покинуть поле на замену из-за травмы на 86-й минуте, что только усилило ощущение, что это не был день гостей», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Но встречайте невероятного спасителя — точнее, двух спасителей: Уинкс не забивал с ноября 2016 года против "Вест Хэма", тогда как выставленный на трансфер Жорж-Кевин Нкуду провел только один поединок за весь сезон, выйдя на замену на 64-й минуте против тех же "Молотобойцев" в Кубке Лиги.

Сменив Алли, француз сделал превосходную подачу на последней минуте добавленного к основному времени, на который внезапно отозвался англичанин и головой отправил мяч в ворота. Это была горькая пилюля для Клаудио Раньери и его подопечных, потому что они играли лучше в первом тайме, когда Юго Льорис совершил два хороших сейва, и они не так уже явно проиграли по игре во втором тайме».

Травма Алли усложняет ситуацию для «Тоттехэма»

«У Льоренте выдался ужасный поединок на острие атаки — он забил мяч в собственные ворота и упустил два шанса у чужой рамки, тогда как Эрик Ламела провел слабую игру. "Тоттенхэму" требовалось большее от этого дуэта, и понадобится еще, если они продолжат попадать в состав. Также в конце матча повредился Алли, получив третью травму подколенного сухожилия за сезон, и это последнее, что нужно было лондонцам», — отмечает в материале ESPN Бен Пирс.

«Тактика Маурисио Почеттино на самом деле не сработала. Его план, казалось, заключался в том, что вингбеки должны снабжать передачами Льоренте, но настоящего изобилия подач на него так и не последовало. Аргентинский менеджер при этом вряд ли выпустил бы на поле Нкуду, если бы не повреждение Алли, но так или иначе, он одержал победу в сложных обстоятельствах».

Победа слишком дорого обошлась «Тоттенхэму»

«Итог поединка кажется слишком жестоким для "Фулхэма", который на семь очков отстает от спасительной 17-й позиции, когда их менеджер Клаудио Раньери выглядел обезумевшим на боковой линии, увидев, что преимущество его команды в первом тайме было отыграно. Для "Шпор" это было выступление, в котором они прилагали старания, демонстрировали свою упорство, решимость, но результат может быть незначительным. Они потеряли Алли из-за травмы — тот шел за боковой линией и чуть не плакал», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Они просто не могут позволить себе, чтобы он выбыл надолго, учитывая, что Кейн не вернется на поле до марта после разрыва связок лодыжки, а Сон будет выступать на Кубке Азии, возможно, до начала февраля — в их отсутствие и с неготовым функционельно Лукасом Моурой это был мучительный матч, и не только для Льоренте. Отправятся ли клуб на трансферный рынок? Почеттино, казалось, не мог рассчитывать на свой резерв, ведь он выпустил игрока оборонительного плана Эрика Дайера и вынужден был перенастроить схему, пока его команда пыталась выиграть».

«Тоттенхэм» обречен полагаться на Льоренте

«У него были проблемы в обращении с мячом, и он выглядел игроком, который давно не выходил на поле, но пока у Почеттино нет никого другого, он вынужден предоставить ему еще один шанс. Он не плохой футболист — у него хороший послужной список, он выступал за "Ювентус", "Атлетик", где он был востребован. Ему просто нужно какое-то игровое время, чтобы набрать форму и снова обрести уверенность в себе, поскольку этот автогол стал для него неприятным моментом», — выразил убеждение в эфире Sky Sports Джейми Реднапп.

«У "Тоттенхэма" нет нападающего похожего на Кейна, с таким же движением и энергией. Испанец же — исполнитель, которого бросаешь в бой по ходу игры, как лондонцы делали это в поединке против "Манчестер Юнайтед", когда нужно изменить результат матча, для чего играешь более прямолинейно. Это вдвойне сложно — выходить посреди сезона на трансферный рынок и тратить там деньги, поэтому они, возможно, вынуждены просто мириться с тем, что у них есть Льоренте». 0