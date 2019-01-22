Шикарная развязка. «Спартак» и «Ростов» открыли кубок «Кубок Матч Премьер»

В матче открытия турнира «Кубок Матч Премьер» «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В напряженном матче ростовчане могли вырвать победу в концовке, но Максименко отбил удар Ионова с пенальти, а в ответной атаке Глушаков принес победу красно-белым.

Лидерство Умярова

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров оценивает составы команд, в которых появилось много новых и молодых лиц.

«Команды играли с заметным желанием, но не в самых оптимальных составах. Как, впрочем, и планировалось. Карпин вообще оказался последователен со своим заявлением на пресс-конференции и выставил множество резервистов: Зайнутдинова, Гулевского, Плиева, Щадина, только пришедшего Новосельцева, не так много игравшего осенью Зуева.

Кононов выстроил "Спартак" по гибридной системе 4-2-3-1, переходящей в 4-4-2. Ташаев действовал слева, Мельгарехо — справа, Педро Роша — нижним форвардом, Луис Адриано — верхним. В центре поля расположились Гулиев и Умяров. Появился сразу же и третий зимний новичок красно-белых Айртон.

Больше всего из этой троицы, да и, пожалуй, из всего "Спартака" понравился Умяров. Во-первых, смелостью — он не боялся постоянно просить мяч и вести игру. Во-вторых, видением поля. В-третьих, лидерскими качествами. Казалось бы, Наиль только что пришёл в ведущий клуб страны из скромного "Чертаново", но он уже чётко и громко командует партнерами на поле, расставляет их при позиционной обороне и подсказывает при выходе в атаку. Его голос стал самым узнаваемым на поле».

Тренеры экспериментируют

Автор Soccer.ru Александр Чистяков отмечает, что тренеры обеих команды не упустили возможности поэксперементировать с составами и схемами.

«Чтобы оценить готовность команд по матчам такого подготовительно-выставочного турнира, пригодится клиповое мышление, потому что цельную логику разглядеть пока не представляется возможным. Правильно сказал Валерий Карпин, что он и по итогам Кубка Матч Премьер не будет знать основной состав своей команды, ведь после заключительного матча катарского турнира останется еще месяц до возобновления сезона.

Какие уж могут быть сделаны выводы сейчас, да еще сторонними наблюдателями? Никаких. Выводы сделать невозможно, их можно только придумать. Тренеры не отказывают себе в экспериментах и даже в эксцентричных решениях. И правильно — сейчас самое время.

Карпин и Кононов как будто специально демонстрируют своим командам полное отсутствие привилегий и преференций отдельным игрокам. Когда два тайма приходится играть, по сути, разными составами, допустимы два подхода: во-первых, можно жестко провести черту между стартом и дублем, отталкиваясь от былых "заслуг". Во-вторых, непререкаемых, казалось бы, авторитетов можно распределить между двумя составами, как и молодежь. Так и поступили оба Георгиевича. Так, у "Ростова" в первом тайме на поле были Паршивлюк, Гацкан и Ингасон, а Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон попали во вторую партию.

У "Спартака" тоже было два экспериментальных состава, но набор игроков из первого тайма был, пожалуй, более экспериментальным, чем состав на второй тайм. Нужно заметить, что весь матч без замен отыграл вратарь Максименко и центральные защитники Кутепов и Джикия. С первых минут Кононов выпустил троих новичков: Умярова и Гулиева в центре поля, а также Айртона на левом фланге обороне. В перерыве их сменили Глушаков, Игнатов и Комбаров, также в атаке появились Ханни, Ломовицкий и Мелкадзе. Им уступили место Мельгарехо, Педро Роша и Ташаев».

«Ростов» смотрелся конструктивнее

Корреспондент Sport24 Антон Матвеев хвалит ростовскую команду за игру, показанную ей до перерыва и за первый гол нового турнира.

«Почти любая потеря красно-белых в центре поля трансформировалась в темповую атаку "Ростова". Не то чтобы банда Карпина коллекционировала топовые моменты. Но смотрелась позитивнее, свежее и конструктивнее "Спартака".

Но тут понятно, что история рутинная: у красно-белых смешанный состав, начало второго сбора и далее по списку. Так что главный сюжет для команды Кононова не результат, а игра новичка Айртона. В защите бразильца как следует давили Зуев и Паршивлюк — к голам это не привело. Подключался блондин из Южной Америки осторожненько, пас ближнему/пас назад — вот это все. Разок приложился издалека, но мяч улетел… на другое поле.

"Браво, Лука!" — Джикия и Ко перманентно поддерживали нового сотрудника "Спартака". Не Модрича — Лукаса Айртона.

"Эй, сюда надо было!" — а вот и пронзительная жалоба юного болельщика на вынос Джикии. Георгий посмел выбить мяч высоко на трибуны. А не на первый ряд, где и ждал бесплатный мяч болельщик.

Он не дождался — зато дождался "Ростов". Еще одна потеря "Спартака" — и ошибка Мельгарехо привела к четкой реализации Кьяртанссона. 0:1, первый гол первого тайма первого Кубка Матч Премьер».

Спартаковский футбол Кононова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак разглядел зачатки игры, которую «Спартаку» прививает новый тренер.

«В перерыве наставники команд сделали полтора десятка на двоих, практически полностью поменяв действующих лиц. Из атакующих игроков "Спартака" остался только Адриано, бывший лучшим в составе своей команды в первые 45 минут. У москвичей заслуживают упоминания Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Софьян Ханни. У ростовчан отметим выход Алексея Ионова, Дмитрия Скопинцева и 18-летнего Михаила Михайловича Осинова, сына того самого Осинова, который провел за желто-синих более двух сотен матчей в 2001-2009 годах.

Матчу пошло на пользу, что большинство замен были сделаны в перерыве. Нередко вторые таймы товарищеских матчей страдают именно от того, что футболистов меняют по его ходу, отчего игра разбивается на отрезки и сбивается ее ритм. В данном случае этого недостатка удалось избежать, и команды показали достаточно цельный футбол.

"Спартак" после перерыва завладел мячом и стал раскачивать оборону соперника. Атакующие футболисты активно менялись позициями и довольно быстро закружили защитникам голову. Михаил Игнатов получил от Ханни передачу в штрафной и был сбит. Пенальти уверенно реализовал вновь поменявший одну стильную прическу на другую Адриано. Данный момент показателен тем, что он демонстрирует именно то, чего хочет от своих футболистов Кононов — постоянного движения, активных перемещений и смен позиций».

Адриано и Глушаков спасли «Спартак»

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров сетует, что товарищеский, по сути, матч не сумел обойтись без травм.

«Вообще игра красно-белых сводилась к тому, чтобы низом отправлять мяч на Адриано. Последний, находясь спиной к чужим воротам, ставил корпус и ждал помощи.

Неудивительно, что как раз бразильцу и было суждено сравнять счет. Случилось это в результате пенальти, назначенного за фол Арсения Логашова на Михаиле Игнатове, которому Софьян Ханни здорово отдал пас пяткой. Таких решений в первом тайме не было, хотя Александр Ташаев и Мельгарехо часто получали мяч в опасной близости от чужих ворот. Кажется, что связка Ханни — Игнатов, действовавшая во второй 45-минутке — находка, которой Кононов будет еще не раз пользоваться весной.

Лишь травма Мацея Вилюша омрачила в целом хорошую игру. Польский защитник "Ростова" получил повреждение колена на ровном месте, своим криком сразу дав понять, что с ним произошло что-то серьезное. К сожалению, есть предпосылки к тому, что без хирургического вмешательства Вилюшу теперь не обойтись. На поле появился капитан ростовской молодежки Максим Сухомлинов. Пришлось перестраиваться, и этим процессом воспользовались москвичи. Однако постоянные моменты ими транжирились. За подобное расточительство должен был наказывать Алексей Ионов, но проиграл дуэль Александру Максименко. Расплата последовала уже в компенсированное время в виде гола Глушакова».

Кандидаты на отбраковку

Обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов выделяет тех, кто не впечатлил своей игрой в первом матче нового турнира.

«Спартак масштабно очистился этой зимой и вряд ли будет продолжать это делать, но если вдруг Александр Шикунов захочет дополнить состав "Крыльев", могут возникнуть варианты… Ладно, это всё шутки, но кое-кто явно не повысил свои шансы на игру в основе.

Во-первых, Педро Роша — куда без него. Король предсезонок, он скрывается на скамейке, как только "Спартак" покидает информационную завесу и играет на широкую публику. На этот раз это случилось не с началом чемпионата, а уже в январе, так что бразилец начал с хорошей передачи вразрез, а закончил запоротым моментом и растворением на поле.

Во-вторых, любимый игрок тренера молодёжки Евгения Бушманова. Недавно тот прогремел на всю Россию, объяснив выбор в пользу Мелкадзе тем, что он цепляется за мячи лучше Чалова. Возможно, но сегодня Георгий был явно не столбом. Он здорово двигался и обыгрывался с партнёрами, стал главным вдохновителем лучшей комбинации матча, но по итогу у человека два загубленных момента и привезённый пенальти. Думаю, Мелкадзе свои шансы ещё получит, он не безнадёжен, но в ключевых эпизодах так играть нельзя.

В-третьих, Глушенков. Такое впечатление, что на деле он центральный защитник, которого каким-то ветром занесло в чужую штрафную — три хорошие атаки (в том числе два момента) закончились на нём.

Пожалуй, больше никто в "Спартаке" полноценным антигероем не стал. Умяров дважды обрезал, но поразил коллег положением в коллективе — только что пришедший 18-летний парень командовал всеми, включая того же Джикию.

Что до "Ростова", то Валерию Карпину на итог всё равно, но таким макаром Ионов может потерять должность пенальтиста, а Арсений Логашов — больше никогда не вернуться в центр защиты, ну проходили же уже с Макеевым.

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И всё-таки здесь увлекаться не надо. "Матч ТВ" сделал многое, чтобы этот предсезонный турнир был в том числе и для зрителя, но сути не изменить — он для тренеров и их внутренней кухни. Ни этот матч, ни турнир в их видении кардинально ничего не изменят — до старта сезона ещё куча времени, спаррингов и тренировок».

Перезагрузка «Спартака»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что перестрофка, которую затеял в «Спартаке» Олег Кононов, пошла команде на пользу.

«Умяров, Глушенков, Игнатов, Гулиев, Мелкадзе. Трое из них еще тинейджеры, средний возраст всех пятерых — 20 лет. И все они так или иначе определяют лицо "Спартака"-2019. Выглядят такими же боевыми единицами, как ветераны и другая, чуть более опытная молодежь вроде Рассказова, Ломовицкого и Максименко.

Новый "Спартак", который мы увидели в матче с "Ростовом", только строится. Его игра пока наклевывается, хватает сложностей, плюс на сборе идут серьезные нагрузки. Но кажется, в этой свежести и новизне команде и нужно искать себя. В этом, наверное, и кроется ключ к возрождению.

Наверняка не все из молодых, получивших шанс на этом сборе, останутся в основе. Костяк по-прежнему формируют состоявшиеся футболисты — Глушаков, Зобнин, Луиз Адриану, Джикия, Фернанду, Комбаров. И, кстати, те из основы, кто сыграл с "Ростовом", были в полном порядке. Ожидаемо — Ханни. Неожиданно — Глушаков. Но есть ощущение, что как раз прилив свежей крови и некий режим перезагрузки взбодрил всех — и старых, и молодых.

То, что "Спартак", как в лучшие времена Карреры, вырвал победу на последних минутах сразу после взятого пенальти, а решающий мяч забил капитан, тоже не считаю случайностью. Я долго говорил с Джикией перед этим матчем, и он сказал, что атмосфера после тяжелой концовки прошлого реально стала лучше. И дело не столько в том, кто тренирует, сколько в том, что команде надоели склоки. Ушли скандалы, пришла удача».

Что ждет Глушакова?

Колумнист «Советского Спорта» Юрий Цыбанев оценивает игру опального капитана красно-белых и всей команды в целом.

«В составе на второй тайм вышел Денис Глушаков — и решительно выступил антагонистом новой исполнительской манеры. Именно он поднес спичку и развел костер, при содействии Михаила Игнатова и Софьяна Ханни. Незамедлительный хлесткий удар, инициативы темповых, в касание, комбинаций — Денис вышел при полном параде. И, не в пример осени, мне даже подумалось, что в "Спартаке" Кононова Глушаков может оказаться незаменимым активатором темпа и порыва.

А ведь для фирменной шутки Валерия Карпина в адрес Глушакова — "Ты еще здесь?" — появился, если вдуматься в зимнюю селекцию "Спартака", вполне фактический повод. Отпустив Самедова в Самару, клуб дал понять, что приступил к радикальному обновлению прежней обоймы российских игроков. Взгляните на пополнение: Айрток на левый фланг обороны, Гулиев и Умяров в опорную зону — разве не читается здесь подтекст с недвусмысленными намеками в сторону Комбарова и как раз-таки Глушакова?

Сложно прогнозировать будущее спартаковского капитана. Легче предсказать другое: с таким темпоритмом взаимодействий, какой был предъявлен с подачи нового тренера в конце осени и в первом тайме января, "Спартаку" будет мучительно тяжело конкурировать и с "Зенитом", и с "Краснодаром", и с ЦСКА, умеющими регулярно включать другую передачу». 0