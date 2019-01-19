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    Первый громкий трансфер зимы. Сбылась давняя мечта Карпина

    «Ростов» пополнил состав Романом Еременко

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    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Еременко нашел в России новый клуб. 31-летний футболист продолжит карьеру в «Ростове», с которым подписал контракт на два с половиной года. Мы решили узнать, как на его переход отреагировали СМИ.
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    Беспроигрышный вариант

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов убежден, что от перехода Романа Еременко в «Ростов» выиграет как сам футболист, так и его новый клуб.

    «Важно, что это беспроигрышный вариант как для клуба, так и для самого футболиста. "Ростов" получил высококлассного исполнителя, который при других обстоятельствах в обозримом будущем на Дону не оказался бы.

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    • Еременко — контракт на два с половиной года. Фактически — лицензию на футбол, гарантию возвращения в профессию. Такой срок это и есть доверие, которое окрыляет. Почему-то кажется, что Роман воспользуется шансом и будет заметной фигурой в РПЛ.

  • Игорь Гамула
  • Известный тренер
  • Еременко послужит хорошим усилением для «Ростова». Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем. «Спартак» зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен.

    • Уход из топов в крепкие середняки — не приговор. Об этом говорят примеры Дзюбы, Смолова, Ионова. В условиях менее жесткой конкуренции одаренные люди порой раскрываются даже ярче.

    Еременко — красавец, что быстро согласился. Карпин — красавец, что рискнул. Футбол от этого только выиграет. Будет интересно», — считает Зеленов.

    Давний интерес Карпина

    Журналисты «Чемпионата» напомнили о том, что нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хотел видеть в своей команде Романа Еременко еще в 2009 году.

    «Ерёменко после ухода из "Спартака" оказался свободным агентом, поэтому переход не стоил "Ростову" никаких денег. Ну, не считая комиссионных агентам и подъёмных самому футболисту. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года, до лета 2021 года. Смело — к тому моменту ему будет 34 года.

    Любопытный факт: Карпин хотел пригласить Ерёменко в "Спартак" ещё в 2009 году, когда тот играл за киевское "Динамо". Но не получил одобрения руководства. "Когда я предложил купить Ерёменко, мне сказали, что на это нет денег", — рассказывал тренер.

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    • В условиях ограниченных ресурсов команде Валерия Карпина нужен любой игрок с претензией на приставку "топ". Отдельно отметим, что в обратном направлении — в "Спартак" — неделю назад отправился Гулиев. Нет, Ерёменко не замена Аязу в опорной зоне, но, возможно, креативный футболист "Ростову" сейчас даже нужнее. Бульдогов на рынке всё-таки куда больше.

  • Валерий Газзаев
  • Известный тренер
  • У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском «Динамо», я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня. Уверен, что он поможет «Ростову», это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба.

    • Хотя, в условиях ухода ещё и Юсупова, ростовчанам придётся задуматься о новом футболисте в центр поля. Пока среди новичков лишь откровенно сырые варианты — Бактийор Зайнутдинов из "Астаны" и ушедший из "Анжи" Даниил Глебов. Значит, трансферы в "Ростове", скорее всего, ещё будут», — говорится в материале.

    Еременко — не прямая замена ушедшим полузащитникам

    Александр Дорский в своем блоге для sports.ru проанализировал, как Роман Еременко впишется в нынешний «Ростов».

    «Осенью правый центральный полузащитник "Ростова" (Калачев или Юсупов) больше отвечал за передачи (этому способствовало и близкое расположение активного Паршивлюка и Ингасона, четвертого центрального защитника РПЛ по пасам за 90 минут после Спайича, Мартыновича и Магнуссона). Левый центральный (Гулиев) чаще продвигал мяч за счет рывков.

    Скорость и резкость точно не самые сильные качества Еременко. В сезоне-2015/16 он делал 0,5 progressive runs за матч (забег с мячом, продвигающий его на 30 метров на своей половине поля, на 15 — при переходе половины, на 10 — на чужой), в сезоне-2016/17 — лишь 0,32. Такие скромные цифры нельзя оправдать только позицией Еременко в ЦСКА (центральный атакующий полузащитник) — это намного больше говорит о его стиле (например, в РПЛ-2018/19 в топ-5 по progressive runs входит Влашич).

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    • В "Ростове" этот показатель Еременко должен подрасти (это уже случилось в "Спартаке", но четыре неполных матча — слишком маленькая выборка). Но Роман точно не будет заменять Гулиева напрямую.

    В первой фазе атак Еременко участвует редко — на протяжении всей карьеры он располагается гораздо ближе к чужим воротам. Роман играл в опорной зоне, на правом фланге защиты (в киевском "Динамо"), отскакивал для розыгрыша с защитниками в 4-3-3 у "Спартака", но это все было либо очень давно, либо эпизодически. В ЦСКА и в лучший период в "Рубине" от Еременко точно не требовали продвижения мяча на чужую половину. А для правого центрального полузащитника "Ростова"-2018/19 это точно необходимо.

  • Максим Калиниченко
  • Экс-игрок «Спартака»
  • Еременко нужен «Ростову» в середине поля, в той самой четверти, откуда идет последний пас. Думаю, что Карпин даст ему достаточно игрового времени, чтобы он почувствовал уверенность.

    • Самый реальный вариант для "Ростова" на весну: Гацкан и Еременко будут игроками старта, а Калачев, Зайнутдинов и Зуев (плюс, возможно, Салетрос) будут появляться в зависимости от состояния», — убежден Дорский.

    Вопросы по форме Еременко

    А вот автор Rusfootball.info Роман Гуськов призвал болельщиков «Ростова» не слишком обольщаться по поводу подписания Романа Еременко, ведь его форма остается загадкой.

    «Если бы Карпину и "Ростову" не нужен был Ерёменко, клуб вряд ли стал бы тратить на него приличные деньги. Вряд ли запросы Трабукки после неудачи в "Спартаке" и невостребованности в топ-клубах остались на том же уровне, о котором пишет Олег Лысенко: якобы летом Галицкий очень удивился от требований по зарплате больше чем в 2 млн евро, а также подъёмных и агентских.

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    • Со "Спартаком" по понятным причинам Марко договорился, но Роман тяжело набирал форму и в итоге дело окончилось травмой. Так что даже если Карпин найдёт возможность компенсировать недостаток объёма Ерёменко моделью игры, остаются вопросы по самому игроку.

  • Сергей Андреев
  • Легенда ростовского футбола
  • Трудно сейчас что-то спрогнозировать. Все-таки Романа два года не было в большом футболе. И это не может не сказаться. Конечно, Еременко совершил большую ошибку. Но что теперь поделаешь? Хотя мы же видим, как все набросились на Логинова… Безусловно, Рома — очень качественный футболист. Помню, буквально за месяц до его дисквалификации он меня просто поразил.

    • Можно говорить, что в "Спартаке" финну не дали шанса и уволили поспешно, но к команде он присоединился не в октябре, однако за 2 месяца тренировок так и не подошёл к нужным кондициям. Затем — травма. По-прежнему не совсем ясно, какими возможностями обладает организм футболиста сейчас. Так что обольщаться ростовчанами рано: подписание сочно и мощно выглядит на бумаге, но от готовности на 60 минут и травм игрок не застрахован: отрезок карьеры в "Спартаке" получился таким, что к двум годам простоя можно смело добавлять ещё полгода.

    Тем занятнее, что контракт Романа Ерёменко с "Ростовом" рассчитан именно на два с половиной года», — пишет Гуськов. 0

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