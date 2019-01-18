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    Планы на зиму: «Ростов»

    Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России

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    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    Ростовчане, бодро начавшие сезон, к зимнему перерыву откровенно выдохлись, отчего концовка первой части вышла скомканной. Зимой Валерию Карпину надо найти способ перезагрузить команду и справиться с потерей важных игроков.
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    Ранние сборы

    Уйдя в отпуск в середине декабря, отдыхали желто-синие меньше месяца. Уже 4 января большая часть команды собралась в Москве.

    Там «Ростов» провел медицинское обследование. На следующий день Валерий Карпин и компания отправились в турецкий Белек, где тренировались до 15 января.

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    • На первый сбор был приглашен ряд игроков молодежного состава: Михаил Осинов, Максим Сухомлинов, Игорь Волков, Александр Гулевский.

    Также в расположении команды находятся несколько футболистов на просмотре. Один из них — голкипер «Авангарда» и один из лучших вратарей ФНЛ Никита Чагров.

    Команда Карпина провела на сборах два контрольных матча: 11 января «Ростов» сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» — 1:0.

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    • Второй сбор «Ростов» проведет в Катаре, где примет участие в «Кубке Матч Премьер». Товарищеский турнир с призовым фондом в 200 тысяч евро состоится с 21 по 29 января, встречи пройдут в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire.

    В рамках турнира донской клуб сразится со «Спартаком» (21 января), с «Локомотивом» (25 января) и с «Зенитом» (28 января).

    Третий сбор «Ростов» проведет в милой сердцу Валерия Карпина испанской Марбелье с 4 по 20 февраля.

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    Контрольные матчи

    Первым соперником «Ростова» на сборах стал «Кукеси» — чемпион Албании сезона 2016/2017 и победитель Кубка Албании (2016 год).

    «Ростов» с первых минут завладел преимуществом. Своей активностью выделялись Скопинцев и Зуев. Именно последний сделал передачу на Гулевского, который на 17-й минуте открыл счет.

    К концу первого тайма сопернику удалось выровнять игру и перед перерывом албанцы сравняли счет. Второй тайм запомнился множеством борьбы и ударом Паршивлюка после углового, которому не хватило точности.

    Контрольный матч
    «Ростов» — «Кукеси» (Албания) 1:1 (1:1)
    Голы: Гулевский, 17 — Цюрбя, 42 Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Логашов, Плиев, Сигурдссон, Скопинцев, Гулевский, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Игрок №1, ИоновСостав «Ростова» во втором тайме: Айдаров, Щадин, Ингасон, Паршивлюк, Сухомлинов, Салетрос, Хаджикадунич, Игрок №2, Трошечкин, Волков, Сигурдарсон

    Вторым соперником ростовчан планировался «Спартак» из Трнавы, но видимо со словаками не удалось договориться и их заменил клуб из Казахстана «Атырау», самый большой успех которого — победа в национальном кубке (2009-й год).

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    • Первый тайм прошел без опасных моментов. Первые 25 минут соперник больше владел мячом, но ближе к перерыву «Ростову» удалось завладеть преимуществом.

    Открыли счет желто-синие уже во второй половине матча. Скопинцев пробил через себя, но случился рикошет, после которого мяч отлетел к Ионову, без проблем использовавшему свой момент. Концовка встречи прошла под диктовку «Ростова».

    Контрольный матч
    «Ростов» — «Атырау» (Казахстан) — 1:0 (0:0)
    Гол: Ионов, 66Состав «Ростова» в первом тайме: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Зуев, Сухомлинов, Салетрос, Трошечкин, Волков, Кьяртанссон, ПлиевСостав «Ростова» во втором тайме: Песьяков (Игрок №2, 60), Гацкан, Сигурдарсон, Глебов, Игрок №1, Логашов, Зайнутдинов, Скопинцев, Ингасон, Ионов, Хаджикадунич

    Залатать дыру в центре поля

    Судя по первому сбору, схему Валерий Карпин во второй части сезона менять не намерен. Болельщиков клуба ждут привычные «5-3-2». Правда, уже с новыми исполнителями.

    Поскольку проблемы у «Ростова» возникли совершенно неожиданно — перед зимним перерывом ничего не предвещало. Впрочем, ещё в конце ноября выбыл из строя один из ключевых игроков команды Тимофей Калачёв.

    Ветерану прооперировали колено, срок восстановления после таких манипуляций составляет три месяца. А значит, что значительную часть зимних сборов он пропустит и полноценно в строй вернется еще не скоро.

    Лиха беда начало. В начале этого года «Ростов» объявил о возвращении в «Спартак» полузащитника Аяза Гулиева. Продажа игрока, по информации СМИ, принесла ростовчанам около 60 миллионов рублей. Летом «Ростов» заплатил «Спартаку» за Аяза примерно в два раза меньше.

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    • Через несколько дней полузащитник Артур Юсупов внезапно разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон и уже в понедельник официально вернулся в «Динамо».

    В результате «Ростов» потерял игроков, которые играли ключевую роль в том, чтобы вернуть мяч на чужой половине поля и начать атаку. Гулиев — один из лучших в лиге по единоборствам внизу, а Юсупов — по перехватам на чужой половине поля.

    Добавим к этому стандарты в исполнении Калачева, новости об интересе «Зенита» к молодому полузащитнику Дмитрию Скопинцеву, и становится ясно, что у ростовчан возникла серьезная проблема в центре поля, которую нужно решать.

    Новички

    К концу первых сборов в команде появились два новичка, призванных помочь справиться с дефицитом игроков в центре поля.

    12 января «Ростов» объявил о переходе 20-летнего полузащитника сборной Казахстана Бактийора Зайнутдинова. Условия сделки не сообщаются.

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    • Карьеру футболиста Бактийор начал в клубе «Тараз» из одноименного города. В 2018-м году перешел в «Астану», за которую провел 35 матчей, забив 7 голов и сделав две передачи.

    Минувшей осенью молодой полузащитник сыграл шесть матчей в Лиге Европы и забил один мяч. Также на счету Зайнутдинова шесть игр в составе национальной команды и один гол.

    Примечательная деталь — Зайнутдинов ради перехода в «Ростов» выкупил свой контракт за 9 млн рублей. В «Астане » ему предлагали продлить соглашение с увеличением оклада в два с половиной раза, но он отказался, предпочтя уйти в «Ростов» на меньшие условия.

    Первый новичок «Ростова»

    А 13 января «Ростов» подписал контракт с 19-летним полузащитником Данилом Глебовым. Воспитанник томского футбола в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотив Москва», а в 2017 году перешёл в «Анжи», где дебютировал в Премьер-Лиге.

    За первую команду Данил сыграл 10 матчей в осенней части сезона.

    Второй новичок «Ростова»

    Оба новичка приняли участие в контрольном матче с «Атырау», выйдя на поле после перерыва. Зайнутдинов, который старался «дирижировать» атаками желто-синих, выглядел достойно.

    Трансферные слухи

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, вернувшийся из аренды в «Анжи», полетел в Турцию на сборы с «Ростовом», сообщает «Спорт-Экспресс».

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    • 27-летний игрок будет выступать за ростовскую команду на правах аренды. Официально об аренде клубы могут объявить после того, как с «Ростова» снимут запрет на регистрацию новичков.

    Агент нападающего ЧФР и сборной Румынии Джордже Цукудяна, Аркадий Запорожану заявил об интересе к своему подопечному со стороны «Рубина» и «Ростова».

    Цукудян является лучшим бомбардиром ЧФР в текущем сезоне, на его счету 13 голов в 19 матчах. ЧФР хочет за игрока 2-3 миллиона евро.

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    • И, наконец, расставшийся со «Спартаком» болгарский полузащитник Ивелин Попов может стать игроком «Ростова». Другие претенденты на Попова — московское «Динамо», «Трабзонспор», а также клубы из ОАЭ и Китая. Сообщалось также, что Попов может подписать контракт с болгарским «Лудогорцем».

    Впрочем, по последним известиям, болгарин скорее предпочтет столичное «Динамо», где ему готовы предложить контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год.

    Избавиться от балласта

    Ростовский клуб, видимо, больше не рассчитывает на Жана Майера и Матия Бобена. Словенцев не было на первом сборе. Больше команде Карпина прощаться и не с кем — все игроки наперечет. 0

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