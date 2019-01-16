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    Планы на зиму: «Рубин»

    Рассказываем, как Курбану Бердыеву дотянуть до межсезонья на фоне безденежья и потери игроков

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    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев
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    Главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву предстоят непростые сборы — команда из-за финансовых проблем теряет свой костяк и делает ставку на перспективных молодых игроков и своих воспитанников.
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    Рубиновые сборы в Турции

    Казанский клуб закончил первую часть сезона довольно рано, победив на выезде «Зенит» (2:1) и ворвавшись на шестое место в лиге, отодвинув назад «Ростов».

    Сборы «Рубин» начал тоже намного раньше остальных команд — уже 4 января команда отправилась в Турцию, где проведёт все три зимних сбора. Первый сбор продлится до 17 января. 5 января запланирован медосмотр.​

    В Белек «Рубин» улетел в усеченном составе. По состоянию здоровья Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров присоединились к команде позднее.

    Также отсутствовали на сборе Сердар Азмун, который выступает на Кубке Азии, и Сесар Навас, задержавшийся в отпуске.

    Состав на сборы

    На сбор с «Рубином» отправились голкипер Игорь Обухов, принадлежащий питерскому «Зениту», и полузащитник Роман Акбашев из курского «Авангарда». Оба футболиста находятся на просмотре.

    Тимур Акмурзин и Чико Флорес начнут подготовку ко второй части сезона в составе молодёжной команды казанского клуба.

    Победа над венграми

    На первом Тренировочном сборе «Рубин» запланировал два контрольных матча. 13 января казанцы сыграли с венгерским «Диошдьёром», победив его со счетом 2:0.

    Оба мяча были забиты в первом тайме. На 22-й минуте шикарным точным ударом из-за пределов штрафной отметился новичок команды Владислав Пантелеев. А спустя шесть минут Павел Могилевец, вышедший на игру с капитанской повязкой, ворвался в штрафную и отправил мяч в дальнюю девятку.

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    • На второй тайм вышел абсолютно новый состав. Моменты были у обеих команд, но счет остался прежним. Отметим, что во встрече приняли участие несколько игроков на просмотре и сразу девять футболистов, в первой части сезона выступавших за молодежную команду или в Чемпионате Татарстана за «Рубин-2».

    Не выходили на поле Владимир Гранат (который лишь на днях присоединился к команде и еще не совсем готов к полноценным нагрузкам), Дмитрий Полоз, Игорь Калинин (оба из-за болезни).

    Контрольный матч
    Рубин — Диошдьёр (Мишкольц, Венгрия) — 2:0 (2:0).
    Голы: Пантелеев, 22; Могилевец, 28«Рубин» в первом тайме: Коновалов Иван (в), Степанов, Сорокин, Уремович, Останин, Абдуллин, Могилевец (к), Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Сагитов«Рубин» во втором тайме: Бабурин (в), Устинов, Агапов, Камболов (к), Микушин, Цаллагов, Мухаметзянов (Коблов, 72), Голдобин, Шекари (Базаев, 72), игрок на просмотре, Давиташвили

    В чемпионате Венгрии «Диошдьёр» занимает десятое место. Отметим, что в прошлом году на зимних сборах «Рубин» также встречался с «Диошдьёром» и одержал победу 2:0.

    «Диошдьёр» побежден

    Следующий контрольный матч «Рубин» проведет в заключительный день первого сбора 17 января против румынского «Вииторула».

    Зима без покупок

    В октябре за нарушение финансового фейр-плей УЕФА исключил казанский «Рубин» из еврокубков на два сезона. Это, плюс финансовые проблемы, существенным образом повлияло на вектор развития команды.

    Казанцы сделали ставку на уменьшение зарплатной ведомости, расставание с дорогостоящими игроками, продажи вместо покупок.

  • Курбан Бердыев
  • Главный тренер «Рубина»
  • Нам бы сейчас продать кого-нибудь! (смеётся) Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 миллиона евро годовая зарплата, то зачем он нам? Свободный игрок с копеечной зарплатой — вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы скорее всего только продадим кого-то, никого не приобретая. Если вдруг на рынке появится какой-то молодой и перспективный футболист, свободный, готовый прийти на маленькую зарплату и мы видим, что он через пару лет заиграет — почему нет?

    • При этом, первый новичок — молодой и перспективный, как и заказывал Бердыев, появился в «Рубине» еще перед новым годом.

    Воспитанник «Спартака» Владислав Пантелеев устал сидеть в «Спартаке-2» и отчаявшись пробиться в первую команду заключил свой первый взрослый контракт с казанцами.

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    • Перед переходом в «Спартак-2» за три сезона в дубле у Пантелеева было 32 мяча в 67 матчах. В этом сезоне только в ФНЛ хавбек забил 10 голов. А еще были голы за молодежную сборную, куда он тоже стал призываться впервые за долгие годы.

    Кроме того, что «Рубине» на просмотре находится полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров, который в декабре влип в неприятную историю с вождением в нетрезвом виде и выставлен самарцами на трансфер.

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    • Но главная позиция, которую Курбан Бердыев намерен усилить зимой — оборона.

    Наставник «Рубина» раздумывает о том, чтобы от схемы с пятью защитниками отойти к построению с четверкой защитников и ему нужен игрок обороны с первым пасом, который мог бы организовывать атаки из глубины, чтобы придать им вариативность.

    Трансферные слухи

    В начале января пресс-служба тбилисского «Локомотива» сообщила, что Атакующий полузащитник команды Зураб Давиташвили продолжит карьеру в «Рубине».

    Футболист сборной Грузии (U-19), также играющий в нападении, достался казанцам бесплатно — контракт Давиташвили с «Локомотивом» был рассчитан до января 2019 года.

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    • В 2018 году Давиташвили провел 19 матчей в чемпионате Грузии и забил 3 гола. «Рубин» пока не подтвердил трансфер.

    Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов может перейти в «Рубин» на правах аренды, утверждает «Евро-футбол.ру». Казанский клуб не готов платить «армейцам» компенсацию за аренду, однако возьмет на себя все обязательства по зарплате 20-летнего хавбека.

    Если стороны придут к соглашению, ЦСКА не разрешит Хосонову играть за казанцев в очной встрече 18-го тура РПЛ.

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    • Агент нападающего ЧФР и сборной Румынии Джордже Цукудяна, Аркадий Запорожану заявил об интересе к своему подопечному со стороны «Рубина» и «Ростова».

    Цукудян является лучшим бомбардиром ЧФР в текущем сезоне, на его счету 13 голов в 19 матчах. Однако, по словам агента, ЧФР хочет за игрока 2-3 миллиона евро, что не вписывается в новую трансферную концепцию «Рубина».

    Избавление от балласта

    «Рубину», в силу его финансовых трудностей, приходится избавляться не от ненужных игроков, а от игроков с большой зарплатой. Те, впрочем, и сами рады уйти — многие не получали денег уже несколько месяцев.

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    • И если 31-летний защитник Владимир Гранат согласился переподписать контракт с пониженной в три раза зарплатой (с 1,5 до 05, миллиона евро в год), то Федор Кудряшов и Сослан Джанаев на это не пошли.

    Контракт с Федором Кудряшовым (1,5 млн евро в год) уже расторгнут, причем защитник не получал зарплату с августа. Он несколько раз отправлял в клуб письма с уведомлением о возможном уходе, и в «Рубине» специально на них не реагировали.

    Следующим на выход должен оказаться вратарь Сослан Джанаев (зарплата 1,5 млн евро), который тоже не согласился на понижение оклада.

    По окончании сезона клуб также могут покинуть Сердар Азмун (тоже зарабатывает 1,5 млн евро) и Сесар Навас (500 тысяч евро).

    Азмун — единственный игрок, на котором казанцы смогут заработать и Курбан Бердыев готов его отпустить, если предложение будет от 15 миллионов евро и выше. 0

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