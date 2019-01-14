Трансферный дайджест. 8-14 января

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Леандро Паредес

«Зенит», полузащитник, 24 года

О том, что аргентинский хавбек хочет покинуть питерский клуб, куда он приходил «под» бывшего тренера Роберто Манчини, говорят уже давно.

До Нового года основным пунктом назначения была Серия А, откуда Лео и прибыл в Россию. Но теперь все более реальным становится трансфер аргентинца в лондонский «Челси».

Лондонцы ищут замену полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который перешел в «Монако». Как утверждает Daily Mail, основными вариантами были Паредес и Николо Барелла из «Кальяри».

Однако, после того, как «Кальяри» заломил цену в 45-50 миллионов евро за Бареллу, лондонцы решили сконцентрироваться на переходе Паредеса, сообщает Football Italia.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонцы предложили за 24-летнего аргентинца 30 миллионов евро. Паредес может подписать с «Челси» контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 млн евро за сезон.

Однако, «Зенит» потребовал от «Челси» увеличить предложение. Как сообщают «Невские Новости», сине-бело-голубые обозначили готовность расстаться с футболистом за сумму около 40 млн евро.

Сам футболист готов к переезду в Лондон и ждет, пока клубы согласуют условия сделки. При этом, отмечает источник, если Паредеса не отпустят зимой, к разговору вернутся летом.

Отметим, что в ноябре «Зенит» отказался от продажи полузащитника в ПСЖ за 27 млн евро.

Наш прогноз: «Зенит»

Маркос Акунья

«Спортинг», полузащитник, 27 лет

Маркос Акунья Архив LiveSport.ru

Питерский «Зенит» продолжает поиск усиления позиции левого защитника и Маркос Акунья, способный закрыть всю левую бровку, является одним их кандидатов. Кроме питерцев, в игроке также заинтересован «Монако».

Отметим, что 27-летний игрок сборной Аргентины хотел покинуть лиссабонский клуб еще летом, после конфликта команды с президентом клуба и нападения ультрас на базу «Спортинга», но в итоге осенью подписал новый контракт, который рассчитан до июня 2023 года.

«Спортинг» планирует выручить от его продажи около 20 миллионов евро. Сумма отступных, прописанных в контракте — 60 миллионов евро.

«Спортинг» купил аргентинского футболиста у «Расинга Авельянеды» летом 2017 года, заплатив 10 миллионов евро.

Наш прогноз: «Спортинг»

Кшиштоф Пентек

«Дженоа», нападающий, 23 года

Кшиштоф Пентек uefa.com

В 2010 году генуэзцы упустили Роберта Левандовски, поскупившись отдавать за польского нападающего 4,5 миллиона евро. В 2018 году «Дженоа» не стал медлить, когда появился шанс за ту же сумму купить Пентека, наколотившего за «Краковию» две десятка голов.

В Италии поляк стартовал феноменально, забив 17 голов в первых 17 матчах за «Дженоа» и навязав борьбу за звание лучшего бомбардира Серии А Криштиану Роналду. Сейчас Пентек с 13 голами идет вторым, на один мяч отставая от звездного португальца.

Неудивительно, за за Кшиштофом уже выстроилась очередь. «Дженоа», купивший Пентека за 4 миллиона евро, хочет выручить от его продажи 60 миллионов. В то же время президент клуба Энрико Прециози заявил, что Пентек останется в «Дженоа» как минимум до конца сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» хочет подписать польского форварда и контактируют с генуэзцами по поводу потенциального летнего трансфера. А Football Italia сообщает, что «россонери» готовы арендовать нападающего уже зимой.

На поляка также претендуют «Ювентус» и «Интер», но они будут вступать с «Дженоа» в переговоры только в случае ухода своих основных нападающих — Марио Манджукича и Мауро Икарди соответственно.

Издание As со ссылкой на Onda Madrid сообщает, что мадридский клуб хочет взять 23-летнего форварда в аренду во время зимнего трансферного окна.

А вот по информации Telemadrid, мадридский клуб ведет активные переговоры по трансферу и уже предложил за 23-летнего поляка 30 миллионов евро.

Наш прогноз: «Дженоа»

Каллум Уилсон

«Борнмут», нападающий, 26 лет

Каллум Уилсон uefa.com

Молодой Уилсон четыре года назад поднялся вместе с «Борнмутом» из Чемпионшипа, стал железным игроком основы, получал разрывы крестообразных связок колена дважды за полтора года, заработал вызов в сборную Англии и стал первым игроком «вишен», забившим за нее гол. Теперь он готов к переходу в клуб попрестижнее.

По информации Sky Sports, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри готов рассмотреть вариант с приобретением Уилсона в том случае, если не состоится трансфер форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, которого не хочет покупать руководство «Челси».

Ранее помощник Сарри Джанфранко Дзола подтвердил интерес «Челси» к Уилсону, а главный тренер «Бормута» Эдди Хау заявил, что клуб не собирается продавать форварда.

«Синие» могут заплатить за лучшего бомбардира «Борнмута» 50 миллионов фунтов. Как сообщает Daily Star, «Борнмут» объявил «Челси», что отпустит Уилсона лишь за 75 миллионов фунтов.

Кроме того, по информации Sky Sports, нападающим сборной Англии интересуется «Вест Хэм», который планирует заменить им нападающего Марко Арнатовича, который может перебраться в китайский клуб.

В текущем сезоне Уилсон забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ.

Наш прогноз: «Борнмут»

Идрисса Гуйе

«Эвертон», полузащитник, 29 лет

Идрисса Гуйе goal.com

Сенегальский опорник «ирисок» в этом сезоне неоднократно становился лучшим игроком тура по числу удачных отборов, чем, видимо и привлек внимание «Пари Сен-Жермен», который хочет зимой подписать центрального полузащитника.

На игрока середины поля парижане готовы потратить не более 20 миллионов евро, чтобы не выйти за рамки финансового фэйр-плей.

Представители французского клуба уже контактировали с агентами хавбека «Эвертона» Идриссы Гуйе. «ПСЖ» представляет агент Пини Захави. Парижане хотят закрыть сделку в январе, сообщает L’Equipe.

«ПСЖ» давно следит за Гуйе. Футболист стал приоритетной целью французской команды после того, как не удалось арендовать у «Ливерпуля» Фабиньо.

Наш прогноз: ПСЖ

Морган Шнайдерлин

«Эвертон», полузащитник, 29 лет

Морган Шнайдерлин Ghanasoccernet.com

Французский хавбек в свое время перешел из «Саутгемптона» в «МЮ», провел там один невзрачный сезон, а когда Луи Ван Гала сменил Жозе Моуринью, отправился на понижение в «Эвертон», где и пылит уже третий год.

По информации Сorriere dello sport, в подписании Шнайдерлина заинтересована «Рома». Римляне видят в французе потенциально доступную краткосрочную замену для 35-летнего Даниэле Де Росси, контракт которого истекает в конце сезона.

В текущей кампании Шнайдерлин провел за ливерпульскую команду девять матчей и сделал одну голевую передачу.

Отметим, что год назад «Эвертон» отказался продавать французского опорника в «Вест Хэм» за 20 миллионов евро.

Наш прогноз: «Эвертон»

Родриго де Пауль

«Удинезе», полузащитник, 24 года

Родриго Де Пауль Viola Nation

Летом 2016 года Де Пауль перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 3 млн. евро. С тех пор он сполна отработал вложение и вырос в цене раз в пять-десять.

По данным Football Italia, «Интер» предложил за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро и нескольких молодых футболистов.

«Удинезе» рассчитывает получить за игрока 25 миллионов, но в «Интере» надеются снизить стоимость за счет включения в сделку молодых игроков.

Отметим, что Родриго де Пауль в ноябре 2017 года продлил контракт с клубом. Новое соглашение лучшего бомбардира команды рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 18 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Удинезе»

Синдзи Кагава

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 29 лет

Синдзи Кагава skysports.com

Японский хавбек готов вновь попрощаться с немецким клубом — в официальных матчах Люсьен Фавр не рассчитывает на него даже как на игрока ротации.

Синдзи может перейти в «Бордо» на правах аренды до конца текущего сезона. Издание So Foot сообщает, что клубы уже практически согласовали аренду футболиста.

Теперь французам осталось убедить самого Кагаву, который хотел бы перейти в клуб из Испании, сообщает журналист beIN Sports Эрик Баррер.

В этом сезоне Кагава уже пропустил три недели из-за травмы, а в чемпионате Германии сыграл в 2 матчах — всего 98 минут.

Наш прогноз: «Бордо» 0