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    «Реал» болезненно обновляется в ущерб Иско

    Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»

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    Накануне в рамках 19-го тура испанской Примеры «Реал» на выезде вырвал победу над «Бетисом» (2:1). Публикуем самые интересные мнения из медиа об этом поединке.
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    Себальос отблагодарил Солари за доверие

    «Мадридцы, которые теперь на 10 очков отстают от "Барселоны", надеются, что травма, из-за которой после первого тайма был заменен Карим Бензема, не является серьезной. Наставник "Реала" Сантьяго Солари уже вынужден обходиться без нападающих Гарета Бейла и Мариано Диаса, тогда как в центре поля отсутстуют Тони Кроос, Марко Асенсио и Маркос Льоренте» — пишет в отчете Goal.com о матче Джейми Смит.

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    • «Решение рулевого гостей выпустить на поле Дани Себальоса вместо Иско казалось любопытным шагом и стало решением, которое тот, похоже, защищал на пресс-конференции после игры, но экс-полузащитник "Бетиса" решил исход поединка красиво исполненным штрафным, чем заработал своей команде три очка. Хавбек классно исполнил удар, но, как показал повтор, вратарь хозяев Пау Лопес наверняка понимает, что в этом эпизоде мог действовать лучше. Он странно поставил стенку, из-за чего не мог увидеть момент результативного удара».

    Солари войдет в историю «Реала» этим матчем

    «Стартовый состав "Сливочных" на этот матч заставил удивиться многих, из-за чего у некоторых даже перехватило дух, но смелость, которую проявил Солари, оставив Иско и Марсело в запасе, в итоге окупилась. Тренер начал с тремя центральными защитниками и затем перешел на четыре оборонца после того, как счет стал 1:1», — пишет Уго Сересо на страницах Marca.

    «Его замены по ходу игры были так же значимы, как и первоначальные решения по выбору состава, когда он выпустил на замену Себальоса. И хотя травма Бензема отчасти также вынудила его пойти на это, все равно впечатляет, что аргентинец достаточно смел, чтобы закончить матч с 18-летним Винисиусом Жуниором, 19-летним Браимом Диасом и 21-летним Кристо Гонсалесом в атаке. Подобные вечера, когда молодежь получает шанс являются особенными, и потому эта победа будет долго вспоминаться вне зависимости от того, что в итоге ожидает тренера мадридцев».

    «Реал» выиграл, как «маленькая команда»

    «До того момента, как севильцы сравняли счет, выступление "Реала" было ужасным. Потому Солари перетасовал состава, выпустив Себальоса вместо Регилона, а позже — Браими вместо Федерико Вальверде, еще сильнее подтвердив свое отношение к Иско в его составе. Гостям не удалось прибавить, и только стремительный рейд галопом от Каземиро, остановленный на краю чужой штрафной предоставил "Сливочным" луч надежды», — отмечает в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

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    • «Получив шквал свиста на свою голову, Себальос пробил точно в угол ворот, чем дал горькую пилюлю фанатам хозяев, а также принес облегчение "Реалу". Можно сказать, что подопечные Солари добыли победу, применив менталитет "маленькой команды", отсиживаясь в обороне и не демонстрируя особых амбиций. Похоже, чемпионский титул в Примере — уже проигранное дело, и болельщикам королевского клуба остается только надеяться на радикально иной менталитет своих любимцев в Лиге чемпионов».

    Иско нужно уходить из «Реала» прямо сейчас

    «Иско, уходит прямо сейчас, потому что ты не нужен Солари, потому что ни один партнер по команде тебя не защищает, потому что ее капитаны тебя не поддерживают, а клуб бросил тебя, когда ты защищал остальных. Уходи и играй, Иско, там, где ты хочешь, потому что сейчас как никогда ранее ясно, что тебя поддерживают только рядовые члены "Сливочных", а не те, кого они наняли с помощью клуба. Иско, уходи, потому что футболист с таким качеством игры не может ждать еще полгода в запасе, ожидая ухода тренера, который решил пойти против игрока с лучшим мастерством в составе», — пишет на страницах Marca Рубен Хименес.

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    • «В худшую первую половину сезона нынешнего столетия с уволенным тренером и с пустым "Сантьяго Бернабеу" аргентинец решил связать свое будущее со взрывным появлением 18-летнего юноши и указал на дверь Иско: хотя она уже и так была открыта, он еще и толкнул ее вперед, и клубу не повезет в случае, если летом новому наставнику (а он придет) понравится и понадобится Иско. Солари настаивает на запасном статусе полузащитника, несмотря на семеро травмированных и плохие результаты коллектива: "Я не тот, чтобы кому-то советовать, ведь у него есть опыт, и он знает, что делать", — заявил на пресс-конференции тренер. Ты знаешь, что делать, Иско — уходи прямо сейчас». 0

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