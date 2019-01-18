Еременко подписал контракт с «Ростовом»

Роман Еременко после заключения контракта
ФК «Ростов»
Соглашение «желто-синих» с экс-игроком «Рубина», ЦСКА и «Спартака» рассчитано на два с половиной года.
По итогам сезона 2014/15 Еременко, выступая за ЦСКА, был признан лучшим игроком и завоевал серебряные медали чемпионата. В сезоне 2015/16 он стал чемпионом России.
В ноябре 2017 года игрока сборной Финляндии дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.
Еременко перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел четыре матча в чемпионате России. 0