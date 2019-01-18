Еременко подписал контракт с «Ростовом»

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником

Соглашение «желто-синих» с экс-игроком «Рубина», ЦСКА и «Спартака» рассчитано на два с половиной года.

По итогам сезона 2014/15 Еременко, выступая за ЦСКА, был признан лучшим игроком и завоевал серебряные медали чемпионата. В сезоне 2015/16 он стал чемпионом России.

В ноябре 2017 года игрока сборной Финляндии дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

Еременко перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел четыре матча в чемпионате России. 0