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    Еременко подписал контракт с «Ростовом»

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    «Ростов» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко.

    Роман Еременко после заключения контракта
    Роман Еременко после заключения контракта
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    Соглашение «желто-синих» с экс-игроком «Рубина», ЦСКА и «Спартака» рассчитано на два с половиной года.

    По итогам сезона 2014/15 Еременко, выступая за ЦСКА, был признан лучшим игроком и завоевал серебряные медали чемпионата. В сезоне 2015/16 он стал чемпионом России.

    В ноябре 2017 года игрока сборной Финляндии дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

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