Трансферный дайджест. 15-21 января

Марсело

«Реал», защитник, 30 год

Защитник Марсело может покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона, поскольку не сумел наладить отношения с новым тренером Реала Сантьяго Солари и перестал попадать в состав.

Бразилец оставался в запасе в двух последних матчах мадридского клуба в чемпионате, на позиции левого защитника обе игры провел 22-летний Серхио Регилон.

Причиной этого, по сообщениям СМИ, стал лишний вес Марсело, который из-за травм лишь 7 раз в сезоне выходил в стартовом составе

Новым клубом Марсело может стать «Ювентус». В туринской команде его очень хочет видеть бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.

По информации As, футболисты поддерживают связь и регулярно общаются по телефону. Португалец убеждает Марсело последовать его примеру и перебраться в Турин.

Сообщается, что 30-летний защитник дал понять своему окружению, что не считает идею воссоединения с Криштиану в «Ювентусе» чем-то неосуществимым.

Контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Наш прогноз: «Реал»

Кевин-Принс Боатенг

«Сассуоло», полузащитник, 31 год

Кевин-Принс Боатенг as.com

Кевин-Принс Боатенг за свою карьеру успел поиграть в таких клубах как «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия» и «Милан», но лишь в 31 год ему представился шанс испытать себя на самом топовом уровне.

Как сообщает Sky Sport, в услугах игрока «Сассуоло» заинтересована «Барселона». После перехода Мунира Эль-Хаддади в «Севилью», каталонцам нужен новый форвард для возможной ротации с Луисом Суаресом.

«Барселона», по информации источника, уже договорилась об аренде хавбека за два миллиона евро с правом выкупа летом за восемь миллионов. А Боатенг даже сообщил о переходе партнерам по команде.

Ганец имеет опыт выступлений в Испании. В сезоне-2016/17 он играл за «Лас-Пальмас». Он провел в Ла Лиге 28 матчей и забил 10 мячей.

Боатенг в свое время дважды забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов, когда выступал за «Милан».

Наш прогноз: «Барселона»

Леандро Паредес

«Зенит», полузащитник, 24 года

Леандро Паредес calciomercato.com

Трансферная сага вокруг аргентинского полузащитника продолжается. Вместо «Милана» и лондонского «Челси» теперь роль главного претендента на игрока занял «Пари Сен-Жермен».

По словам известного инсайдера и комментатора Нобеля Арустамяна, Паредес просил своих агентов о переходе именно в ПСЖ, хотя готов, в случае чего уйти и в «Челси».

Мало кто заметил, но, когда «Зенит» только-только заехал в Катар, там в те же дни находился и «ПСЖ» — парижане проводили небольшой сбор перед возобновлением сезона. Собственно, тогда все и завертелось. В Дохе состоялась встреча между спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой и директором «ПСЖ» Антеро Энрике. Сделку ведет очень влиятельный аргентинский агент Марсело Симонян. Он давно работает с парижанами, дружит с высшим руководством клуба и, по сути, отвечает за аргентинский рынок «ПСЖ». Он в свое время привез в Париж Пасторе, а этим летом довольно выгодно, по просьбе парижан, продал его в «Рому». Поэтому Симонян на хорошем счету у арабских шейхов. Нобель Арустамян

По информации RMC Sport, Паредес провел переговоры по условиям личного контракта с «ПСЖ». Стороны достигли принципиального согласия в подписании контракта на 4,5 года. Сейчас идет обсуждение бонусов и опции возможного продления контракта еще на один сезон.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. В данный момент окончательно не решен вопрос о сумме сделки.

«ПСЖ» рассчитывает купить игрока за 35 миллионов евро, а «Зенит» настаивает на сумме в 40 миллионов евро. Скорее всего, стороны сойдутся на 37-38 миллионах.

Впрочем, по информации Le Parisien «Зенит» требует у «ПСЖ» за Паредеса до 55 млн евро.

Наш прогноз: «Зенит»

Себастьян Руди

«Шальке», полузащитник, 28 лет

Себастьян Руди uefa.com

Опорный полузащитник сборной Германии Себастьян Руди летом 2018 года перебрался в «Шальке» из мюнхенской «Баварии» за 16,5 миллионов евро.

Он подписал с «Шальке» контракт на 4 года, однако в нынешнем сезоне сыграл в Бундеслиге только 9 матчей, в которых пока не забивал мячей.

Тем не менее, английский «Манчестер Сити» нацелился на хавбека «Шальке». Как сообщает издание The Sun, в трансфере заинтересован главный тренер команды Пеп Гвардиола.

Сообщается, что испанский специалист подыскивает замену бразильскому полузащитнику Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.

Наш прогноз: «Шальке»

Виктор Мозес

«Челси», полузащитник, 28 лет

Виктор Мозес GoProSport

Нигерийский полузащитник в сезоне-2018/19 выпал из ротации Маурицио Сарри и теперь хочет покинуть команду. В прошлом сезоне Мозес провел за «Челси» 38 матчей, а в новом сезоне появился на поле всего два раза.

Недовольный недостатком игровой практики хавбек может перейти в «Фенербахче». Стамбульский клуб намерен арендовать 28-летнего нигерийца до конца сезона.

По данным Scorer, Мозес еще не согласовал контракт с «Фенербахче». Хавбек требует бонус в размере 200 тысяч евро, если он поможет команде избежать вылета во второй дивизион.

Кроме того, Мозес хочет получить гарантии, что турецкий клуб сохранит его нынешний оклад. За полгода игрок рассчитывает заработать 2,86 млн фунтов.

После 17 туров «Фенербахче» занимает в таблице Суперлиги 17-е место.

Наш прогноз: «Фенербахче»

Арно Данджума

«Брюгге», полузащитник, 21 год

Арно Данджума uefa.com

Полузащитник Арно Данджума близок к переходу в «Милан». «Россонери» в свете не всегда убедительной игры Саму Кастильехо и Хакана Чалханоглу изучают возможность покупки игрока, который выступает на позициях левого и правого вингера, а также второго нападающего.

Переговоры по трансферу 21-летнего хавбека находятся в продвинутой стадии, ими занимается директор «россонери» Леонардо, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Sport Mediaset.

Ожидается, что голландец доиграет сезон в «Брюгге», а летом станет игроком «Милана». Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро.

Причина летнего, а не зимнего трансфера — здоровье новичка. Арно не играет с конца октября из-за проблем с лодыжкой. Однако, как сообщается, «Милан», похоже, все равно решил сделать ставку на быстрого, талантливого и умеющего забивать игрока.

В июле прошлого года игрок перебрался в «Брюгге» из НЕК за один миллион евро.

В нынешнем сезоне он в 15 матчах за клуб отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами. Данджума уже провел два матча за первую сборную Голландии и забил один мяч.

По информации Daily Mail, за 21-летним голландцем также следят «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Эвертон».

Хамес Родригес

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Хамес Родригес uefa.com

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность аренды полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу».

По информации Independent, английский клуб провел переговоры с агентами футболиста. «Арсенал» видит в хавбеке вероятную замену Месуту Озилу, который в январе может сменить клуб.

Мюнхенцы готовы отпустить 27-летнего колумбийца за 3 миллиона фунтов. Именно в такую сумму обходится «Баварии» полугодовая аренда Хамеса.

«Реал» готов рассмотреть вариант с продажей, однако сам Родригес рассчитывает вернуться в «Реал» в конце сезона и бороться за место в основном составе команды.

Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах двухлетней аренды. Однако при главном тренере Нико Коваче у него нет твердого места в стартовом составе.

Все футбольные трансферы

В текущем сезоне бундеслиги он провел 9 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

У немцев есть опция выкупа игрока по окончании сезона за 42 млн евро.

Наш прогноз: «Бавария»

Марио Балотелли

«Ницца», нападающий, 28 лет

Марио Балотелли uefa.com

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли близок к переходу в «Марсель». По информации L’Equipe итальянец уже согласовал контракт с «олимпийцами».

В ближайшие сутки нападающий расторгнет соглашение с нынешним клубом и перейдет в «Марсель», который хотел приобрести его еще прошлым летом. Срок соглашения Балотелли с «Ниццей» истекает этим летом.

Сообщается, что в переходе футболиста заинтересован лично президент марсельского клуба Жак-Анри Эйро. Балотелли будет получать в «Марселе» не меньше, чем в «Ницце».

Балотелли выступает за «Ниццу» с 2016 года.

Наш прогноз: «Марсель» 0