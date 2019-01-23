«Барселона» не забыла «Рому» и изменила себе

Накануне атакующий полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг неожиданно перешел в «Барселону». Приводим самые интересные публикации в медиа об этом событии.

«Барселона» изменила своим традициям

«Подписание Боатенга в аренду будет одной из наибольших сделок в январе, несмотря на то, что случится в оставшееся время до конца работы зимнего трансферного окна, однако этот переход показывает, как далеко каталонский клуб ушел от своего предыдущей модели. Ганец не является чистым центрфорвардом, на которого нацеливался чемпион Испании, ему 32 года, и он будет только сдавать, поэтому трудно представить, как он будет адаптироваться к стилю "Барселоны", пусть та и несколько отклонилась от своей философии в последние годы.

Новичок присоединился к Артуру Видалю — еще одному мощному исполнителю, и тем самым добавит команде интенсивности. Вероятно, наставник "блауграна" Эрнесто Вальверде держит в уме прошлосезонное унижение от "Ромы" в Лиге чемпионов, подписав этих футболистов, ведь они опытны, ментально тверды и все еще на хорошем уровне», — пишет на страницах Marca Мануэль Малагон.

«За последние 14 сезонов каталонский клуб подписал 63-х полевых исполнителей, и среди них семерым, включая Видаля и Боатенга, было 30 или больше лет, когда они переходили в команду. Чилиец и ганец противоречат традициям "Барселоны", у которой теперь есть план Б, хотя ее бывший рулевой Пеп Гвардиола всегда заявлял, лучше не иметь никакого плана Б, но вместо этого усилить план А».

Боатенг призван усилить резерв и характер «Барселоны»

«Чемпион Испании искал нападающего для подмены, того, кто разгрузит Луиса Суареса — критерий был четким и ограничивал выбор: нужен был футболист с опытом и характером, который мог бы вносить значимый вклад с первых минут, но при этом быть готовым выходить на замены. При этом дешевый, пусть накопительный эффект от поспешной сделки все равно имел свою цену, а также тот, кто мог легко уйти и не создавать шума после перехода.

Это краткосрочное решение специфической проблемы, которую можно было предсказать еще прошлым летом. Возможно, его нужно было принять еще тогда. Ведь именно тогда в лагере "блауграна" не предугадали то, что нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн решит остаться», — анализирует трансфер в публикации The Guardian Сид Лоу.

«Поражение от "Ромы" в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона осталось в их сознании, обернулось большим разочарованием, поскольку неудача на европейской арене затмила даже то, что команда сделала домашний дубль. Суарес позже признавался, что он хотел, чтобы состав подвергался ротации больше перед тем поединком, ведь клуб не скрывает отчаянного стремления выиграть Лигу чемпионов. В "Барселоне" чувствуют, что им нужен глубокий резерв и сильные личности, а когда ушел Мунир Эль Хаддади, стало понятно, что у главного центрфорварда нет подмены, которую они искали, поэтому и вышли на трансферный рынок».

Боатенг подошел критериям «Барселоны»

«Боатенг никогда не был забивучим форвардом: только один раз в своей карьере он завершил сезон с двузначным числом забитых мячей, но что, возможно, стало определяющим — это случилось по итогам кампании 2016/2017 годов, когда 10 раз отличился в составе "Лас-Пальмаса", включая зрелищный удар ножницами в ворота "Вильярреала" и хороший гол "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Он стал еще более уверенным на позиции "фальшивой девятки" в этом сезоне, хотя после 21 сентября сумел забить лишь однажды», — отмечает в материале Goal.com Марк Дойл.

«Свою роль сыграла и травма, которая вывела его из строя на месяц в конце минувшего года, и только против "Интера" в прошлые выходные он провел первый полный матч за "Сассуоло", начиная с сентября, поэтому в данном контексте решение "Барселоны" непонятно, ведь если она искала разностороннего нападающего за 30, успешного в Серии А, больше смысла имело бы подписание Жервиньо из "Пармы". Однако у каталонцев было три требования: дешевизна, опыт выступлений в Ла Лиге и готовность сидеть в запасе — новичок соответствует им всем».

Боатенг вряд ли особо поможет «Барселоне»

«Даже если не вглядываться в его трудный характер и то, что он переживает закат своей карьеры, есть ощущение, что Боатенг приходит для того, чтобы греть скамейку запасных и по крайней мере служить подменой Луису Суаресу, если он получит травму. Но даже в таком случае приходится сомневаться, что Вальверде обратится к ганцу вместо того, чтобы рассчитывать в атаке на треугольник в составе, например, Филиппе Коутинью, Усмана Дембеле и Лионеля Месси. Он даже может перейти на 4-4-2, выдвинув вперед аргентинца и француза», — не скрывает скепсиса по поводу трансфера Хайме Ринкон на страницах Marca.

«Я боюсь, что решающими в этой сюрреалистичной аренде стали отношения между клубами после трансфера защитника Марлона Сантоса в "Сассуоло". По большому счету, просто нет другого возможного объяснения, и даже сам ганец в шоке от такого поворота событий. Если рулевой "Барселоны" сможет выжать что-то из этого исполнителя, тогда нам нужно поставить его в один ряд с апостолом Фаддеем — святым всех безнадежных». 0