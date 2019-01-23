Молодежь Семина обыграла не вышедший из отпуска «Зенит»

В матче «Кубка Матч Премьер» «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Андрей Лунев не справился с дальним ударом в исполнении Федора Смолова. В следующей же атаке Антон Миранчук сделал счет 2:0, а в начале второго тайма «Локомотив» забил третий мяч. «Зенит» сумел лишь размочить счет: на 82-й минуте отличился вернувшийся из аренды Эмилиано Ригони.

Чья схема лучше?

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский изучает составы команды перед матчем, оценивая, кто больше экспериментировал с составом.

«Еще до начала матча Юрий Семин признался, что основной состав "Локомотива" проведет на поле только тайм из-за товарищеского характера встречи с "Зенитом". Вряд ли мысли Сергея Семака по этому поводу сильно отличались. Но в матчах между российскими клубами в межсезонье нет ничего плохого.

Во-первых, у тренеров есть возможность экспериментировать. Во-вторых, резервные и молодые игроки могут проявить себя с новой стороны. В-третьих, на все это великолепие смотрит Станислав Черчесов и думает, кого же вызывать в сборную России для подготовки к мартовским матчам. Кроме того, на игру пришли несколько футболистов "Ростова".

В основе "Зенита" не оказалось Паредеса. Место в воротах занял Лунев, линию обороны составили Нету, Маммана, Анюков и Набиуллин. В опорной зоне оказались Краневиттер и Маркизио, чуть выше — Кузяев. Трио в атаке: Заболотный, Мак, Эрнани. Типичные 4-3-3.

У "Локомотива" с первых минут появились все сильнейшие с двумя исключениями. В старте не оказалось Рыбуса и Фернандеша. А так — типичная семинская схема 4-2-3-1 с Чорлукой и Кверквелией в центре обороны, Игнатьевым и Лысовым по краям, Денисовым и Крыховяком в опорной зоне, а также братьями Миранчуками и Жемалетдиновым под форвардом Смоловым».

Лунев расслабился

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков критикует игру «Зенита» и его голкипера в первом тайме.

«Конечно, турнир тренировочный. Тренеры не перестают повторять, что результат не главное. Хотя Юрий Семин перед матчем с "Зенитом" сказал, что "важно все" — в том числе результат. И вот это было видно. У "Зенит" по первому тайму можно вспомнить только подключения Эльмира Набиуллина, в большинстве своем бесполезные, так как он не может сделать нацеленную передачу, хотя в одном из эпизодов после падения левого защитника "Зенита" можно было ставить пенальти.

А чемпионы России под занавес первого тайма все-таки расшевелились. Виной тому шальной гол Федора Смолова, который он забил ударом из-за штрафной. Андрей Лунев стал ловить мяч, нов итоге завалился с ним ворота, почти как Александр Филимонов в памятном матче Россия — Украина. Вспоминая о "привозах" Андрея в последних играх первой части чемпионата, в пору задуматься: а что с ним? Наверное, еще не вышел из отпуска. Может, расслабился из-за того, что Юрий Лодыгин ушел. А не надо бы: на трибунах катарского стадиона за игрой "Зенита" с "Локо" наблюдали сразу два известных в прошлом вратаря. И оба они из тренерского штаба сборной — Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче.

После первого гола "Локомотив" сразу забил второй. Маркизио проиграл борьбу Смолову, тот отдал передачу Антону Миранчуку, и полузащитник "железнодорожников" спокойно положил мяч в дальний угол. Тут Лунев помочь был не в силах».

Один Кузяев в поле не воин

Корреспондент Sport24 Владимир Колос находит кого похвалить в составе «Зенита» в первом тайме.

«В отличие от Семака, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выпустил состав, максимально приближенный к боевому. Эта разница чувствовалась на поле на протяжении всего первого тайма. В первые 15 минут "Зенит" с большим трудом переходил центр поля. А первый (и единственный в первом тайме) удар в створ ворот случился на 20-й минуте, когда Эрнани исполнил штрафной.

"Локомотив" комфортно себя чувствовал у ворот соперника и постепенно пристреливался. Сначала Антон Миранчук проверил реакцию Лунева, а затем дважды неплохо пробил Смолов, но оба раза мимо.

Но и один, и другой в итоге отличились. Вначале Смолов дальним ударом застал врасплох Лунева, который сыграл крайне неуверенно и отправил мяч в свои ворота. Прямо на глазах у главного тренера сборной России Станислава Черчесова и тренера вратарей национальной команды Гинтараса Стауче.

В следующей же атаке Миранчук сделал счет 2:0. И снова не обошлось без глупой ошибки "Зенита". Маммана решил сыграть накоротке и просто подарил мяч сопернику прямо перед своей штрафной.

Единственным, кто в первом тайме у "Зенита" оставил приятное впечатление, стал Кузяев. Он и боролся за мячи, отдавал умные передачи и заставлял соперников часто фолить на себе. Но все его стремления остались без должной поддержки партнеров».

Дзюбиньо не забильо

Автор «Чемпионата» Павел Пучков отмечает, как изменилась игра во втором тайме, хватит молодежь «Локомотива» и ругает ленивых легионеров.

«После перерыва составы у обеих команд серьезно изменились, в том числе вышел на поле Артем Дзюба. Активисты с трибуны тут же потребовали от "Дзюбиньо" забитых мячей. Но в итоге третий забил "Локомотив", причем стараниями молодых футболистов. Роман Тугарев улетел по флангу и прострелил на Алексея Миронова, который забил в касание. Подобные комбинации "Локо" постоянно отрабатывал на тренировках, и уже по ходу комбинации было ощущение ее успешного завершения. Гол от Миронова наверняка порадовал Юрия Семина, который до сбора анонсировал важность ближайших месяцев для молодежи. Главный тренер объявил, что если молодежь проявит себя, то будет постоянно играть весной.

Из проблем осенней части в глаза бросился только очередной довольно ленивый перфоманс Ману Фернандеша. Португалец опять лез обыгрывать соперника на своей половине поля, терял мяч и не стремился его возвращать. Учитывая все разговоры и контрактные амбиции Ману, от него нужно больше — хотя бы в вопросе старания. Под конец матча Фернандеш еще и травмировался: на поле пришлось вернуться Михаилу Лысову.

"Зенит" после всех ротаций по ходу второго тайма, окончательно растерял в идее. Артем Дзюба постоянно опускался за мячом в центр поля или сваливался на фланг, а толковой поддержки при этом он практически не получал. Впрочем, у команд на сборе и в конкретной игре были принципиально разные задачи, а свой гол "Зенит" тоже забил. И даже организовал навал в конце матча».

«Зенит» не вышел из отпуска

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев не находит содержания в игре сине-бело-голубых.

«Атака "Зенита" (если не брать концовку матча, когда "Локо" остановился) себя не проявила, защита с трудом выходила из-под прессинга. Первый пропущенный мяч показателен — Лунев оказался не готов к простому удару Смолова. Таким в матче с "Локомотивом" был и "Зенит" — неготовым. Как будто еще в отпуске.

Безусловно, это поражение — не повод для жесткой критики. Первый матч года все-таки. Да еще и контрольный. Плюс команда находится под нагрузками. ЦСКА 15 лет назад 1:9 проиграл "Кельну", а через 10 месяцев чуть не стал чемпионом. В конце концов, провалился "Зенит" в первом тайме, когда на поле был не совсем основной состав (у "Локо" же — наоборот). Во втором смотрелся приличнее — правда, соперник после перерыва бросил в дело резервистов.

Лучшим у лидера чемпионата России был Ригони — неудивительно, он еще в 20-х числах декабря играл в серии А. Но содержательности, осмысленности все равно атакам не хватало. Забросить мяч на Дзюбу/Заболотного, навалиться на ворота, задавить "Зенит" может. Но такая стилистика привела к тому, что в ноябре-декабре команда оказалась в застое. Отсутствие конструктива в атаке сейчас должно тревожить Семака больше всего. Как и то, кем заменить Леандро Паредеса, если он все же уйдет.

Что касается "Локомотива", то Юрий Семин должен быть доволен. Железнодорожники, как и "Зенит", начали подготовку к сезону на прошлой неделе. Однако и функционально, и тактически смотрелись лучше. В 1-м туре турнира в Катаре команда Семина вообще показала самый гармоничный футбол. И, конечно, нельзя не отметить великолепный третий гол "Локо", который смастерили 19-летний Миронов и 20-летний Тугарев. Когда забивают воспитанники — это вдвойне круто».

Мальчишки Семина были интереснее мастеров «Зенита»

Колумнист «Советского Спорта» Юрий Цыбанев с интересом наблюдает за перезагрузкой в «Локомотиве» которую устраивает Юрий Семин.

«Каким бы тяжелым ни выглядел Питер, такого "Локо" за всю осень мы, пожалуй, не видели. Чтобы все делал в охотку, легко и складно. Неужели Юрий Палыч сделал в Новый год качественную перезагрузку команды? Он ведь и в предматчевом интервью бросил многозначительную фразу: мы-де теперь играем "от себя" — а это, согласитесь, что-то новенькое для "Локо". Выводов не делаем, но узелок на память завяжем.

Но вот я, например, со своей зрительской позиции не сумел увернуться от радикального вывода: второй состав "Локо", с ватагой мальчишек, выглядел интереснее второго зенитовского, где сплошь зрелые мастера. Впрочем, слово "мастера" здесь придется взять в кавычки. Причем на предполагаемые нагрузки, перевариваемые командой Семака, это наблюдение не спишешь.

Потому что и осенью из тех, кто играл в поле с "Локо" в первом тайме, разве что Кузяев был готов на серьезные дела. А значит, кадровый вопрос остается для "Зенита" наиострейшим. Хорошо, что надумали оперативно вернуть Ригони из итальянской аренды. Хорошо, что впервые после чемпионата мира удалось увидеть на поле Жиркова. Но по-прежнему в команде перебор, попросту говоря, балласта. И недобор личностей, способных определять игру. И не дело, если именно сейчас клуб расстанется с Паредесом.

И потом. Да, Питер играл подчеркнуто играл в спарринговом ключе, заметьте, — практически вовсе без фолов. Но, коли слегка напрячь память, мы видели ведь "Зенит" примерно таким обмякшим и в ряде календарных осенних матчей. И эти 1:3 от "Локо" стали в общем-то в один ряд с 2:4 от "Арсенала" и 1:2 от "Рубина", на чем он прервал в декабре свою кампанию в чемпионате». 0