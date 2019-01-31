Сарри сам копает себе яму в «Челси»

Накануне в 24-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сенсационно проиграл со счетом 0:4 на выезде «Борнмуту». Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.

Сарри снова погубила его приверженность своей философии

«Предсказуемый, неподвижный и постоянно не успевающий за соперником, это был абсолютно худший "Челси" за время работы с ним Маурицио Сарри: его фирменный футбол был разбит лобовым ударом "Борнмута", когда Эдди Хау расставил ловушку, куда время от времени попадали оппоненты. Теперь давление на итальянца, чью преданность одной системе игры никогда нельзя было оправдать, достигло нового уровня. Хозяева поля знали, с кем имеют дело, и соответствующим образом выполнили свой план на игру, в то время, как гости продолжили биться головами о метафорическую стену», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Дин.

«Аж с 1996-го года — задолго до того, как российские рубли попали в клубную казну — "Синие" не проигрывали в Премьер-лиге с разницей в четыре гола. Команда в очередной раз при Сарри много владела мячом и в очередной раз ничего с ним не сделала, и даже приход Гонсало Игуаина, который дебютировал в АПЛ, мало в чем помогло решить проблемы с остротой в атаке. Аргентинец был незаметен на протяжении всей первой половины матча, а затем провел большую часть второй на скамейке, наблюдая издалека, как быстро и точно "Вишенки" пробивают статичную защиту его клуба».

«Борнмут» умело тактически нейтрализовал «Челси»

«Забить четыре гола "Борнмуту" удалось в третий раз в этом сезоне, несмотря на отсутствие главного бомбардира Каллума Уилсона, который перенес операцию на колене. Нападающий сборной Англии забил 11 мячей за коллектив в текущей кампании, но Джошуа Кинг и Дэвид Брукс доказали, что могут справиться и без него. Хозяева не создали много шансов, но были точны у чужих ворот, реализовав шесть ударов в створ в стремительном втором тайме», — отмечает в материале BBC Мантедж Манн.

«Они также впечатлили действиями на противоположном конце поля. Талантливый Брукс выдает отличный первый сезон в элитном дивизионе, и его оборонительная игра в виде опеки Жоржиньо помешала "Челси" отыскать зазоры в своих линиях, несмотря на продолжительный контроль сферы. После поединка сам Хау заявил, что его подопечные работали над этим».

У «Челси» появился соблазн подумать над отставкой Сарри

«Предполагается, что "Челси" — это клуб, который изменился: дни, когда в их первых сезонах Луишу Фелипе Сколари указали на дверь в феврале, а Андре Виллаш-Боашу — в марте, тогда как Роберто Ди Маттео, только в предыдущей кампании выигравшему Лигу чемпионов, уволили в конце ноября, очевидно, давно ушли. Тем не менее, это своего рода несчастный случай, который рискует заставить нетерпеливое правление пролистывать список потенциальных временных тренеров, вернувшись к прежней традиции перетасовок. В конце концов, наставников увольняли и после не таких болезненных поражений», — рассуждает на страницах The Guardian Доминик Файфилд.

«Сарри провел большую часть второго тайма, отчаянно набрасывая записи в блокноте, в то время как его команда была жестоко и блестяще разбита на поле "Борнмутом". "Вишенки" только недавно покончили с серией из 11 поражений в 14 матчах во всех турнирах, но сумели справиться с паникующими и хилыми рядами соперника, используя всю остроту своих контратак, которой не хватает у гостей, начиная еще с осени.

Эти записи менеджера лондонцев не выражают ничего, кроме ужаса. Разница мячей настолько ухудшилась, что они уступили место в зоне Лиги чемпионов "Арсеналу", хотя еще несколько недель назад был отрыв в шесть очков, и теперь у их наставника только один вопрос: "почему?".

Сарри не хочет учиться на своих и чужих ошибках

"Для Сарри это тревожные времена, но менеджер 'Челси' сам не помогает себе: когда у тебя плохие результаты — не время публично критиковать собственных игроков и делать предположения, что ты не подходящий человек для того, чтобы справиться с беспорядком. Возможно, времена на 'Стамфорд Бридж' изменились с тех пор, как Роман Абрамович менял менеджеров словно перчатки, однако итальянцу все еще нужно быть осторожным, чтобы не стать еще одной статистикой клуба — такой как Сколари и Виллаш-Боаш.

'Прогресс и трофеи — это два ключевых компонента для любого рулевого команды в Челси под руководством российского олигарха, и обычно требуются оба, а не один или другой. Да, коллектив вышел в финале Кубка Лиги и в 1/8 финала Кубка Англии, но в АПЛ он катится вниз и теперь находится вне зоны Лиги чемпионов впервые в сезоне', — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

'Подписания Жоржиньо и Игуаина указывают на одну из наибольших проблем и слабостей Сарри — его отказ идти на компромисс с собственной философией и планом на игру: оба играли под его руководством в Наполи и были ключевыми фигурами в системе 4-3-3, поэтому переманив их к себе, он не демонстрирует желание менять свои подходы, которые в последнее время не работают. Сколари и Виллаш-Боаш также были слишком уперты в своих убеждениях, и, как следствие, потеряли работу, поэтому итальянца должно беспокоить то, что его результаты не лучше, чем как при бразильце или португальце к тому времени, когда их уволили.

Абрамович в последние годы доказал, что может быть более терпеливым, ведь Жозе Моуринью и Антонио Конте получили больше времени для исправления ситуации, чем ожидалось, но все равно ушли в отставку. Нынешний менеджер не получит иммунитет от высоких стандартов, которые ставились перед его предшественниками, и сейчас он не делает достаточно для предположений о том, что ему дадут время все изменить. Сарри не приносит результат, обвиняет игроков и клуб за проблемы в борьбе за место в Лиге чемпионов, поэтому ему необходимо усвоить уроки истории, и причем быстро'. 0