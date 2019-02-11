Беспощадный «Сити» сделал Сарри заложником веры Абрамовича

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счетом 6:0 в 26-м туре английской Премьер-лиги. Публикуем самое интересное из медиа об этом матче.

«Сити» эффективно использовал слабости «Челси»

«Пеп Гвардиола явно увидел слабость "Челси" справа, где "Манчестер Сити" постоянно нацеливался на фулбека Сесара Аспиликуэту и правого центрбека Антонио Рюдигера: согласно Opta, 51,6 процента своих атак манкунианцы провели именно этим флангом в сравнении с 25,8 процента на противоположном краю и 22,6 процента в центре. Это сработало идеально, ведь Рахим Стерлинг открыл счет с этой позиции, после чего там же отличились Серхио Агуэро (в первый раз), а также Илкай Гюндоган.

Даже пенальти стал результатом того, что его заработал Стерлинг после фола Аспиликуэты в правой части штрафной гостей, тогда как левый фулбек хозяев Александр Зинченко сделал результативный пас с той же зоны. Усредненные позиции "Горожан" показывают, как высоко играл Рахим (№7 справа), что позволяло ему забегать за спину Сесару (№28 справа), тогда как Агуэро (№10 справа) пользовался свободным пространством рядом с Рюдигером (№2 справа)», — анализирует тактику в материале Sky Sports Ник Райт.

Усредненные позиции команд Sky Sports/Opta

«Чемпион был беспощаден, но лондонцы не помогали себе сами, и уже первый гол задал тон хаосу в их обороне. "Синие" также численно проиграли в центре поля, из-за чего к Маурицио Сарри возникает еще больше вопросов по поводу его отказа использовать Н'Голо Канте в опорной зоне, ведь Жоржиньо слишком мало защищал оборону, только два раза пойдя в отбор и лишь четырежды вернув мяч команде в сравнении с шестью у его визави Фернандиньо.

Итальянец испытывал проблемы как при владении мячом, так и без него, поскольку соперник постоянно оказывал на него давление при каждой возможности, в результате чего он отметился наименьшим процентом точности передачи в сезоне — 83».

Агуэро превратился в многогранного форварда и лидера

«Ни для кого не секрет, что Агуэро изменился под руководством Гвардиолы, ведь нашел другие механизмы и большую глубину в своей игре, и при всех потраченных миллионах, это менеджер "Сити", который получает пользу он своего тренерства, от поиска чего-то большего в тех футболистах, что у него есть. Факт в том, что аргентинец также расширил свою палитру игры, отойдя от комфортного статуса наконечника атак и первого парня на деревне в более многогранного игрока — атакующего исполнителя с разнообразным арсеналом, с которым мало кто сравнится в Европе.

Его второй гол был создан в результате его ухода в глубину поля, что является для него новой зоной действий, которая находится где-то между "десяткой", вольным художником и его привычной позиции на острие. Серхио выглядит здоровее и движется более свободно, будучи постоянно в поисках мяча и впереди своей команды», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«При этом он также забивал и большие голы. Начиная с ноября в его активе восемь мячей в четырех матчах против "Ливерпуля", "МЮ", "Арсенала" и сейчас "Челси". В 30 лет, после семи сезонов и трех наставником в клубе, Агуэро стал фактическим лидером своего коллектива на поле.

Это своего рода подвиг, который Гвардиола совершил в непривычном месте, способность улучшать своих нынешних суперзвезд, что создает жесткой контраст с неуклюжестью Сарри у руля лондонцев. Уже стало клише утверждать, что использовать Канте не на его позиции — все равно что использовать алмазную булавку для галстука, дабы размешать горшок с краской, тогда как Жоржиньо просто разрывают в клочья на его позиции в АПЛ. Но также верно и то, что столкновение персонала и систем в "Челси" все еще выглядит нерешенным, незафиксированным и, вероятно, подошло к своему концу».

Сарри на грани отставки

«Руководство лондонцев не демонстрирует особое терпение в отношении провалов своих менеджеров, и нынешний рулевой команды шел по тонкому льду еще перед тем, как его подопечные были уничтожены манкунианцами, и Сарри признался после матча, что понятия не имеет, находится ли его будущее в опасности. Ровно 10 лет назад был уволен Луиш Фелипе Сколари после ничьей 0:0 с "Халл Сити" на своем поле: на тот момент команда комфортно находилась на четвертое месте в пяти очках отрыва от "Арсенала", но человек, в чьем послужном списке значится победа на Кубке мира, проиграл шесть из 36 матчей во главе коллектива, и футболисты перестали его слушать», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«Итальянец проиграл восемь поединков из 40-ка у руля "Синих", и нынешняя команда, похоже, также его не слушает, поэтому владелец клуба Роман Абрамович — единственный человек, который по-настоящему может сказать, как долго тот останется наставником. Стиль Гвардиолы настолько укоренился, что чемпион был похож на машину, а его острый футбол разрезал гостей на части. Это правда, что у него было время и более полумиллиарда фунтов, чтобы сделать "Горожан" такими сильными, в то время как Сарри работает только полгода и унаследовал состав, едва подходящий его требованиям, однако тренеры должны быть гибкими и прагматичными, а итальянец не демонстрирует этих качеств».

Судьба Сарри — вопрос веры Абрамовича

«Всего за семь недель назад "Челси" на 12 очков опережал возрождающийся "Манчестер Юнайтед", а теперь четвертую строчку занимают уже "Красные Дьяволы", и лондонцы не могут позволить себе не попасть в Лигу чемпионов второй сезон кряду. Есть сходство между тем, как начинал Сарри на "Стамфорд Бридж", и как Гвардиола — на "Этихад", прежде чем начались проблемы, на этом сходство и заканчивается. Каталонец знал, что его тактике нужно время, чтобы ею заразились подопечные, но был очень заметный план, и он также знал, что получит тех новичков, которых хотел, а также сможет удержать своих лучших игроков», — пишет в колонке The Telegraph Джеймс Дакер.

«Может ли Сарри сказать то же самое в "Челси"? Гвардиола также крепко держал свою команду под контролем, а мотивация не была проблемой, более того, он полностью доверял своим работодателям, о чем сказал после матча: "Основная причина, по которой я приехал в 'Сити', заключается в том, что мой босс Чики [Бегиристайн, директор футбола] знает меня. Он не верит, что я плохой, когда мы проигрываем, или хороший, только когда мы выигрываем". Вера Абрамовича в Сарри обещает стать самым жестоким испытанием». 0