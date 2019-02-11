ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Беспощадный «Сити» сделал Сарри заложником веры Абрамовича

    Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Челси Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Беспощадный «Сити» сделал Сарри заложником веры Абрамовича Уго Льорис спасает ворота после удара ВардиПромах Варди позволил «Тоттенхэму» продолжить гонку за титулом Игроки «Ливерпуля»То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛ
  • 00:41
    • «Барселона» не справилась с «Атлетиком»
  • 00:27
    • «Милан» разгромил «Кальяри»
  • 22:56
    • Гвардиола: Если не победим в чемпионате — попробуем в следующем году
  • 22:44
    • Головин получил ушиб голеностопа
  • 22:32
    • «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Эйбаром»
  • 21:57
    • «Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло»
  • 20:54
    • «Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик
    Все новости спорта
    Беспощадный «Сити» сделал Сарри заложником веры Абрамовича
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счетом 6:0 в 26-м туре английской Премьер-лиги. Публикуем самое интересное из медиа об этом матче.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сити» эффективно использовал слабости «Челси»

    «Пеп Гвардиола явно увидел слабость "Челси" справа, где "Манчестер Сити" постоянно нацеливался на фулбека Сесара Аспиликуэту и правого центрбека Антонио Рюдигера: согласно Opta, 51,6 процента своих атак манкунианцы провели именно этим флангом в сравнении с 25,8 процента на противоположном краю и 22,6 процента в центре. Это сработало идеально, ведь Рахим Стерлинг открыл счет с этой позиции, после чего там же отличились Серхио Агуэро (в первый раз), а также Илкай Гюндоган.

  • Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
  • Чья возьмет в борьбе за чемпионство АПЛ?
  • 06/02/2019

    • Даже пенальти стал результатом того, что его заработал Стерлинг после фола Аспиликуэты в правой части штрафной гостей, тогда как левый фулбек хозяев Александр Зинченко сделал результативный пас с той же зоны. Усредненные позиции "Горожан" показывают, как высоко играл Рахим (№7 справа), что позволяло ему забегать за спину Сесару (№28 справа), тогда как Агуэро (№10 справа) пользовался свободным пространством рядом с Рюдигером (№2 справа)», — анализирует тактику в материале Sky Sports Ник Райт.

    Усредненные позиции команд
    Sky Sports/Opta

    «Чемпион был беспощаден, но лондонцы не помогали себе сами, и уже первый гол задал тон хаосу в их обороне. "Синие" также численно проиграли в центре поля, из-за чего к Маурицио Сарри возникает еще больше вопросов по поводу его отказа использовать Н'Голо Канте в опорной зоне, ведь Жоржиньо слишком мало защищал оборону, только два раза пойдя в отбор и лишь четырежды вернув мяч команде в сравнении с шестью у его визави Фернандиньо.

    Итальянец испытывал проблемы как при владении мячом, так и без него, поскольку соперник постоянно оказывал на него давление при каждой возможности, в результате чего он отметился наименьшим процентом точности передачи в сезоне — 83».

    Агуэро превратился в многогранного форварда и лидера

    «Ни для кого не секрет, что Агуэро изменился под руководством Гвардиолы, ведь нашел другие механизмы и большую глубину в своей игре, и при всех потраченных миллионах, это менеджер "Сити", который получает пользу он своего тренерства, от поиска чего-то большего в тех футболистах, что у него есть. Факт в том, что аргентинец также расширил свою палитру игры, отойдя от комфортного статуса наконечника атак и первого парня на деревне в более многогранного игрока — атакующего исполнителя с разнообразным арсеналом, с которым мало кто сравнится в Европе.

  • Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
  • Судьба титула в английской Премьер-лиге во многом будет зависеть от шести поединков, в которых главные претенденты могут потерять очки
  • 09/02/2019

    • Его второй гол был создан в результате его ухода в глубину поля, что является для него новой зоной действий, которая находится где-то между "десяткой", вольным художником и его привычной позиции на острие. Серхио выглядит здоровее и движется более свободно, будучи постоянно в поисках мяча и впереди своей команды», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

    «При этом он также забивал и большие голы. Начиная с ноября в его активе восемь мячей в четырех матчах против "Ливерпуля", "МЮ", "Арсенала" и сейчас "Челси". В 30 лет, после семи сезонов и трех наставником в клубе, Агуэро стал фактическим лидером своего коллектива на поле.

  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
  • Серхио Агуэро должен сохранить свою форму, чтобы «Манчестер Сити» имел шансы обойти «Ливерпуль» и выиграть чемпионат
  • 04/02/2019

    • Это своего рода подвиг, который Гвардиола совершил в непривычном месте, способность улучшать своих нынешних суперзвезд, что создает жесткой контраст с неуклюжестью Сарри у руля лондонцев. Уже стало клише утверждать, что использовать Канте не на его позиции — все равно что использовать алмазную булавку для галстука, дабы размешать горшок с краской, тогда как Жоржиньо просто разрывают в клочья на его позиции в АПЛ. Но также верно и то, что столкновение персонала и систем в "Челси" все еще выглядит нерешенным, незафиксированным и, вероятно, подошло к своему концу».

    Сарри на грани отставки

    «Руководство лондонцев не демонстрирует особое терпение в отношении провалов своих менеджеров, и нынешний рулевой команды шел по тонкому льду еще перед тем, как его подопечные были уничтожены манкунианцами, и Сарри признался после матча, что понятия не имеет, находится ли его будущее в опасности. Ровно 10 лет назад был уволен Луиш Фелипе Сколари после ничьей 0:0 с "Халл Сити" на своем поле: на тот момент команда комфортно находилась на четвертое месте в пяти очках отрыва от "Арсенала", но человек, в чьем послужном списке значится победа на Кубке мира, проиграл шесть из 36 матчей во главе коллектива, и футболисты перестали его слушать», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

  • Сарри сам копает себе яму в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси»
  • 31/01/2019

    • «Итальянец проиграл восемь поединков из 40-ка у руля "Синих", и нынешняя команда, похоже, также его не слушает, поэтому владелец клуба Роман Абрамович — единственный человек, который по-настоящему может сказать, как долго тот останется наставником. Стиль Гвардиолы настолько укоренился, что чемпион был похож на машину, а его острый футбол разрезал гостей на части. Это правда, что у него было время и более полумиллиарда фунтов, чтобы сделать "Горожан" такими сильными, в то время как Сарри работает только полгода и унаследовал состав, едва подходящий его требованиям, однако тренеры должны быть гибкими и прагматичными, а итальянец не демонстрирует этих качеств».

    Судьба Сарри — вопрос веры Абрамовича

    «Всего за семь недель назад "Челси" на 12 очков опережал возрождающийся "Манчестер Юнайтед", а теперь четвертую строчку занимают уже "Красные Дьяволы", и лондонцы не могут позволить себе не попасть в Лигу чемпионов второй сезон кряду. Есть сходство между тем, как начинал Сарри на "Стамфорд Бридж", и как Гвардиола — на "Этихад", прежде чем начались проблемы, на этом сходство и заканчивается. Каталонец знал, что его тактике нужно время, чтобы ею заразились подопечные, но был очень заметный план, и он также знал, что получит тех новичков, которых хотел, а также сможет удержать своих лучших игроков», — пишет в колонке The Telegraph Джеймс Дакер.

  • Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
  • Итальянскому тренеру нужно срочно исправлять ситуацию в «Челси»
  • 01/02/2019

    • «Может ли Сарри сказать то же самое в "Челси"? Гвардиола также крепко держал свою команду под контролем, а мотивация не была проблемой, более того, он полностью доверял своим работодателям, о чем сказал после матча: "Основная причина, по которой я приехал в 'Сити', заключается в том, что мой босс Чики [Бегиристайн, директор футбола] знает меня. Он не верит, что я плохой, когда мы проигрываем, или хороший, только когда мы выигрываем". Вера Абрамовича в Сарри обещает стать самым жестоким испытанием». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Промах Варди позволил «Тоттенхэму» продолжить гонку за титулом
  • 02:22
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
  • 3.25
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Поль Погба обрел второе дыхание после прихода норвежского тренера
  • Три игрока «МЮ», которых преобразил Сульшер
    • 21:54 05/02/2019     Юрген Клопп
  • Цифры против. «Ливерпуль» может ждать провал
    • 16:27 06/02/2019     Арьен Роббен
  • Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля
    • 00:36 05/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, «Барселона» потеряла очки в БильбаоРезультаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу 00:580
  • 20:45
    • Россияне завоевали золото в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
  • 19:59
    • Россиянки завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
  • 19:51
    • Российские шорт-трекисты победили в микст-эстафете на этапе КМ в Италии
    «МЮ» — «Фулхэм» Футбол АПЛ. «МанСити» растоптал «Челси», «МЮ» одолел «Фулхэм», «Ливерпуль» победил «Борнмут»Обзор матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 22:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Манчестер Сити» обыграет «Челси» на «Этихаде»
  • 3.54
    •
  • 22:18
    • Сарри: Я не в состоянии объяснить поражение от «МанСити»
  • 21:45
    • Туктамышева выиграла турнир в Любляне
  • 21:33
    • Спринтерские гонки на этапе КМ в Кэнморе отменены из-за мороза
    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, 28 сэйвов Василевского, шайбы Кузнецова и ЗайцеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля Вчера в 09:150
  • 19:41
    • Медведев стал победителем турнира в Софии
  • 19:15
    • Конькобежка Казелина завоевала бронзу ЧМ в масс-старте
  • 18:57
    • «Монако» упустил победу над «Монпелье», Головин получил травму
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие