Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

24 февраля

«Ливерпуль» провел на одну игру меньше, чем «Сити» в Премьер-лиге, а битва с «МЮ» на «Олд Траффорд» — тот день, когда у претендентов вновь станет одинаковое количество матчей. Подопечные Пепа Гвардиолы выйдут на поле «Уэмбли» против «Челси» в финале Кубка лиги в тот же день.

Пожалуй, это худший вариант из всех возможных соперников для дружины Юргена Клоппа, чтобы играть в догонялки с «Сити».

«Ливерпуль» не побеждал «Юнайтед» на «Олд Траффорд» с марта 2014 года. Команда, с которой столкнутся мерсисайдцы, будет совершенно иной с точки зрения психологии, физики и мышления, чем та, которую «Ливерпуль» разбил в декабре со счетом 3:1.

То поражение оказалось последним матчем для Жозе Моуринью во главе «МЮ», после чего началась глобальная трансформация под руководством Уле Гуннара Сульшера.

«Юнайтед» сделает все, чтобы помешать «Ливерпулю» добыть свой первый титул с 1990 года. В этой игре доминировать будут хозяева поля, а Клопп и компания рискуют потерпеть сокрушительное поражение на «Олд Траффорд».

Прогноз: 2:0.

«Эвертон» — «Ливерпуль»

3 марта

Драматическая развязка с голом на последних секундах от Дивока Ориги принесла «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 в декабре. Тот успех придал «красным» огромную уверенность и веру в свои силы, став трамплином для выхода на вершину турнирной таблицы.

Теперь «Эвертон» попытается отомстить своим землякам. При этом мерсисайдцы не проигрывают на «Гудисон Парке» с октября 2010 года. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет 18 игр во всех турнирах, поэтому поединок может казаться опасным на бумаге, но реальность такова, что в последние годы это не так.

В начале недели «Сити» комфортно обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 в гостях, а «Ливерпуль» планирует сделать нечто похожее.

Прогноз: 1:3.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

16 марта

«МЮ» попытается прервать серию без побед против «Сити» ESPN

«Юнайтед» будет иметь большое влияние на развязку титульной гонке, хотя в нынешнем сезоне команда явно не претендует на чемпионство.

Команда набрала великолепную форму и 24 февраля будет фаворитом в домашней игре с «Ливерпулем». Однако с «Сити» все не так просто, так как «горожане» победили на поле «МЮ» в двух последних поединках, да и вообще за последние десять лет одержали пять побед в восьми очных встречах.

Готовы ли футболисты «Юнайтед» с Сульшером в тренерском кресле остановить «Ман Сити»? Норвежец сделает все, чтобы добавить в свое резюме победу над Пепом Гвардиолой и еще раз подчеркнуть, что руководству клуба не стоит искать другого менеджера. Однако преимущество все равно будет у «Сити».

Прогноз: 1:2.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

31 марта

Если к этому времени «Тоттенхэм» все еще будет претендовать на титул, то игра на «Энфилде» станет настоящей проверкой амбиций. В последние месяцы подопечные Маурисио Почеттино страдали из-за отсутствия стабильности. Появилось ощущение, что команда пока не готова к титульной борьбе.

Гарри Кейн и Деле Алли должны приступить к полноценной работе после травм, а их присутствие на поле однозначно добавит проблем хозяевам «Энфилда».

«Ливерпуль» был слишком хорош для «Тоттенхэма» в сентябре прошлого года, когда «красные» праздновали победу со счетом 2:1. Тем не менее, дружина Почеттин — очень опасная команда, которая способна на реванш. Именно в этой игре проигравший может потерять шансы на трофей.

Прогноз: 2:2.

«Ливерпуль» — «Челси»

13 апреля

«Ливерпуль» будет принимать «Челси» в апреле ESPN

Отчаянное стремление завоевать долгожданный титул стало очевидным, когда еще команда Брендана Роджерса проиграла дома «Челси» со счетом 0:2 в конце сезона 2013/14, не сумев добраться до заветной цели.

Та игра была знаковой, а нынешний визит лондонцев в очередной раз напомнит болельщикам о том болезненном ударе пятилетней давности.

Ключевым фактором в стремлении к чемпионству станет то, как команда Юргена Клоппа будет справляться с давлением со стороны собственных болельщиков. Когда все хорошо, атмосфера «Энфилда» способна нести команды к победе, но, когда все идет не по плану, игроки ощущают невыносимое давление трибун.

«Челси» постарается сыграть на этих эмоциях, поскольку у «синих» есть собственная задача — попасть в зону Лиги чемпионов. Это будет изнурительный вечер для «Ливерпуля».

Прогноз: 2:1.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

20 апреля

«Шпоры» ждут возвращения Кейна ESPN

Решающее сражение или очередная игра «Сити» на пути к чемпионству? Пока слишком рано оценивать величину будущего противостояния, но, если лондонцы смогут удержаться в гонке без Кейна и Алли в ближайший месяц, они могут приехать на «Этихад» в качестве реального претендента на трофей АПЛ.

«Тоттенхэм» не выигрывал чемпионство с 1961 года. Что касается игры против «Сити», то здесь статистика в пользу «горожан». С мая 2010 года манчестерский гранд лишь раз уступил «шпорам».

Выступления в Лиге чемпионов могут повлиять на готовность обеих команд в концовке сезона, что может стать решающим фактором. Большая глубина состава «Сити» дает им преимущество перед конкурентами, но команда остается в четырех турнирах, что может отобрать все силы к концу сезона.

Прогноз: 1:2. 0