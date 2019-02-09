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    Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

    Судьба титула в английской Премьер-лиге во многом будет зависеть от шести поединков, в которых главные претенденты могут потерять очки

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    «Ливерпуль» и «Сити» — главные претенденты на титул
    «Ливерпуль» и «Сити» — главные претенденты на титул
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    Чемпионская гонка АПЛ обещает быть одной из самых захватывающих за последние годы. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разделяет только разница голов на вершине таблицы, а шанс есть даже у «Тоттенхэма», который отстает на пять пунктов. Автор ESPN Марк Огден выбрал шесть поединков с участием трех претендентов, которые могут повлиять на развитие борьбы за трофей.
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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

    24 февраля

    «Ливерпуль» провел на одну игру меньше, чем «Сити» в Премьер-лиге, а битва с «МЮ» на «Олд Траффорд» — тот день, когда у претендентов вновь станет одинаковое количество матчей. Подопечные Пепа Гвардиолы выйдут на поле «Уэмбли» против «Челси» в финале Кубка лиги в тот же день.

    Пожалуй, это худший вариант из всех возможных соперников для дружины Юргена Клоппа, чтобы играть в догонялки с «Сити».

    «Ливерпуль» не побеждал «Юнайтед» на «Олд Траффорд» с марта 2014 года. Команда, с которой столкнутся мерсисайдцы, будет совершенно иной с точки зрения психологии, физики и мышления, чем та, которую «Ливерпуль» разбил в декабре со счетом 3:1.

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    • То поражение оказалось последним матчем для Жозе Моуринью во главе «МЮ», после чего началась глобальная трансформация под руководством Уле Гуннара Сульшера.

    «Юнайтед» сделает все, чтобы помешать «Ливерпулю» добыть свой первый титул с 1990 года. В этой игре доминировать будут хозяева поля, а Клопп и компания рискуют потерпеть сокрушительное поражение на «Олд Траффорд».

    Прогноз: 2:0.

    «Эвертон» — «Ливерпуль»

    3 марта

    Драматическая развязка с голом на последних секундах от Дивока Ориги принесла «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 в декабре. Тот успех придал «красным» огромную уверенность и веру в свои силы, став трамплином для выхода на вершину турнирной таблицы.

    Теперь «Эвертон» попытается отомстить своим землякам. При этом мерсисайдцы не проигрывают на «Гудисон Парке» с октября 2010 года. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет 18 игр во всех турнирах, поэтому поединок может казаться опасным на бумаге, но реальность такова, что в последние годы это не так.

    В начале недели «Сити» комфортно обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 в гостях, а «Ливерпуль» планирует сделать нечто похожее.

    Прогноз: 1:3.

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    16 марта

    «МЮ» попытается прервать серию без побед против «Сити»
    ESPN

    «Юнайтед» будет иметь большое влияние на развязку титульной гонке, хотя в нынешнем сезоне команда явно не претендует на чемпионство.

    Команда набрала великолепную форму и 24 февраля будет фаворитом в домашней игре с «Ливерпулем». Однако с «Сити» все не так просто, так как «горожане» победили на поле «МЮ» в двух последних поединках, да и вообще за последние десять лет одержали пять побед в восьми очных встречах.

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    • Готовы ли футболисты «Юнайтед» с Сульшером в тренерском кресле остановить «Ман Сити»? Норвежец сделает все, чтобы добавить в свое резюме победу над Пепом Гвардиолой и еще раз подчеркнуть, что руководству клуба не стоит искать другого менеджера. Однако преимущество все равно будет у «Сити».

    Прогноз: 1:2.

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    31 марта

    Если к этому времени «Тоттенхэм» все еще будет претендовать на титул, то игра на «Энфилде» станет настоящей проверкой амбиций. В последние месяцы подопечные Маурисио Почеттино страдали из-за отсутствия стабильности. Появилось ощущение, что команда пока не готова к титульной борьбе.

    Гарри Кейн и Деле Алли должны приступить к полноценной работе после травм, а их присутствие на поле однозначно добавит проблем хозяевам «Энфилда».

    «Ливерпуль» был слишком хорош для «Тоттенхэма» в сентябре прошлого года, когда «красные» праздновали победу со счетом 2:1. Тем не менее, дружина Почеттин — очень опасная команда, которая способна на реванш. Именно в этой игре проигравший может потерять шансы на трофей.

    Прогноз: 2:2.

    «Ливерпуль» — «Челси»

    13 апреля

    «Ливерпуль» будет принимать «Челси» в апреле
    ESPN

    Отчаянное стремление завоевать долгожданный титул стало очевидным, когда еще команда Брендана Роджерса проиграла дома «Челси» со счетом 0:2 в конце сезона 2013/14, не сумев добраться до заветной цели.

    Та игра была знаковой, а нынешний визит лондонцев в очередной раз напомнит болельщикам о том болезненном ударе пятилетней давности.

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    • Ключевым фактором в стремлении к чемпионству станет то, как команда Юргена Клоппа будет справляться с давлением со стороны собственных болельщиков. Когда все хорошо, атмосфера «Энфилда» способна нести команды к победе, но, когда все идет не по плану, игроки ощущают невыносимое давление трибун.

    «Челси» постарается сыграть на этих эмоциях, поскольку у «синих» есть собственная задача — попасть в зону Лиги чемпионов. Это будет изнурительный вечер для «Ливерпуля».

    Прогноз: 2:1.

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

    20 апреля

    «Шпоры» ждут возвращения Кейна
    ESPN

    Решающее сражение или очередная игра «Сити» на пути к чемпионству? Пока слишком рано оценивать величину будущего противостояния, но, если лондонцы смогут удержаться в гонке без Кейна и Алли в ближайший месяц, они могут приехать на «Этихад» в качестве реального претендента на трофей АПЛ.

    «Тоттенхэм» не выигрывал чемпионство с 1961 года. Что касается игры против «Сити», то здесь статистика в пользу «горожан». С мая 2010 года манчестерский гранд лишь раз уступил «шпорам».

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    • Выступления в Лиге чемпионов могут повлиять на готовность обеих команд в концовке сезона, что может стать решающим фактором. Большая глубина состава «Сити» дает им преимущество перед конкурентами, но команда остается в четырех турнирах, что может отобрать все силы к концу сезона.

    Прогноз: 1:2. 0

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