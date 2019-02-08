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    Прерванный полет Эмилиано Салы

    Аргентинский нападающий достиг топ-уровня, но так и не сыграл в АПЛ

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    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    Из затонувшего в Ла-Манше самолета накануне было извлечено тело Эмилиано Салы. Sky Sports рассказывает об аргентинском нападающем, который погиб в авиакатастрофе.
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    Рабочая этика и умение завершать атаки позволили Эмилиано Сале стать рекордным подписанием в истории «Кардиффа». Босс «Кардиффа» Нил Уорнок охарактеризовал аргентинского нападающего как «тренерского игрока».

    Двенадцать голов в девятнадцати матчах за «Нант» в текущем сезоне стали для «Кардиффа» весомым аргументом, чтобы заплатить за 28-летнего футболиста 18 миллионов фунтов. И Сала с нетерпением ждал этого вызова.

    Эмилиано Сала
    twitter.com/cardiffcityfc

    Однако трагедия так и не предоставила шанс аргентинцу проявить себя в английской Премьер-лиге. Самолет, на борту которого находились футболист, а также пилот Дэвид Ибботсон, пропал по пути в Уэльс 21 января.

    Позже у побережья Гернси были обнаружены обломки воздушного судна. В четверг вечером полиция объявила, что тело, найденное в обломках, было официально идентифицировано как тело Салы.

    Сала родился в аргентинском Санта-Фе. Его молодежная карьера проходила в клубе «Пройекто Кресер», после чего в 2010 году он отправился во Францию для того, чтобы стать грозным нападающим.

    Форвард ростом 187 см в 20-летнем возрасте подписал контракт с «Бордо» и в 2012 году дебютировал в первой команде «жирондинцев», выйдя на замену в выездном матче 1/8 финала Кубка Франции против «Лиона».

    Сала в «Бордо»
    Sky Sports

    Однако должным образом проявить себя в нескольких матчах за «Бордо» Сала не сумел и после аренд в команды низшей лиги «Орлеан» и «Ньор», а также «Кан», в составе которого аргентинец забил 5 голов в 13 матчах, форвард перешел в «Нант». В июне 2015 года «Канарейки» подписали Салу за 1 миллион евро, предоставив ему контракт на пять лет. Именно в Бретани его карьера пошла в гору.

    За три с половиной сезона в «Нанте» Сала забил 42 гола в 101 матче Лиги 1. В прошлом сезоне Эмилиано играл в команде под руководством нынешнего тренера «Фулхэма» Клаудио Раньери. Именно Сала принес итальянцу первую победу в «Нанте» — 1:0 над «Троей». Играя у Раньери, Сала забил в чемпионате Франции 12 голов, став лучшим бомбардиром «Нанта», который занял в лиге девятое место.

    Эмилиано Сала
    Sky Sports

    У Салы, парня с простым характером, который читал книги и играл на гитаре, сложились доверительные отношения с тренером. «Раньери принес в команду свой большой опыт, спокойствие и итальянский стиль, который мы иногда видели в матчах», — говорил Сала в интервью L'Equipe в прошлом сезоне.

    Из-за отношений Раньери и Салы слухи связывали аргентинца с переходом в «Фулхэм» в январское трансферное окно.

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    • «Люди видят то, как он бьется за каждый мяч. И это побуждает его партнеров по команде делать то же самое. Эмилиано является хорошим примером для всех», — говорил Раньери в прошлом сезоне.

    Несмотря на отъезд Раньери из «Нанта» после окончания сезона 2017-2018 Сала сохранил свою впечатляющую форму. В текущем сезоне в Лиге 1 по голам его опережают только Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Николя Пепе и Неймар.

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    • В октябре прошлого года Сала стал первым игроком «Нанта», который оформил хет-трик, со времен Мамаду Диалло в 2006 году. У аргентинца сложились теплые отношения с клубом и его фанатами.

    Аргентинец забил свой последний гол за «Нант» в декабре, когда «канарейки» обыграли «Марсель» (3:2). 16 января он сыграл свой последний матч за клуб, выйдя на замену на последние 18 минут в игре с «Нимом» (0:1).

    Эмилиано Сала
    twitter.com/fcnantes

    В следующий понедельник он с любовью попрощался с тренерами и партнерами по команде, опубликовав совместное фото со смайликами в виде сердечек и судьбоносным последним прощанием — «La ultima ciao».

    Последнее фото Салы
    instagram.com/emilianosala9

    Сала также с нетерпением ждал возможности оставить свой след в новом клубе. Он шутил, что в АПЛ появился «новый Сала», так как ждал встречи с такими игроками как Мохамед Салах.

    «Я очень рад быть здесь. Это удовольствие для меня. Не могу дождаться встречи и тренировок со своими новыми товарищами по команде. Это нечто особенное для меня — быть рекордным трансфером клуба. Я приехал сюда, чтобы работать и помогать клубу. Мне не терпится приступить к работе и сделать все, что в моих силах», — говорил аргентинец в интервью официальному сайту «Кардиффа».

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    • «Он нравится мне, он настоящий трудяга. Он не будет сразу же крушить стены, но нам нужен был нападающий. Мы искали того, кто подойдет нашей команде. Он усердно трудится, работает на команду и является тренерским игроком», — говорил Уорнок, приветствуя Салу в «Кардиффе».

    Именно трудовая этика позволила Сале оказаться на футбольном топ-уровне. Но и как к человеку, к нему относились с большой любовью те, кто знал его в «Нанте». Ему было грустно покидать своих товарищей во Франции. А слезы и теплые слова в адрес Салы говорят о его огромной популярности. 0

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