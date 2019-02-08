Прерванный полет Эмилиано Салы

Рабочая этика и умение завершать атаки позволили Эмилиано Сале стать рекордным подписанием в истории «Кардиффа». Босс «Кардиффа» Нил Уорнок охарактеризовал аргентинского нападающего как «тренерского игрока».

Двенадцать голов в девятнадцати матчах за «Нант» в текущем сезоне стали для «Кардиффа» весомым аргументом, чтобы заплатить за 28-летнего футболиста 18 миллионов фунтов. И Сала с нетерпением ждал этого вызова.

Эмилиано Сала twitter.com/cardiffcityfc

Однако трагедия так и не предоставила шанс аргентинцу проявить себя в английской Премьер-лиге. Самолет, на борту которого находились футболист, а также пилот Дэвид Ибботсон, пропал по пути в Уэльс 21 января.

Позже у побережья Гернси были обнаружены обломки воздушного судна. В четверг вечером полиция объявила, что тело, найденное в обломках, было официально идентифицировано как тело Салы.

Сала родился в аргентинском Санта-Фе. Его молодежная карьера проходила в клубе «Пройекто Кресер», после чего в 2010 году он отправился во Францию для того, чтобы стать грозным нападающим.

Форвард ростом 187 см в 20-летнем возрасте подписал контракт с «Бордо» и в 2012 году дебютировал в первой команде «жирондинцев», выйдя на замену в выездном матче 1/8 финала Кубка Франции против «Лиона».

Сала в «Бордо» Sky Sports

Однако должным образом проявить себя в нескольких матчах за «Бордо» Сала не сумел и после аренд в команды низшей лиги «Орлеан» и «Ньор», а также «Кан», в составе которого аргентинец забил 5 голов в 13 матчах, форвард перешел в «Нант». В июне 2015 года «Канарейки» подписали Салу за 1 миллион евро, предоставив ему контракт на пять лет. Именно в Бретани его карьера пошла в гору.

За три с половиной сезона в «Нанте» Сала забил 42 гола в 101 матче Лиги 1. В прошлом сезоне Эмилиано играл в команде под руководством нынешнего тренера «Фулхэма» Клаудио Раньери. Именно Сала принес итальянцу первую победу в «Нанте» — 1:0 над «Троей». Играя у Раньери, Сала забил в чемпионате Франции 12 голов, став лучшим бомбардиром «Нанта», который занял в лиге девятое место.

Эмилиано Сала Sky Sports

У Салы, парня с простым характером, который читал книги и играл на гитаре, сложились доверительные отношения с тренером. «Раньери принес в команду свой большой опыт, спокойствие и итальянский стиль, который мы иногда видели в матчах», — говорил Сала в интервью L'Equipe в прошлом сезоне.

Из-за отношений Раньери и Салы слухи связывали аргентинца с переходом в «Фулхэм» в январское трансферное окно.

«Люди видят то, как он бьется за каждый мяч. И это побуждает его партнеров по команде делать то же самое. Эмилиано является хорошим примером для всех», — говорил Раньери в прошлом сезоне.

Несмотря на отъезд Раньери из «Нанта» после окончания сезона 2017-2018 Сала сохранил свою впечатляющую форму. В текущем сезоне в Лиге 1 по голам его опережают только Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Николя Пепе и Неймар.

В октябре прошлого года Сала стал первым игроком «Нанта», который оформил хет-трик, со времен Мамаду Диалло в 2006 году. У аргентинца сложились теплые отношения с клубом и его фанатами.

Аргентинец забил свой последний гол за «Нант» в декабре, когда «канарейки» обыграли «Марсель» (3:2). 16 января он сыграл свой последний матч за клуб, выйдя на замену на последние 18 минут в игре с «Нимом» (0:1).

Эмилиано Сала twitter.com/fcnantes

В следующий понедельник он с любовью попрощался с тренерами и партнерами по команде, опубликовав совместное фото со смайликами в виде сердечек и судьбоносным последним прощанием — «La ultima ciao».

Последнее фото Салы instagram.com/emilianosala9

Сала также с нетерпением ждал возможности оставить свой след в новом клубе. Он шутил, что в АПЛ появился «новый Сала», так как ждал встречи с такими игроками как Мохамед Салах.

«Я очень рад быть здесь. Это удовольствие для меня. Не могу дождаться встречи и тренировок со своими новыми товарищами по команде. Это нечто особенное для меня — быть рекордным трансфером клуба. Я приехал сюда, чтобы работать и помогать клубу. Мне не терпится приступить к работе и сделать все, что в моих силах», — говорил аргентинец в интервью официальному сайту «Кардиффа».

«Он нравится мне, он настоящий трудяга. Он не будет сразу же крушить стены, но нам нужен был нападающий. Мы искали того, кто подойдет нашей команде. Он усердно трудится, работает на команду и является тренерским игроком», — говорил Уорнок, приветствуя Салу в «Кардиффе».

Именно трудовая этика позволила Сале оказаться на футбольном топ-уровне. Но и как к человеку, к нему относились с большой любовью те, кто знал его в «Нанте». Ему было грустно покидать своих товарищей во Франции. А слезы и теплые слова в адрес Салы говорят о его огромной популярности. 0