И тут пошел снег. Как Аршавин переходил в «Арсенал»

Десять лет назад «Арсеналу» понадобилось метеорологическое чудо, чтобы подписать Андрея Аршавина. Джонни Блейн, который помогал работать над тем трансфером, десять лет спустя в своей статье для Four Four Two вспоминает о долгих и сложных переговорах между клубами и первых днях Аршавина в Лондоне.