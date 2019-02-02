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    И тут пошел снег. Как Аршавин переходил в «Арсенал»

    История об одном из главных российских трансферов

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    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    Десять лет назад «Арсеналу» понадобилось метеорологическое чудо, чтобы подписать Андрея Аршавина. Джонни Блейн, который помогал работать над тем трансфером, десять лет спустя в своей статье для Four Four Two вспоминает о долгих и сложных переговорах между клубами и первых днях Аршавина в Лондоне.
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    Я никогда не видел, чтобы человек так долго выбирал зубную пасту.

    Я знал, что это был многомиллионный профессиональный футболист, который был вовлечен в одну из самых громких и запутанных саг в английском футболе. Но перед собой я видел, скорее, взволнованного студента по обмену, который хотел сделать все возможное, чтобы никогда не вернуться домой.

    На протяжении нескольких дней в феврале 2009 года моей работой было присматривать за рекордным подписанием «Арсенала» Андреем Аршавиным, чтобы он мог обосноваться в своем новом окружении. Клуб тогда договорился, чтобы он остановился в отеле Sopwell House, который расположен всего в нескольких минутах от тренировочного центра клуба. Мне поручили следить за тем, чтобы у Андрея было все, что ему нужно.

    Андрей был под впечатлением абсолютно от всего. Он спрашивал, как произносится то или иное слово, а затем смеялся над ответами. Он рассказывал, что ему нравится прыгать на кровати вместе со своими детьми, а также о том, что в детстве его любимой английской командой был... эмм, «Тоттенхэм».

    Андрей Аршавин
    FourFourTwo

    Первые несколько дней мы провели в супермаркетах, покупая вещи, необходимые для того, чтобы выжить в гостиничном номере в одиночестве, а также пили горячий шоколад, причем он настоял, чтобы я его угощал. Но с его стороны не было никакого высокомерия. Он не отказывался от просьб сделать фото или дать автограф от тех, кто его заметил. Хотя он и не был столь узнаваем.

    Видя его таким, было очень просто забыть, сколько усилий пришлось приложить, чтобы он оказался в «Арсенале».

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    • Работа в футбольном агентстве, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы. Но, будучи одержимым футболом, было очень интересно наблюдать за внутренней кухней клубов, за тем, как на самом деле совершались трансферные сделки.

    Я был свидетелем крупных трансферов, небольших трансферов, переходов, которые должны были произойти и таких, которые никогда бы не случились. Но я никогда не забуду трансфер Аршавина.

    Летом 2008 года на российского плеймейкера «Зенита», который только что помог своей сборной выйти в полуфинал чемпионата Европы, претендовал «Тоттенхэм».

    Андрей Аршавин
    goal.com

    Хуанде Рамос видел в Аршавине того человека, который мог вернуть былую славу на «Уайт-Харт Лейн». Однако испанского тренера быстро постигло разочарование. Ценник на Аршавина, который напугал даже «Барселону», заставив каталонцев обратить внимание на Александра Глеба, стал слишком высоким для Даниэля Леви. К тому моменту Аршавин публично уже заявил о желании переехать в Лондон и признался, что разочарован тем, что требования «Зенита» отпугнули «Тоттенхэм».

    Прошло несколько месяцев, и северный Лондон вновь начал зазывать Аршавина. На этот раз это был «Арсенал», который сотрудничал с агентством First Artist, тем самом, где я работал в роли связующего звена для футболистов. Первые встречи с агентом Аршавина Деннисом Лахтером ознаменовались положительными дискуссиями между клубом и игроком, но когда 2008 год перешел в 2009-й, переговоры были ускорены.

    Но «Арсенал», как и «Тоттенхэм» ранее, столкнулся с непростыми переговорами. Начнем с того, что Аршавин и клуб не могли договориться о личных условиях. На тот момент «Арсенал» располагался в таблице АПЛ за спиной у «Астон Виллы» вне зоны Лиги чемпионов и нуждался в усилении. Поэтому клуб сделал несколько улучшенных предложений и наконец-то договорился с игроком и его агентом в начале января. Но худшее еще было впереди.

    Большинство дней в офисе состояли из долгих дискуссий за закрытыми дверями. Я получил немного информации от разочарованных боссов и других членов команды. Стало ясно, что было крайне сложно иметь дело с «Зенитом». В конце концов именно поэтому летом «Тоттенхэм» сдался.

    Андрей Аршавин
    FourFourTwo

    Как только тренер российского клуба Дик Адвокат согласился отпустить свою звезду, потребовалось разрешение свыше — теперь уже от спортивного директора, который не хотел, чтобы его лучший игрок так легко покинул команду. Как только его удалось убедить (а на это ушли дни) пришло время подняться по лестнице еще выше и спросить президента клуба. Еще несколько дней ушло на то, чтобы получить его благословение. Но даже этого было недостаточно.

    Ближе к концу января во второй половине дня большинство ключевых участников сделки собрались в офисе. Я был убежден — это означало, что сделка была близка к завершению. Но выяснилось, что становится непросто преодолеть еще одно препятствие — на этот раз в лице «Газпрома», который в декабре 2005 года приобрел контрольный пакет акций «Зенита». Последовали бурные телефонные звонки, и с приближением закрытия трансферного окна атмосфера стала очень напряженной.

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    • Несмотря на отсутствие какой-либо финансовой выгоды от этого трансфера, я чувствовал эмоциональную вовлеченность. Это поглотило мои трудовые будни почти на три месяца, и увидеть, как все рухнет прямо перед финишем, было бы большим разочарованием. Для тех, кто вложил так много времени и усилий для достижения успешного результата, провал в самом конце стал бы катастрофой.

    Но появилась рука помощи. В воскресенье днем, 1 февраля, всего за 24 часа до закрытия окна, я был на свадьбе в центре Лондона, постоянно проверяя свой телефон, чтобы узнать, не появились ли какие-либо положительные новости о сделке. Но ничего не менялось — стороны никак не могли прийти к согласию.

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    • «Арсеналу» нужно было больше времени, и «Арсенал» его получил. Пошел снег. Обычный такой снег, который однако грозил помешать футболистам перейти в новые клубы (перелеты отменялись, а на дорогах были пробки). Этот снегопад в итоге привел к тому, что Премьер-лига согласилась ратифицировать любые сделки, которые были задержаны из-за сложных погодных условий.

    Наконец 3 февраля, спустя почти 24 часа после дэдлайна и после месяцев дискуссий, Андрей Аршавин стал игроком «Арсенала». Уже через несколько минут мне сообщили, что я буду присматривать за ним, когда он приземлится в Англии.

    Андрей Аршавин
    arsenalpics.com

    Ему не пришлось прыгать на кровати в следующие несколько дней, но в своем новом окружении в дни забавных переводов слов и горячего шоколада он выглядел довольно счастливым.

    Мои отношения с Андреем завершились в конце февраля, когда его семья переехала в Лондон, и он покинул отель.

    За «Арсенал» он в итоге провел 144 матча, забил 31 гол, в том числе и те самые четыре мяча в ничьей против «Ливерпуля» на «Энфилде» в апреле 2009 года. Тот матч был его звездным часом.

    Я покинул компанию летом 2009-го, забрав с собой воспоминания о трансферах на всех уровнях по всему миру. Некоторые из них почти стерлись из памяти, но сделку, которая едва не растаяла в снегу, я не забуду никогда. 0

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