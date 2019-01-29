Молчание «Ливерпуля», «МанСити» и «МЮ». Топ-клубы отказываются от покупок в январе

Сэр Алекс Фергюсон всегда утверждал, что лучший способ принять участие в январском трансферном окне заключался в обычном наблюдении за теми клубами, которые втянули себя в то, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» назвал «хаосом длиною в месяц».

, убедивший «Ливерпуль» заплатить рекордную сумму за защитникав январе прошло года, может поспорить с Фергюсоном, но, как правило, сильнейшие клубы избегают зимнего трансферного окна, подчеркивает журналист

Ван Дейк — исключение из правил

Проведя 12 месяцев в «Ливерпуле», ван Дейк стал для клуба символом успеха, и все же он является исключением из правил, согласно которому во время зимнего трансферного окна совершаются панические приобретения, которые обходятся слишком дорого.

Так, получив 75 миллионов фунтов за ван Дейка, «Саутгемптон» вложил 19,1 миллиона в аргентинского форварда Гвидо Каррильо из «Монако». Отыграв всего пять безуспешных матчей в Премьер-лиге, он был отправлен в аренду «Леганесу», став настоящим провалом.

Каррильо — пример того, почему Фергюсон, а также многие другие топ-клубы и ведущие тренеры так неохотно подписывают новичков в январе. Крупнейшие клубы месяцами работают над потенциальными приобретениями, исследуя их и углубляясь в предыстории. Иногда обстоятельства вынуждают их заключать сделки в январе, и все же основной фокус направлен на лето.

«Челси» нарушил тенденцию

В этом месяце «Челси» нарушил тенденцию, заключив 58-миллионное соглашение о трансфере Кристиана Пулишича, которого все же оставил до конца сезона в «Боруссии». Кроме того, он арендовал с правом выкупа у «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Впрочем, этому есть как минимум две причины.

Во-первых, «синие» находятся под угрозой запрета на регистрацию новичков, который может быть наложен этим летом в связи с неправильным оформлением сделки по Бертрану Траоре. Именно поэтому контракты, заключенные сейчас, являются страховкой против возможного наказания.

Во-вторых, из-за того, что клуб провалил работу на летнем трансферном рынке, у него возникли проблемы в атаке, так что приезд Игуаина, последовавший вслед за арендой Альваро Мораты в «Атлетико», стал возможен в связи с ошибками, допущенными шесть месяцев назад.

«Тоттенхэм» не подписал ни одного игрока прошлым летом, а теперь испытывает нехватку футболистов после травм Гарри Кейна и Деле Алли. Клуб уже вылетел из Кубка лиги и Кубка Англии. Если Маурисио Почеттино и пополнит свой состав кем-то до дедлайна, то только потому, что травмы ведущих игроков связали ему руки. Зимнее трансферное окно, особенно его последняя неделя — это рынок для отчаявшихся и плохо подготовленных.

Сильнейшие клубы и игроки ждут лета

Кроме того, сильнейшие футболисты попросту недоступны для покупки в январе, что является еще одной причиной, по которой клубы предпочитают ждать лета, когда истекают контракты и у всех сторон есть время на то, чтобы принять взвешенное решение.

Если в январе на рынке и появляется сильный игрок, то только по какой-то серьезной причине: контрактный спор, проблемы с физической формой или что-то в подобном негативном смысле. Только после этого потенциальный покупатель может получить сигнал.

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Алексисом Санчесом год назад. За это время чилиец практически ничего не сделал для того, чтобы «Арсенал» пожалел о продаже чилийца. Когда «Ливерпуль» продал Фернандо Торреса в «Челси» за 50 миллионов фунтов в январе 2011 года, травмы уже сказывались на его игре, так что мрачные выступления на «Стэмфорд Бридж» лишь наводили на мысль: «красные» знали, что его лучшие дни остались позади.

Да, «Ливерпуль» сразу же потерял 35 миллионов на подписании Энди Кэрролла из «Ньюкасла», но в то же время он смог заключить сделку о приобретении за 22,8 миллиона Луиса Суареса, ставшего главной звездой «Энфилда».

Но опять же: почему Суарес был доступен для покупки в январе? Потому что отбывал семиматчевую дисквалификацию за укус соперника. «Аякс» хотел заработать, а не рисковать тем, что репутация уругвайца начнет отпугивать богатейшие клубы.

Зима показывает, кто не умеет вести бизнес

До закрытия зимнего трансферного окна остались считанные дни, а у «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» нет никого на прицеле. «Челси», который вел работу на рынке по упомянутым причинам, еще может расстаться с Гари Кэхиллом, Дэнни Дринкуотером и Каллумом Хадсоном-Одои, но о приобретениях речь уже не идет.

«Арсенал», столкнувшийся с кадровыми проблемами в обороне, возможно, постарается подобрать нового центрального защитника, но на фоне тикающих часов ему будет сложно найти столь же надежного игрока, как ван Дейк.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» последние 18 месяцев активно работали над комплектацией состава, поэтому, скорее всего, избавят себя от поспешных решений ради решения краткосрочных проблем.

В то же время у «Манчестер Юнайтед» исполняющий обязанности главного тренера Уле Гуннар Сульшер раскрыл потенциал команды, плохо игравшей под руководством Жозе Моуринью. Таким образом, «красные дьяволы» могут сосредоточиться на подготовке летних трансферов, обойдясь без панических покупок на этой неделе.

На рынке находятся те клубы, у которых есть проблемы, те, кто пребывает не на своем месте в турнирной таблице, и те, кто вынужден платить большие деньги за провал работы на летнем трансферном рынке. В любом случае Фергюсон был прав. Январское окно — не место для клуба, который знает, как нужно вести свой бизнес. 0