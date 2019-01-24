Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользу

«Будущее» «Аякса»

Маттейс де Лигт прекрасно знает, что за пределами территории «Аякса» все только и говорят о его будущем и о том, кто из топ-клубов Европы выиграет битву за его подписание.

«Раздражают ли меня слухи? Нет. Скучны ли они? Немного. Мне все равно, пишут ли журналисты о том, куда я должен перейти или что я должен делать. Это вообще не имеет значения», — сказал он в комментарии ESPN.

Ему всего 19 лет, а он уже капитан «Аякса». В декабре он стал обладателем награды Golden Boy, так что теперь говорит о своем будущем с небольшим волнением. Но пока он счастлив в Амстердаме, остальная Европа только и обсуждает его.

Mundo Deportivo опубликовала фотографии Френки де Йонга и де Лигта под заголовком «De Jong Sube... Y De Ligt Baja» — испанская газета предположила, что «Барселона» была близка к подписанию де Йонга, но проиграла борьбу «Ювентусу».

Каждый день появляется новый клуб: «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» — все они упоминались на прошлой неделе, пока в среду, 23 января, «Барселона» не объявила о подписании де Йонга с 1 июля.

Мы уже неоднократно видели, как ведущие клубы хотели заполучить талантливого игрока «Аякса». Все началось еще с Йохана Кройффа, который в 1973 году все-таки перешел в «Барселону». Затем была погоня за Марко ван Бастеном, Патриком Клюйвертом, Эдвином ван дер Саром, Уэсли Снейдером, Кристианом Эриксеном и так далее.

При этом впечатляет не только клубная академия. «Аякс» также успевает подписывать малоизвестных иностранцев и делать из них суперзвезд, как было в случае со Златаном Ибрагимовичем и Луисом Суаресом. Теперь настала очередь де Лигта.

Говоря с де Легтом, легко забыть, что он подросток, ведь возраст в «Аяксе» мало что значит. Если игрок достаточно хорош, ему дадут шанс в основной команде. Этот клуб создан для прогресса. Все испытания здесь проходят в спортивном комплексе «Будущее», находящемся всего в нескольких шагах от академии.

Здесь тренируются все команды — от девятилетних ребят до основного состава. На всем участке оборудованы 12 полей, расположившиеся посреди автомагистралей в семи километрах от площади Дам, исторического центра Амстердама.

Маленькие трибуны охватывают поля, на которых команды соревнуются с привязкой к конкретному центру. Наиболее талантливые футболисты получают возможность проявить себя на более высоком уровне. Ежегодно «Аякс» добавляет к основной команде как минимум одну будущую звезду.

Де Лигт находится в системе «Аякса» с девяти лет. «Это мой дом… Мне здесь действительно хорошо», — говорит он. Интервью записывалось прохладным утром, когда холодный ветер мог пробрать до костей. Де Лигт как раз закончил тренировку и спокойно сидел в золотистой футболке «Аякса» и шортах, вежливо отказавшись от предложения взять пальто. Он рассказывал о волнительных матчах с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов и о шансах на победу в Эредивизи.

Затем разговор переключился на тему повседневной жизни Амстердама, ведь за стенами тренировочного лагеря было слышно, как неосторожные велосипедисты едва не калечат себя и окружающих. Он засмеялся, его лицо внезапно вновь стало таким, как у обычного подростка. Де Лигт объясняет, что это должны быть туристы, поскольку местные жители довольно опытны в вопросах вождения велосипеда.

Вскоре разговор вновь вернулся к футболу. Мы говорим о футболисте, которого оценивают в 70 миллионов евро, а также о том, как это чувствовать себя одним из самых перспективных молодых игроков в мире.

«Всегда появляется какая-то новая информация, поэтому ты понимаешь, что газеты просто начинают придумывать, чтобы заинтересовать читателей», — сказал де Лигт о трансферных слухах.

Однажды «Аякс» продаст де Лигта, который, вероятно, уйдет уже летом вслед за де Йонгом, но клуб и вся команда особо не смущается по этому поводу. «Аякс» настолько уверен в своей академии, что знает: свободное место быстро займет новый талант. Терять суперзвезд всегда тяжело, но для клуба это не переломный момент. Фактически, это их бизнес-модель: выращивать новое поколение звезд и продавать их, чтобы получить финансирование на воспитание новой генерации. Этот процесс стал самоокупаемым.

Всего через год на этом же поле будет тренироваться следующий де Лигт и следующий де Йонг, жаждущий сделать шаг вперед. Мы же вернемся сюда лет через пять, чтобы задать те же вопросы.

Скауты в Нидерландах и по всему миру

Казимир Вестервелд, глава отдела «Аякса» по подбору молодежи, стоя на балконе одной из тренировочных площадок, объяснил философию академии.

«Как однажды сказал Йохан Кройф, дебютирует не команда, а отдельный игрок. Нам нужно развивать отдельных игроков, чтобы у каждого из них был индивидуальный план, при выполнении которого можно было бы попасть в основную команду. Мы используем академию не для того, чтобы выигрывать матчи, а для того, чтобы попытаться развить как можно больше отдельных футболистов», — сказал Вестервелд.

Под балконом идет тренировка команды U-13. На фоне слышны удары по футбольным мячам и нерегулярные фразы от руководителей академии и тренеров. Движения, которые молодые игроки отрабатывают, не получаются, поэтому весь урок начинается сначала.

Они выстраиваются в две команда со схемой 4-3-3. Вратарь отдает мяч центральному или фланговому защитнику, те делают пас полузащите, которая затем ищет форвардов, которые могли бы создать момент. Если команда теряет мяч, то обязана вернуть его в течение трех секунд. Не получается — все возвращается к началу.

Они тренируют это снова и снова. Так же, как делает первая и вторая команды «Аякса». Они все играют и думают одинаково.

«У нас один клуб и одна философия. От нас можно часто услышать: "Мы один город". Будучи свободным, Амстердам получил свободу слова, свободу выбора, что породило творческих и непредубежденных людей. Все это можно увидеть в нашей игре и в нашей философии», — сказал Вестервелд.

«Будущее» планируют расширить до 17 футбольных полей, здесь будут реконструированы некоторые объекты, в том числе стадион на три тысячи мест, где будут играть юниоры и команда U-19.

На тренировочной базе также есть школа, в которой дети из команд U-17 и U-19 получают образование, параллельно проводя по семь тренировок в неделю и субботний матч. Клуб выделяет для детей автомобили, которые привозят их в «Будущее» и отвозят обратно.

Большинство детей живут в Амстердаме и его окрестностях, некоторые из ребят живут в 60 километрах от академии. Всего таких воспитанников около 250, но тренеры постоянно находятся в поисках новых талантов.

У «Аякса» есть четыре штатных скаута, которые работают в Нидерландах, пытаясь отыскать футболистов для основной команды. Еще четверо скаутов трудятся за границей. Если говорить о более молодых футболистах, то ими занимаются восемь профессиональных молодежных скаутов, а также сеть из 90 добровольцев, которые постоянно информируют клуб о различных игроках разных возрастов. Обычно это люди, которые знают клуб или играли в нем когда-то. «Аякс» обычно ищет скаутов, но иногда они сами выходят на связь.

«В Нидерландах мы говорим: "У успеха — много отцов". Поиск звезды для нас — командная работа», — подчеркнул Вестервелд.

По мере того, как игроки прогрессируют, их начинают все чаще и чаще приобщать к просторным раздевалкам «Аякса». Четыре из них названы в честь легенд клуба: Шака Сварта, Франка Райкаарда, Пита Кейзера и, конечно, Кройфа, где переодевается основная команда.

80 процентов из тех, кто достиг здесь уровня U-16 или U-19, становятся профессиональными футболистами. «Аякс» может похвастаться наибольшим количеством своих воспитанников в Европе.

«Все дело в менталитете победителей и дисциплине. Вот с чем вы здесь сталкиваетесь», — объясняет де Лигт.

Будущее, настоящее и прошлое

В столовой тренировочной базы и академии «Аякса» наступил обед. Здесь встречаются будущее, настоящее и прошлое.

Де Йонг беседует с прохожими, а за соседним столиком футболисты команды U-17 опустошают тарелки с постным мясом и картофелем.

Михаэл Рейзигер, ныне тренер второй команды «Аякса», и генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар, прогуливаются по территории, приветствуя игроков, от которых ждут повторения успеха 1995 года в Лиге чемпионов.

В стеклянном шкафу есть фотография Йохана Кройфа, а также трофеи, завоеванные в 1970-х годах, когда «Аякс» был лучшей командой Европы. Все дороги ведут к Кройфу, человеку, который обозначил начало футбольной революции, и чья философия как никогда влиятельна во всех сферах деятельности клуба.

Шак Сварт — ключевой элемент легендарной команды, трижды завоевавшей Кубок Европы в 1970-х годах, которого называют «Мистер Аякс», сидит в кресле напротив, тогда как ван дер Сар жмет ему руку.

Джон Хейтинга, отыгравший 87 матч матчей за сборную Нидерландов, а ныне тренирующий команду U-19, сказал несколько слов о де Лигте.

«Время от времени можно заменить игроков, имеющих нечто особенное. Однажды утром в выходной день я пришел в спортзал и заметил там умытого потом де Лигта. Он был там один. Я даже спросил его: "Какого черта ты здесь делаешь?" Таково его мышление. Он прекрасно понимает, как ему нужно готовиться. Он капитан. Он босс», — заявил Хейтинга.

В то же время в «Аяксе» не молятся на этих игроков, что позволяет им не витать в облаках. Для клуба это просто очередной рабочий год, во время которого нужно заниматься подготовкой следующей партией талантов. Хейтинга решил рассказать о 16-летнем Райане Грэйвенберхе (самом молодом футболисте «Аякса», сыгравшем в Эредивизи), а мы спросили его о нападающем по прозвищу «Бробист».

«Брайан Бробби — самый быстрый здесь в "Аяксе". Он пробегает 30 метров за 3,7 секунды. Ему 16 лет, а весит он 91 килограмм при небольшом проценте жира. На одной ноге он прыгает выше Криштиану Роналду. У нас есть все необходимое для тестирования футболистов», — отметил Хейтинга.

Хейтинга, который сыграл за «Аякс» 152 матча, прежде чем в 2008 году перешел в «Атлетико», пожимает руку де Йонгу, проходя мимо.

«Трудно конкурировать с "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити", поскольку у них много денег. Мы должны работать с нашей академией, это наш продукт. Наши ребята играют так же, как основная команда — это ДНК клуба», — говорит он.

Успехи на фоне распродаж

Нынешний сезон стал первым с 2006 года, в котором «Аякс» смог выйти из группы в Лиге чемпионов. Свой последний титул Эредивизи клуб завоевал в 2014 году. Теперь та команда, становившаяся чемпионом, распылилась по всей Европе.

Годовой бюджет клуба составляет около 100 миллионов евро. Он сопоставим с бюджетами аутсайдеров английской Премьер-лиги. Десятилетняя сделка по продаже телеправ принесла «Аяксу» 1,04 миллиарда евро, что равняется только одному сезону в чемпионате Англии.

«Аякс» не в состоянии конкурировать с заработной платой, предлагаемой за рубежом, тогда как Эредивизи не так привлекательна, как первенства Англии, Германии, Испании и Италии. Здесь «Аякс» и ПСВ уже давно остаются на ведущих ролях.

Ван дер Сар говорит деликатно, авторитетно, но скромно, стараясь вспомнить все трофеи, которые он выиграл в своей замечательной игровой карьере. Мы общаемся в зале заседаний клуба, где стены украшены различными наградами, напоминающими об успехах различных возрастных групп.

Именно от ван дер Сара зависит, кто и когда покинет клуб. Он занимает пост генерального директора, и хотя он получает информацию от спортивного директора Марка Овермарса, а также от главного тренера, игрока и агента, именно его подпись окончательно подтверждает продажу того же де Йонга в «Барселону».

Он называет интерес к де Йонгу и де Лигту «комплиментом для клуба». Когда его спрашивают, как долго клуб намерен удерживать подобных игроков, он отвечает: «Конечно, это большой вопрос, тем более что нам предлагают огромные деньги. В любом случае наш клуб финансово очень стабилен. У нас есть денежные запасы, стадион отлично заполняется на каждом матче, подписаны соглашения с хорошими спонсорами».

«Ранее мы продали некоторых футболистов, но всегда нужно задумываться над тем, стоит ли их удерживать. Хакимом Зийехом интересовались многие клубы, но нам удалось его сохранить и переподписать контракт», — добавил ван дер Сар.

Мечта идеалистов заключается в том, чтобы сохранить всех ведущих игроков и талантливую молодежь в одной команде, но для Эредивизи это станет перебором. Предложение «Барсы» в 75 миллионов евро за де Йонга «Аякс» проигнорировать не смог.

«Мы имеем свою философию, футболистов, город, стадион и историю… У нас много чего происходит, но мы играем в скромном чемпионате. Мы не нуждаемся в продаже, но в определенный момент она необходима для развития игрока, который должен соревноваться на высочайшем уровне, что в Нидерландах, к сожалению, не всегда возможно», — сказал ван дер Сар.

Когда звезды «Аякса» переходят в новый клуб, нет никаких скандалов — они уходят как легенды. Прощальный матч Хейтинги в 2008 году запомнился тем, что болельщики превратили одну из трибун стадиона в его фреску. Когда ван дер Сар перешел в «Ювентус» в 1999 году, были организованы проводы в мэрии, где собралось около 400 фанатов.

«Мы хотим, чтобы они добились первых успехов у нас: выиграли чемпионат, заявили о себе в Европе, попали в национальную команду. Через два-три года можно задуматься и об уходе. В любом случае найдется тот, кто долго ждет своего шанса. Он и заменит ушедшего партнера», — отметил ван дер Сар.

«Наши болельщики именно этого и хотят. Они хотят видеть футболистов, с которыми имеют связь. Они следят за ними еще с академии, видя, как они играют в U-11 и U-15, а затем дебютируют в основной команде. Мы ждем здесь талантливых футболистов, которые хотят оставить после себя наследие», — заметил генеральный директор.

Интересное время

Для болельщиков «Аякса» наступило интересное время. Прошлым летом амстердамцы изменили своей трансферной политике, инвестировав деньги в опытного плеймейкера Душана Тадича и вернув в команду Дейли Блинда из «Манчестер Юнайтед», что стало большим сюрпризом.

В «Аяксе» признают, что возрастных футболистов будет сложнее продать за хорошие деньги, но они в любом случае должны быть в команде, чтобы разбавить молодую кровь.

«Все работает. Мы неплохо провели переговоры в Китае, у нас есть австралийский партнер. На прошлой неделе я был в Кейптауне, где у нас появился клуб-побратим. Кроме того, мы открыли офис в Нью-Йорке. Все идет своим чередом. Нам нужно сделать так, чтобы "Аякс" вновь был на слуху. У нас нет звезд мирового уровня — Роналду, Азара, Рамоса или Бейла — но у нас есть философия, история, что нравится людям. У вас может быть любимый клуб, но почему бы "Аяксу" не стать вашим вторым любимым клубом, если один из ваших игроков был воспитан у нас?», — задается вопросом ван дер Сар.

В текущем сезоне клуб остается непобедимым в Эредивизи, вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов, добрался до этапа плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом». Молодежка в прошлом году выиграла Первый дивизион, тогда как команда U-17 под руководством Хейтинги отлично проявила себя в юношеской Лиге УЕФА.

Клуб старается оставаться верным своим основам: дать молодежи шанс и сыграть в красивый футбол, как завещал Кройф.

Де Лигт искренне любит историю клуба, а не просто делает вид для журналистов. Он вырос, восхищаясь людьми, которых сейчас можно ежедневно увидеть в столовой. Хотя он еще не родился, когда «Аякс» завоевал свой четвертый Кубок Европы в 1995 году, ему нравится, что фанаты не перестают надеяться на завоевание этого трофея вновь.

«Они выиграли Лигу чемпионов, поэтому их считают героями. Мы тоже хотим быть героями для болельщиков, для себя, для жителей Амстердама, и мы хотим достичь как можно большего. Лично мне хотелось бы провести как можно больше выдающихся матчей. Я могу этого достичь именно здесь», — утверждает де Лигт.

Де Йонг останется в «Аяксе» до конца сезона, после чего присоединится к «Барселоне». Де Лигт до завершения сезона вовсе не будет думать о заграничном будущем. Лишь летом он хорошо подумает над тем, что делать дальше. «В какой-то момент придется искать лучший вариант для себя, но в данный момент я не думаю об этом».

Смотря на него, все еще можно рассмотреть подростка, который рос с мечтой стать капитаном «Аякса». Через несколько лет здесь появится очередной подросток, которым заинтересуются топ-клубы Европы. Он будет одним из тех, кто пришел в клуб в семилетнем или восьмилетнем возрасте, кто отлично играет обеими ногами, кто смотрит вперед, а не назад, и кто был воспитан на рассказах о Кройфе, команде 1995 года и, если все пойдет по плану, эпохе де Лигта.

«Это место очень много значит для меня. Я вырос здесь. Я приехал сюда, когда мне было девять лет. В "Аяксе" вас учат побеждать в каждой игре, быть лучшим, и не важно, кто ваш соперник. Это у меня в крови», — заявил де Лигт. 0