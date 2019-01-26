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    Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»

    «Манчестер Юнайтед» одержал восьмую подряд победу под руководством Сульшера

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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 и прошел в пятый раунд Кубка Англии. BBC анализирует восьмую подряд победу «МЮ».
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    Алексис Санчес вернулся на «Эмирейтс», забил гол и помог «Манчестер Юнайтед» преодолеть четвертый раунд в Кубке Англии. Эта победа стала для «МЮ» восьмой в восьми матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

    У Санчеса были проблемы с тем, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол с тех пор, как год назад он перебрался в «МЮ» из «Арсенала». Но 25 января на «Эмирейтс» он сделал все в лучшем виде, обыграв Петера Чеха и отправив мяч в сетку с острого угла после прекрасного паса Ромелу Лукаку. Этот гол вывел «МЮ» вперед на 31-й минуте матча.

    Прошло еще две минуты, и Лукаку вновь выступил в роли ассистента. На этот раз бельгиец отдал пас на Джесси Лингарда, точный удар которого удвоил преимущество «МЮ». И хотя Пьер-Эмерик Обамеянг до перерыва отыграл для «канониров» один мяч, команда Сульшера в целом держала ситуацию под контролем.

    Джесси Лингард
    manutd.com

    На старте второго тайма ключевым стал превосходный сэйв Серхио Ромеро после удара головой с близкого расстояния в исполнении Аарона Рэмзи. «МЮ» не пропустил и в дальнейшем редко сталкивался с проблемами у своих ворот.

    Против «Арсенала» в этой встрече сыграли травмы двух центральных защитников — Сократиса Папастатопулоса и Лорана Косельны. Вышедший на замену Антони Марсьяль поставил точку в матче, сыграв на добивании после удара Поля Погба и сэйва Петера Чеха.

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    • Санчес наконец-то проявил себя

    Переход Санчеса из «Арсенала» в «МЮ» был по-настоящему громким. Однако карьера 30-летнего чилийца на «Олд Траффорд» пока преимущественно была жалкой историей о травмах и отсутствии формы.

    В пятницу Санчес вернулся на стадион, на котором его когда-то боготворили, имея в своем активе лишь 4 гола в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед». Но болельщикам «Арсенала» Алексис предоставил болезненное напоминание о том, насколько качественным игроком он может быть.

    Гол Алексиса Санчеса
    manutd.com

    Чилиец играл слева в атакующем трио. Он действовал остро, отлично двигался и заслужил свой забитый гол. Санчес проигнорировал насмешки в свой адрес и своей энергией внес вклад в угрозу от атаки «МЮ».

    Сульшеру остается надеяться, что Алексис продолжит в том же виде, и что его игра в матче с «Арсеналом» была признаком возрождения игрока.

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    • Ночной кошмар «Арсенала»

    Это поражение дорого обошлось «Арсеналу» и главному тренеру команды Унаи Эмери. Команда не только выбыла из турнира, на который возлагала большие надежды, но еще и ее защитные ресурсы теперь истощены травмами.

    В матче против «Челси» «Арсенал» надолго потерял Эктора Бельерина, который травмировал колено. Теперь же Эмери ждет вердикта врачей по травмам Сократиса, который повредил лодыжку и покидал поле, прихрамывая, а также Косельни — из-за его травмы лица и остановки матча арбитру пришлось добавлять ко второму тайму десять минут.

    Лоран Косельни
    twitter.com/arsenal

    Теперь команда Эмери должна сосредоточиться на том, чтобы финишировать в первой четверке в АПЛ, а также на выступлении в Лиге Европы. Этот турнир можно назвать специализацией Эмери после того, как он три раза подряд выиграл его с «Севильей».

    «Арсенал» так и не смог отыграться после двух голов «МЮ» в середине первого тайма. Всегда было ощущение, что этот сезон будет для «канониров» переходным после эпохи Арсена Венгера. И это поражение от «МЮ» вместе с вылетом из Кубка стало серьезным ударом по путешествию Эмери в «Арсенале».

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    • Игрок матча — Ромелу Лукаку

    Лукаку в этом матче располагался на правом фланге атаки «Манчестер Юнайтед» и записал на свой счет две голевые передачи.

    «Я был впечатлен его старанием и отношением к делу на правом фланге атаки», — отметил для BBC экс-футболист, эксперт Джермейн Дженас.

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    • Статистика матча

    Статистика
    BBC

    Интересные цифры и факты

    С тех пор, как «Арсенал» переехал на «Эмирейтс» на старте сезона 2006-2007, «Манчестер Юнайтед» выиграл на этом стадионе уже в шестой раз — больше, чем любая другая команда.

    После поражения от «Арсенала» со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Англии в марте 2015 года «МЮ» выиграл больше матчей Кубка Англии, чем любая другая команда (16).

    Пьер-Эмерик Обамеянг забивал за «Арсенал» в дебютных матчах в АПЛ (против «Эвертона»), в Лиге Европы (против «Ворсклы») и теперь в Кубке Англии.

    Пьер-Эмерик Обамеянг забил «МЮ»
    manutd.com

    В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забивал за «Арсенал» в каждый из дней недели.

    Начиная с сезона 2014-2015, Алексис Санчес забил 41 гол во всех соревнованиях на «Эмирейтс» (40 раз за «Арсенал», 1 — за «МЮ»). Это на 14 голов больше, чем у любого другого игрока.

    Всего 149 секунд разделили первый и второй голы «МЮ». Команда забила после двух первых ударов в створ ворот.

    «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд во всех турнирах впервые с января 2017 года.

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    • Нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи в своих последних пятнадцати матчах в Кубке Англии.

    На счету Джесси Лингарда — четыре гола за «МЮ» во всех турнирах. Это в два раза больше, чем он забил против любого другого соперника «Красных дьяволов». 0

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