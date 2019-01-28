Трансферный дайджест. 22-28 января

Иван Перишич

«Интер», полузащитник, 29 лет

Финалист ЧМ-2018 Иван Перишич близок к переходу в лондонский «Арсенал». По данным BBC, «канониры» предложили «Интеру» взять игрока в аренду с опцией выкупа летом за 40 миллионов евро. По другой информации, итальянский клуб настаивает на том, чтобы лондонский гранд выкупил игрока уже сейчас.

Также отмечается, что 29-летний хорват уже согласовал условия личного контракта с лондонцами. Зарплата футболиста составит 6,5 млн евро в год.

Информацию о том, что Перишич попросил выставить его на трансфер подтвердил директор «Интера» Джузеппе Маротта.

«Он хочет покинуть команду. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Мы выслушали просьбы Перишича. Мы должны постараться, чтобы удовлетворить его просьбу, но и помним о его стоимости», — сказал Маротта.

Наш прогноз: «Арсенал».

Каллум Хадсон-Одои

«Челси», нападающий, 18 лет

Каллум Хадсон-Одои goal.com

Один из главных молодых талантов Англии Каллум Хадсон-Одои недоволен своей ролью в «Челси» и хочет перебраться в «Баварию». По информации Sky Sports, Хадсон-Одои уже обратился к руководству «Челси» с просьбой продать его.

Хадсон-Одои не стал исключать, что уже провел свой последний матч за «Челси», выйдя на поле в Кубке Англии: «Последняя игра за "Челси"? Я не знаю, не могу сказать. Я продолжу усердно трудиться, и кто знает, что произойдет».

По последней информации, «Челси» все же отклонил запрос Хадсона-Одои на трансфер и не станет продавать его зимой.

Ранее футболист также отказался продлевать контракт с «Челси», который рассчитан еще на полтора сезона.

Ну а «Бавария» давно не стесняется и не скрывает своего интереса к англичанину и готова заплатить за юношу около 40 миллионов евро.

Добавим, что, по данным Bild, у «Баварии» появился конкурент — перехватить игрока может «Ливерпуль», представители которого уже якобы встречались с игроком.

Наш прогноз: «Челси».

Ренату Санчеш

«Бавария», полузащиитник, 21 год

Ренату Санчеш goal.com

Обладатель награды Golden Boy-2016 Ренату Санчеш может перебраться во Францию. В услугах талантливого хавбека заинтересован ПСЖ.

Как сообщает Le10 Sport, французский гранд предложил «Баварии» 20 миллионов евро за португальца. Однако мюнхенцы ответили отказом. Что и неудивительно — у «Бенфики» Санчеш был куплен за 35 миллионов.

Но не только деньги являются причиной отказа «Баварии». В его услугах заинтересован главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

«Ренату не может уйти, хотя ПСЖ проявлял и до сих пор проявляет к нему большой интерес. У него сейчас все хорошо получается, не хочу отдавать его. Я знаю, что у ПСЖ есть проблемы в полузащите, но это не наши проблемы. Я доволен Ренату и уверен, что он проведет много матчей во второй части сезона», — сказал Ковач.

Тем не менее, ПСЖ сделает еще одну попытку подписать португальского хавбека до закрытия трансферного окна. Парижане готовы сделать «Баварии» новое улучшенное предложение и все-таки попытаться переманить Санчеша.

Наш прогноз: «Бавария».

Хавьер Эрнандес

«Вест Хэм», нападающий, 30 лет

Чичарито ibtimes.co.uk

На мексиканского нападающего «Вест Хэма» Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито, появилось два претендента. Это «Валенсия» и «Монако».

Испанский клуб предложил «Вест Хэму» 8 миллионов евро. Однако сойтись в цене клубам пока не удалось — лондонцы хотят получить больше, а если точнее, то 12-14 миллионов. Впрочем пока и сам Чичарито не дал согласие на трансфер в «Валенсию».

В то же время «Монако», по данным Marca, готов заплатить 12 миллионов евро.

Наш прогноз: «Вест Хэм».

Эден Азар

«Челси», полузащитник, 28 лет

Эден Азар goal.com

Слухами о том, что Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», уже никого не удивишь. После небольшого затишья, а также после того, как «Реал» отказался от попыток подписать хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, они вновь вылезли наружу.

По информации AS, летом «Реал» предпримет новую и, как предполагается, финальную попытку подписать бельгийца. Отмечается, что руководство «сливочных» планирует строить обновленную команду вокруг Азара.

Летом «Реал» готов отдать за 28-летнего футболиста, у которого останется только год по контракту с «Челси», не более ста миллионов евро.

Сам Азар в очередной раз заявил, что готов переехать в Мадрид: «Реал? Почему бы и нет. Вы задаете этот вопрос, зная на него ответ, не знаю зачем такое делать».

Наш прогноз: «Реал».

Фернандо

«Спартак», полузащитник, 26 лет

Фернандо LiveSport.Ru

На бразильского полузащитника «Спартака» Фернандо якобы нацелился один из китайских клубов. Об этом сообщило издание Globo Esporte. Китайцы хотели подписать бразильца еще в прошлое трансферное окно, но тогда не сложилось. Теперь же неназванный клуб решил совершить еще одну попытку.

Бразильское СМИ утверждало, что «Спартаку» предложили 15 миллионов евро, а переговоры уже продвинулись до финальной стадии.

Однако затем «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» не получал предложений по трансферу Фернандо, в частности, за 15 миллионов.

Наш прогноз: «Спартак».

Гари Кэхилл

«Челси», защитник, 33 года

Гари Кэхилл Sky Sports

На опытного Гари Кэхилла, который не особо входит в планы Маурицио Сарри в «Челси», выстроилась очередь из клубов. Британские СМИ сообщают об интересе к защитнику со стороны «Кристал Пэлас», «Фулхэма», «Арсенала» и других.

Причем «Фулхэм» вроде как уже согласовывал контракт с игроком, но не договорился о его длительности, и теперь «Арсенал» пытается переманить ветерана, так как нуждается в усилении обороны после травм Сократиса Папастатопулоса и Лорана Косельни.

Отметим, что контракт Кэхилла с «Челси» истечет летом. Сарри ранее дал понять, что не будет препятствовать уходу игрока.

Наш прогноз: «Арсенал» 0