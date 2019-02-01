На флажке. Семь главных трансферов 31 января

Мигель Альмирон
Из «Атланты Юнайтед» в «Ньюкасл» за 24 млн евро
«Сороки», которые хотят сохранить прописку в АПЛ, подписали одну из главных звезд МЛС — парагвайского атакующего полузащитника Мигеля Альмирона.
Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес последний год выпрашивал этот трансфер у руководства клуба, и когда те все же сломались, обновил клубный трансферный рекорд, который держался 13 лет.
В 2005-м «Ньюкасл» заплатил «Реалу» за Майкла Оуэна 16-17 млн фунтов и с тех пор не покупал никого дороже. 21 млн фунтов — это, кстати, и рекордный трансфер в истории МЛС.
В минувшем сезоне Альмирон забил 13 мячей (1 в плей-офф), отдал 13 ассистов (все в регулярном чемпионате) и стал чемпионом МЛС вместе с «Атлантой».
Кстати, летом 2016 года Мигель Альмирон был близок к переходу в «Зенит» Мирчи Луческу. Сообщалось, что петербургский клуб сделал щедрое предложение «Ланусу» по поводу трансфера парагвайского полузащитника, но что-то не срослось.
📅 24 Aug 2005— SPORF (@Sporf) January 31, 2019
💰 @NUFC break their transfer fee record
✍ @TheMichaelOwen (£16.8m)
📅 4901 Days
🏟 620 Games
👤 11 Managers
✍ 99 Permanent Signings
📈 2 Promotions
📉 2 Relegations
📅 31 Jan 2019
💰 @NUFC break their transfer fee record
✍ Miguel Almiron (£21m) pic.twitter.com/DGhdLmHWz7
Хонни Кастро
Из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» за 20.5 млн евро
В селекционном отделе мадридского «Атлетико» сидят ушлые парни. Летом 2018 года «матрасники» купили у «Сельты» отлично проведшего сезон защитника Хонни Кастро, которым активно интересовалась «Барселона».
24-летний футболист сборной Испании подписал контракт на шесть лет и сразу после оформления сделки был отправлен в аренду в «Вулверхэмптон» до конца сезона.
А полгода спустя «волки» выкупили права на защитника за 18 миллионов фунтов, подписав с ним контракт до 2023 года. Это повторение клубного рекорда.
В текущем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 результативный пас в 20 матчах АПЛ.
Миши Батшуайи
Из «Челси» в «Кристал Пэлас» (Аренда).
Покупкой нападающего «Марселя» Миши Батшуайи был не очень доволен Антонио Конте. Возмодно поэтому, бельгийский футболист мало выходил в составе «Челси», отправившись путешествовать по арендам.
В прошлом сезоне Миши съездил в Дортмунд, где удачно заменил ушедшего Обамеянга. «Боруссия» даже хотела выкупить контракт бельгийца, но «Челси» заломил за него ценник в 40 миллионов евро.
В итоге, первую часть нынешнего сезона Батшуайи провел в аренде в «Валенсии», но в Испании форвард не прижился, не найдя общего языка с Марселино и забив всего 1 мяч в 15 матчах Примеры.
Этого, правда, хватило, чтобы стать первым футболистом в XXI веке, который забивал в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.
🦇 Batsman Returns to London!— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2019
Welcome to the Palace, @mbatshuayi 👊 #CPFC 🦅
👉 https://t.co/GXoBd1Ujhn pic.twitter.com/eVQgrN8uD5
Теперь «Челси» отправил своего игрока в аренду в «Кристал Пэлас». Примечательно, что ранее лондонский клуб заблокировал переход бельгийца в аренду «Монако».
По информации BBC, причиной этому послужил, во-первых, тот факт, что «Челси» хотел летом подписать Александра Головина, который в итоге решил перейти в «Монако».
Во-вторых, ранее этой зимой в «Монако» из «Челси» перешел полузащитник Сеск Фабрегас, и лондонцы не захотели еще раз помогать монегаскам.
Юри Тилеманс
Из «Монако» в «Лестер» (Аренда)
«Два в одном» — «Монако» и «Лестер» в последний день трансферного окна устроили арендный обмен полузащитниками: Тилеманс отправился в Англию, а в обратном направлении переехал португалец Адриен Силва
Звезда Тилеманса ярко заблистала в «Андерлехте». 19-летнему бельгийскому хавбеку конголезского происхождения пророчили будущее Зидана, за ним следили многие топ-клубы.
Но перешел он в «Монако», где за последующие два году слега притух. В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах лиги 1, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain portugais de Leicester Adrien Silva, en prêt jusqu’à la fin de la saison.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 31, 2019
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📄➡ https://t.co/oHBil5mdO0#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/PXij9XSlgK
А у 29-летнего Силвы довольно курьезная история взаимоотношений с «Лестером». «Лисы» заплатили «Спортингу» за него 29,5 млн евро еще 1 сентября 2017 года.
Но первую половину сезона 2017\18 он пропустил из-за того, что его документы были поданы на 14 секунд позже дедлайна. Это случилось из-за того, что затянулась сделка по продаже Дэниэла Дринкуотера в «Челси».
В итоге Адриен Силва стал игроком «Лестера», но потерял полгода карьеры, поскольку играть за «Лестер» не имел права.
В текущем сезоне Силва провел всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут. К счастью, аренду в «Монако» оформили вовремя.
Денис Суарес
Из «Барселоны» в «Арсенал» (Аренда)
Трансфер полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса начался с фальстарта. Каталонский клуб вывесил на официальном сайте сообщение о его переходе в «Арсенал» еще 30 января, но тут же удалил его — сделка не была оформлена.
Официально трансфер подтвердил «Арсенал» уже 31 января. «Канониры» арендовали 25-летнего испанца до конца текущего сезона. Денис знаком с тренером «Арсенала» Унаи Эмери по работе в «Севилье».
«Барселона» продлила контракт с Суаресом до июня 2021 года, однако арендное соглашение с «Арсеналом» предусматривает возможность выкупа футболиста — за 20 миллионов евро. Лондонский клуб также будет платить хавбеку зарплату.
New country, new league, new club— Arsenal FC (@Arsenal) January 31, 2019
What’s your one piece of advice for @DenisSuarez6?#HolaDenis pic.twitter.com/ZhCGmwOlP2
Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро. За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач.
Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Синдзи Кагава
Из «Боруссии» Дортмунд в «Бешикташ» (Аренда)
Японский хавбек давно был готов вновь попрощаться с немецким клубом, с которым выигрывал Бундеслигу — в официальных матчах Люсьен Фавр не рассчитывал на него даже как на игрока ротации.
В этом сезоне Кагава уже пропустил почти месяц из-за травмы, а в чемпионате Германии сыграл в 2 матчах — всего 98 минут.
Появились даже слухи, что немецкий клуб готов продать полузащитника, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, за каких-то 2-3 миллиона евро.
Синдзи мог перейти в «Бордо» на правах аренды, клубы уже практически согласовали аренду футболиста, но японец заартачился, заявив, что хотел бы перейти в клуб из Испании.
#WelcometoBeşiktaş #SamuraioftheBosphorus 🦅🇹🇷🇯🇵 pic.twitter.com/OEFddFEBRA— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2019
В итоге с мечтой о Примере все же пришлось распрощаться — Кагава продолжит карьеру в «Бешикташе». Стамбульский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.
Питер Крауч
Из «Сток Сити» в «Бернли» (Аренда)
Возвращение легенды. 38-летний нападающий Питер Крауч вернулся в Английскую Премьер-лигу.
«Бернли» арендовал колоритного ветерана у «Сток Сити», опустившегося по итогам прошлого сезона в Чемпионшип. В обратном направлении проследовал нападающий Сэм Воукс.
Ну и, насчет легенды мы не шутим. Крауч забил в АПЛ 108 голов: больше Бергкампа (87), Торреса (85) и Роналду (84).
Анонсировали трансфер «бордовые» тоже бомбически — видеороликом с игрушечным роботом.
Announcing... 🤖@petercrouch pic.twitter.com/AsqauruKHp— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2019
Это, разумеется, отсылка к знаменитому празднованию Краучем голов, которое он впервые изобразил в далеком 2006-м.
🤔 Thoughts @petercrouch? pic.twitter.com/8AvhGd7hU9— The Sportsman (@TheSportsman) October 19, 2018
Когда игроки сборной Англии приехали на встречу с королевской семьей, принц Уильям первым делом попросил Крауча для него станцевать. В феврале 2017-го Пит забил 100-й гол в АПЛ и снова исполнил Робокрауча.