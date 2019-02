На флажке. Семь главных трансферов 31 января

«Сороки», которые хотят сохранить прописку в АПЛ, подписали одну из главных звезд МЛС — парагвайского атакующего полузащитника Мигеля Альмирона.

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес последний год выпрашивал этот трансфер у руководства клуба, и когда те все же сломались, обновил клубный трансферный рекорд, который держался 13 лет.

В 2005-м «Ньюкасл» заплатил «Реалу» за Майкла Оуэна 16-17 млн фунтов и с тех пор не покупал никого дороже. 21 млн фунтов — это, кстати, и рекордный трансфер в истории МЛС.

У него есть скорость, он может играть под нападающим. Нам нужен был кто-то, кто может забивать и отдавать голевые передачи. Знаем, что МЛС отличается от АПЛ, но у Альмирона есть потенциал. Это не трансфер ради рекорда. Просто вы должны делать правильные вещи, чтобы стоять на ногах. Рафаэль Бенитес

В минувшем сезоне Альмирон забил 13 мячей (1 в плей-офф), отдал 13 ассистов (все в регулярном чемпионате) и стал чемпионом МЛС вместе с «Атлантой».

Кстати, летом 2016 года Мигель Альмирон был близок к переходу в «Зенит» Мирчи Луческу. Сообщалось, что петербургский клуб сделал щедрое предложение «Ланусу» по поводу трансфера парагвайского полузащитника, но что-то не срослось.

В селекционном отделе мадридского «Атлетико» сидят ушлые парни. Летом 2018 года «матрасники» купили у «Сельты» отлично проведшего сезон защитника Хонни Кастро, которым активно интересовалась «Барселона».

24-летний футболист сборной Испании подписал контракт на шесть лет и сразу после оформления сделки был отправлен в аренду в «Вулверхэмптон» до конца сезона.

А полгода спустя «волки» выкупили права на защитника за 18 миллионов фунтов, подписав с ним контракт до 2023 года. Это повторение клубного рекорда.

В текущем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 результативный пас в 20 матчах АПЛ.

Покупкой нападающего «Марселя» Миши Батшуайи был не очень доволен Антонио Конте. Возмодно поэтому, бельгийский футболист мало выходил в составе «Челси», отправившись путешествовать по арендам.

В прошлом сезоне Миши съездил в Дортмунд, где удачно заменил ушедшего Обамеянга. «Боруссия» даже хотела выкупить контракт бельгийца, но «Челси» заломил за него ценник в 40 миллионов евро.

В итоге, первую часть нынешнего сезона Батшуайи провел в аренде в «Валенсии», но в Испании форвард не прижился, не найдя общего языка с Марселино и забив всего 1 мяч в 15 матчах Примеры.

Этого, правда, хватило, чтобы стать первым футболистом в XXI веке, который забивал в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.

🦇 Batsman Returns to London! Welcome to the Palace, @mbatshuayi 👊 #CPFC 🦅 👉 https://t.co/GXoBd1Ujhn pic.twitter.com/eVQgrN8uD5

Теперь «Челси» отправил своего игрока в аренду в «Кристал Пэлас». Примечательно, что ранее лондонский клуб заблокировал переход бельгийца в аренду «Монако».

По информации BBC, причиной этому послужил, во-первых, тот факт, что «Челси» хотел летом подписать Александра Головина, который в итоге решил перейти в «Монако».

Во-вторых, ранее этой зимой в «Монако» из «Челси» перешел полузащитник Сеск Фабрегас, и лондонцы не захотели еще раз помогать монегаскам.

«Два в одном» — «Монако» и «Лестер» в последний день трансферного окна устроили арендный обмен полузащитниками: Тилеманс отправился в Англию, а в обратном направлении переехал португалец Адриен Силва

Звезда Тилеманса ярко заблистала в «Андерлехте». 19-летнему бельгийскому хавбеку конголезского происхождения пророчили будущее Зидана, за ним следили многие топ-клубы.

Но перешел он в «Монако», где за последующие два году слега притух. В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах лиги 1, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

А у 29-летнего Силвы довольно курьезная история взаимоотношений с «Лестером». «Лисы» заплатили «Спортингу» за него 29,5 млн евро еще 1 сентября 2017 года.

Но первую половину сезона 2017\18 он пропустил из-за того, что его документы были поданы на 14 секунд позже дедлайна. Это случилось из-за того, что затянулась сделка по продаже Дэниэла Дринкуотера в «Челси».

В итоге Адриен Силва стал игроком «Лестера», но потерял полгода карьеры, поскольку играть за «Лестер» не имел права.

В текущем сезоне Силва провел всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут. К счастью, аренду в «Монако» оформили вовремя.

Трансфер полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса начался с фальстарта. Каталонский клуб вывесил на официальном сайте сообщение о его переходе в «Арсенал» еще 30 января, но тут же удалил его — сделка не была оформлена.

Официально трансфер подтвердил «Арсенал» уже 31 января. «Канониры» арендовали 25-летнего испанца до конца текущего сезона. Денис знаком с тренером «Арсенала» Унаи Эмери по работе в «Севилье».

«Барселона» продлила контракт с Суаресом до июня 2021 года, однако арендное соглашение с «Арсеналом» предусматривает возможность выкупа футболиста — за 20 миллионов евро. Лондонский клуб также будет платить хавбеку зарплату.

New country, new league, new club

What’s your one piece of advice for @DenisSuarez6?#HolaDenis pic.twitter.com/ZhCGmwOlP2