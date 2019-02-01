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    На флажке. Семь главных трансферов 31 января

    Самые интересные трансферы последних суток зимнего трансферного окна

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    Питер Крауч
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    В ночь с 31 января на 1 февраля в ведущих европейских лигах закрылось зимнее трансферное окно. И хотя большинство крупных переходов состоялись задолго до этого момента, некоторые клубы оформили громкие сделки в последние сутки, а то и последние часы отпущенного им срока.
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    Мигель Альмирон

    Из «Атланты Юнайтед» в «Ньюкасл» за 24 млн евро

    «Сороки», которые хотят сохранить прописку в АПЛ, подписали одну из главных звезд МЛС — парагвайского атакующего полузащитника Мигеля Альмирона.

    Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес последний год выпрашивал этот трансфер у руководства клуба, и когда те все же сломались, обновил клубный трансферный рекорд, который держался 13 лет.

    В 2005-м «Ньюкасл» заплатил «Реалу» за Майкла Оуэна 16-17 млн фунтов и с тех пор не покупал никого дороже. 21 млн фунтов — это, кстати, и рекордный трансфер в истории МЛС.

  • У него есть скорость, он может играть под нападающим. Нам нужен был кто-то, кто может забивать и отдавать голевые передачи. Знаем, что МЛС отличается от АПЛ, но у Альмирона есть потенциал. Это не трансфер ради рекорда. Просто вы должны делать правильные вещи, чтобы стоять на ногах.
  • Рафаэль Бенитес

    • В минувшем сезоне Альмирон забил 13 мячей (1 в плей-офф), отдал 13 ассистов (все в регулярном чемпионате) и стал чемпионом МЛС вместе с «Атлантой».

    Кстати, летом 2016 года Мигель Альмирон был близок к переходу в «Зенит» Мирчи Луческу. Сообщалось, что петербургский клуб сделал щедрое предложение «Ланусу» по поводу трансфера парагвайского полузащитника, но что-то не срослось.

    Хонни Кастро

    Из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» за 20.5 млн евро

    Хонни Кастро
    wolves.co.uk

    В селекционном отделе мадридского «Атлетико» сидят ушлые парни. Летом 2018 года «матрасники» купили у «Сельты» отлично проведшего сезон защитника Хонни Кастро, которым активно интересовалась «Барселона».

    24-летний футболист сборной Испании подписал контракт на шесть лет и сразу после оформления сделки был отправлен в аренду в «Вулверхэмптон» до конца сезона.

    А полгода спустя «волки» выкупили права на защитника за 18 миллионов фунтов, подписав с ним контракт до 2023 года. Это повторение клубного рекорда.

    В текущем сезоне на счету защитника 1 гол и 1 результативный пас в 20 матчах АПЛ.

    Миши Батшуайи

    Из «Челси» в «Кристал Пэлас» (Аренда)

    .

    Миши Батшуайи
    fifa.com

    Покупкой нападающего «Марселя» Миши Батшуайи был не очень доволен Антонио Конте. Возмодно поэтому, бельгийский футболист мало выходил в составе «Челси», отправившись путешествовать по арендам.

    В прошлом сезоне Миши съездил в Дортмунд, где удачно заменил ушедшего Обамеянга. «Боруссия» даже хотела выкупить контракт бельгийца, но «Челси» заломил за него ценник в 40 миллионов евро.

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    • В итоге, первую часть нынешнего сезона Батшуайи провел в аренде в «Валенсии», но в Испании форвард не прижился, не найдя общего языка с Марселино и забив всего 1 мяч в 15 матчах Примеры.

    Этого, правда, хватило, чтобы стать первым футболистом в XXI веке, который забивал в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.

    Теперь «Челси» отправил своего игрока в аренду в «Кристал Пэлас». Примечательно, что ранее лондонский клуб заблокировал переход бельгийца в аренду «Монако».

    По информации BBC, причиной этому послужил, во-первых, тот факт, что «Челси» хотел летом подписать Александра Головина, который в итоге решил перейти в «Монако».

    Во-вторых, ранее этой зимой в «Монако» из «Челси» перешел полузащитник Сеск Фабрегас, и лондонцы не захотели еще раз помогать монегаскам.

    Юри Тилеманс

    Из «Монако» в «Лестер» (Аренда)

    Юри Тилеманс
    twitter.com/lcfc

    «Два в одном» — «Монако» и «Лестер» в последний день трансферного окна устроили арендный обмен полузащитниками: Тилеманс отправился в Англию, а в обратном направлении переехал португалец Адриен Силва

    Звезда Тилеманса ярко заблистала в «Андерлехте». 19-летнему бельгийскому хавбеку конголезского происхождения пророчили будущее Зидана, за ним следили многие топ-клубы.

    Но перешел он в «Монако», где за последующие два году слега притух. В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах лиги 1, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

    А у 29-летнего Силвы довольно курьезная история взаимоотношений с «Лестером». «Лисы» заплатили «Спортингу» за него 29,5 млн евро еще 1 сентября 2017 года.

    Но первую половину сезона 2017\18 он пропустил из-за того, что его документы были поданы на 14 секунд позже дедлайна. Это случилось из-за того, что затянулась сделка по продаже Дэниэла Дринкуотера в «Челси».

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    • В итоге Адриен Силва стал игроком «Лестера», но потерял полгода карьеры, поскольку играть за «Лестер» не имел права.

    В текущем сезоне Силва провел всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут. К счастью, аренду в «Монако» оформили вовремя.

    Денис Суарес

    Из «Барселоны» в «Арсенал» (Аренда)

    Денис Суарес
    twitter.com/Arsenal

    Трансфер полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса начался с фальстарта. Каталонский клуб вывесил на официальном сайте сообщение о его переходе в «Арсенал» еще 30 января, но тут же удалил его — сделка не была оформлена.

    Официально трансфер подтвердил «Арсенал» уже 31 января. «Канониры» арендовали 25-летнего испанца до конца текущего сезона. Денис знаком с тренером «Арсенала» Унаи Эмери по работе в «Севилье».

    «Барселона» продлила контракт с Суаресом до июня 2021 года, однако арендное соглашение с «Арсеналом» предусматривает возможность выкупа футболиста — за 20 миллионов евро. Лондонский клуб также будет платить хавбеку зарплату.

    Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро. За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач.

    Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

    Синдзи Кагава

    Из «Боруссии» Дортмунд в «Бешикташ» (Аренда)

    Синдзи Кагава
    twitter.com/Besiktas

    Японский хавбек давно был готов вновь попрощаться с немецким клубом, с которым выигрывал Бундеслигу — в официальных матчах Люсьен Фавр не рассчитывал на него даже как на игрока ротации.

    В этом сезоне Кагава уже пропустил почти месяц из-за травмы, а в чемпионате Германии сыграл в 2 матчах — всего 98 минут.

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    • Появились даже слухи, что немецкий клуб готов продать полузащитника, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, за каких-то 2-3 миллиона евро.

    Синдзи мог перейти в «Бордо» на правах аренды, клубы уже практически согласовали аренду футболиста, но японец заартачился, заявив, что хотел бы перейти в клуб из Испании.

    В итоге с мечтой о Примере все же пришлось распрощаться — Кагава продолжит карьеру в «Бешикташе». Стамбульский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.

    Питер Крауч

    Из «Сток Сити» в «Бернли» (Аренда)

    Питер Крауч
    burnleyfootballclub.com

    Возвращение легенды. 38-летний нападающий Питер Крауч вернулся в Английскую Премьер-лигу.

    «Бернли» арендовал колоритного ветерана у «Сток Сити», опустившегося по итогам прошлого сезона в Чемпионшип. В обратном направлении проследовал нападающий Сэм Воукс.

    Ну и, насчет легенды мы не шутим. Крауч забил в АПЛ 108 голов: больше Бергкампа (87), Торреса (85) и Роналду (84).

    Анонсировали трансфер «бордовые» тоже бомбически — видеороликом с игрушечным роботом.

    Это, разумеется, отсылка к знаменитому празднованию Краучем голов, которое он впервые изобразил в далеком 2006-м.

    Когда игроки сборной Англии приехали на встречу с королевской семьей, принц Уильям первым делом попросил Крауча для него станцевать. В феврале 2017-го Пит забил 100-й гол в АПЛ и снова исполнил Робокрауча.

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