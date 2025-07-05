«Реал Мадрид» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция

На стадионе MetLife в Нью-Джерси состоится классическое европейское противостояние: мадридский «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» за право выйти в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025. На кону — путевка в следующий раунд, где уже поджидает «Пари Сен-Жермен». Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Реал Мадрид»

Под началом Хаби Алонсо мадридский гранд стремительно вошел в ритм турнира: после ничьей с «Аль-Хилялем» «сливочные» обыграли «Пачуку» и «Ред Булл Зальцбург», а в 1/8 финала минимально одолели «Ювентус» (1:0). Несмотря на скромный счет, доминирование испанцев было неоспоримым — 11 ударов в створ и гол воспитанника академии Гонсало Гарсии стали логичным отражением происходящего.

Это будет 20-й матч «Реала» в истории КЧМ, и при этом команда еще ни разу не проигрывала — 16 побед в 19 играх. На этом турнире «бланкос» — пятикратные чемпионы, и только «Аль-Хиляль» сумел сыграть с ними вничью — впервые с 2014 года. В матчах с «Боруссией» у «Реала» также полный порядок — четыре победы подряд, включая финал Лиги чемпионов 2024 года и групповую встречу в октябре (5:2).

В составе «Мадрида» особое внимание приковано к Джуду Беллингему, который в третий раз сыграет против своей бывшей команды после перехода. А вот дуэли с младшим братом не будет — Джоб Беллингем дисквалифицирован.

Для Хаби Алонсо «Боруссия» — хорошо знакомый соперник: он неоднократно сталкивался с дортмундцами в Бундеслиге во главе «Байера». Теперь он решает, останется ли схема 3-5-2, которая пока приносит плоды, или стоит вернуться к 4-3-3 против более подвижного соперника.

«Боруссия Дортмунд»

Немецкий клуб под руководством Нико Ковача проводит удивительное лето. Заняв четвертое место в Бундеслиге, дортмундцы уверенно выступают в США: ничья с «Флуминенсе», победы над «Сандаунз» и «Ульсаном», а затем и успешный матч против «Монтеррея» (2:1) в 1/8 финала, где дважды отличился Серу Гирасси после передач Карима Адейеми.

Ковач вдохнул в «Боруссию» новую жизнь — девять побед в десяти матчах и только одна ничья (против «Баварии») говорят сами за себя. Команда прибавила и в интенсивности, и в дисциплине, а Гирасси продолжает забивать и летом — на его счету уже три гола на турнире.

Кадровая ситуация у дортмундцев непростая: Эмре Джан, Салих Озджан и Нико Шлоттербек травмированы, а Джоб Беллингем дисквалифицирован. Ожидается, что в центр поля вернется Марсель Забитцер, а атакующая тройка останется без изменений — Гирасси, Адейеми и поддерживающий их Брандт.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.