3 ноября в 1/64 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Памплона» и «Эйбар». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Памплона»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы своей группы Терсеры.

При этом «Памплона» борется за выживание. Команда в 9 матчах отличилась семью забитыми мячами при 14 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Валь Эгуэс» — 2:4.

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До того «Памплона» была бита «Чантреа» — 1:5, зато поединок с «Газте Берриаком» завершился успехом — 1:0. Команда уступила в двух поединках подряд.

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Состояние команды: «Памплона» пытается выбраться из опасной зоны, да и в Кубке постарается проявить себя наиболее выгодным образом.

При этом «Памплона» в родных стенах добыла лишь одну победу в пяти поединках. В них команда забила всего пять мячей при шести пропущенных. Да и вообще, памплонцы побеждают по большим праздникам даже в Терсере. Смогут ли они дать бой представителю Сегунды — тот еще вопрос…

Команда постарается оказать достойное сопротивление «Эйбару». Вот только непонятно, за счет чего она хочет добиться результата. Голы-то даются натужно…

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» борется за повышение в классе. Команда сейчас находится на 3-м месте турнирной таблицы Сегунды.

При этом «Эйбар» на три очка отстает от искомой второй позиции. А вот забить удалось 21 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке расписала мировую с «Альмерией» — 1:1.

До того «Эйбар» потерпел поражение от «Кордобы» — 0:2, а вот чуть раньше разошелся миром с «Мальоркой» — 1:1. Команда не может победить уже в четырех матчах подряд.

Состояние команды: «Эйбар» в кадровом аспекте выглядит скромно, к тому же явно раздосадован последними неудачами.

При этом «Эйбар» уступил в двух своих последних домашних поединках. В них команда пропустила пять мячей при всего одном забитом. Да и вообще, «оружейники» находятся в кризисе, к тому же основную ставку сделали на борьбу за выход в Ла Лигу. Не до Кубка им нынче…

Наверняка команда не будет особенно надрываться. Показать место дерзким памплонцам, конечно, захочется, но вряд ли кто-то будет особенно горевать, если с этим не сложится.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в 11.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.

Прогноз: «Оружейники» явно сильнее соперника, однако в последних матчах выглядели бледновато.

2.05 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Памплона» — «Эйбар» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Памплона» — «Эйбар» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт