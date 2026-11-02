3 ноября в 1/64 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Памплона» и «Эйбар». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Памплона»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы своей группы Терсеры.
При этом «Памплона» борется за выживание. Команда в 9 матчах отличилась семью забитыми мячами при 14 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Валь Эгуэс» — 2:4.
До того «Памплона» была бита «Чантреа» — 1:5, зато поединок с «Газте Берриаком» завершился успехом — 1:0. Команда уступила в двух поединках подряд.
Состояние команды: «Памплона» пытается выбраться из опасной зоны, да и в Кубке постарается проявить себя наиболее выгодным образом.
При этом «Памплона» в родных стенах добыла лишь одну победу в пяти поединках. В них команда забила всего пять мячей при шести пропущенных. Да и вообще, памплонцы побеждают по большим праздникам даже в Терсере. Смогут ли они дать бой представителю Сегунды — тот еще вопрос…
Команда постарается оказать достойное сопротивление «Эйбару». Вот только непонятно, за счет чего она хочет добиться результата. Голы-то даются натужно…
«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» борется за повышение в классе. Команда сейчас находится на 3-м месте турнирной таблицы Сегунды.
При этом «Эйбар» на три очка отстает от искомой второй позиции. А вот забить удалось 21 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке расписала мировую с «Альмерией» — 1:1.
До того «Эйбар» потерпел поражение от «Кордобы» — 0:2, а вот чуть раньше разошелся миром с «Мальоркой» — 1:1. Команда не может победить уже в четырех матчах подряд.
Состояние команды: «Эйбар» в кадровом аспекте выглядит скромно, к тому же явно раздосадован последними неудачами.
При этом «Эйбар» уступил в двух своих последних домашних поединках. В них команда пропустила пять мячей при всего одном забитом. Да и вообще, «оружейники» находятся в кризисе, к тому же основную ставку сделали на борьбу за выход в Ла Лигу. Не до Кубка им нынче…
Наверняка команда не будет особенно надрываться. Показать место дерзким памплонцам, конечно, захочется, но вряд ли кто-то будет особенно горевать, если с этим не сложится.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в 11.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.
Прогноз: «Оружейники» явно сильнее соперника, однако в последних матчах выглядели бледновато.
Ставка: Обе забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Эйбар» на выезде уступил дважды кряду
- «Памплона» дома победила всего один раз в текущем чемпионате
- «Оружейники» в среднем пропускают чуть чаще одного мяча за матч
- «Памплона» уступила в двух последних матчах
- «Эйбар» не побежал в четырех последних поединках