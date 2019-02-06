Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал?

Если один человеческий год равен семи в собачьих годах, каково соотношение, сравнивающее карьеру обычного человека с карьерой профессионального футболиста? Во вторник Неймару исполнилось 27 лет, и в марте будет 10 лет с момента его профессионального дебюта. Если бы он работал, как остальные, он был бы далеко за серединой своего жизненного пути, может быть, где-то в его конце пятого десятка. Финиш еще далеко, но вы уже на той стадии, когда большая часть жизни уже позади

Неймар был очередной звездой бразильского футбола, последним из длинной очереди кандидатов, которые должны были вырасти, выиграть чемпионаты мира и поставить свои имена на один уровень вместе с Пеле, все еще самым великим игроком всех времен для многих. Следующим после Зико, Ромарио, Роналду, Роналдиньо и Робиньо. Все они стали звездами на родине еще до двадцатилетия, все были расхвалены до небес, и всем им пророчили эту судьбу.

Неймар, Лионель Месси и Криштиану Роналду si.com

Во многих отношениях, однако, Неймар был чем-то более крупным. Он был Ответом. Он был ответом Бразилии на Лионеля Месси и Криштиану Роналду, двух мужчин, которые сильнее, чем когда-либо разожгли споры о том, кто является лучшим игроком всех времен, вырвавшись из бесконечного цикла «Пеле-Марадона». С одним из них, родом из колониальной Португалии, которая управляла Бразилией до 1889 года, он разделяет день рождения и любовь к социальным сетям. С другим, который родом из вечного соперника Бразилии по футболу, Аргентины, он четыре сезона жил в раздевалке в Барселоне.

Теперь, когда Роналду и Месси продолжают забивать и доминировать после своих тридцатых дней рождения, ирония заключается в том, что следующая звезда — это игрок, которого Неймар видит каждый день на тренировках в ПСЖ: Киллиан Мбаппе, которому в декабре исполнилось 20 лет, но он уже хранит золотую медаль чемпионата мира на полочке дома.

Неймар и Киллиан Мбаппе foxsports.com.au

Все это поднимает вопрос: выполнил ли Неймар свое обещание?

Самый быстрый путь к бессмертию в футболе — это добиться успеха со своей сборной, и желательно не раз. Тут результаты неоднозначны. На своем первом Копа Америка Неймар в 2011 году вылетел вместе с Бразилией в четвертьфинале по пенальти. Его второй Копа продлился всего 180 минут, потому что он был удален с поля и впоследствии дисквалифицирован за то, что пошел ругаться с рефери после финального свистка.

Чемпионат мира? В 2014 году он был не в лучшей форме и нес на своих плечах груз ожиданий 180 миллионов бразильских болельщиков и призраков «Агонии Мараканы». Он протащил «селесао» в полуфинал, только чтобы пропустить его — и последующее унижение 1:7 в матче с Германией, после того, как он получил травму позвонков.

Четыре года спустя он приземлился в России, получив еще одну травму и став куда агрессивнее. Он пытался сделать слишком много на ранних этапах, но созрел к плей-офф, только для того, чтобы турнир для Бразилии закончился поражением в четвертьфинале с Бельгией.

Неймар на ЧМ-2018 в России fifa.com

Это лишило нас зрелища Неймара, поднимающего над головой главный международный трофей — если не считать равными ему олимпийское золото или Кубок Конфедераций, чего на самом деле не стоит делать — но имеет ли это значение? Мы действительно хотим углубляться в это? Разве того факта, что он уже входит в десятку лучших игроков Бразилии по количеству выступлений на международной арене, входит в тройку лучших по количеству голов и имеет отличный шанс выйти на пенсию лидером в обеих категориях, недостаточно, чтобы заткнуть скептиков?

Оставляя в стороне тот факт, что ему будет 30 лет в 2022 году — и до этого момента будет еще две Копа Америка, в том числе этим летом в Бразилии — больше всего обращаешь внимание на то, как карьерный путь Неймара предполагает осознанное желания войти в историю.

Неймар мог легко уехать из Бразилии в Европу в 18 лет, уже завоевав свой первый отечественный трофей. Но он отказался от всех предложений, торопясь выиграть вместе с «Сантосом» их первый Кубок Либертадорес со времен Пеле (ну а кого же еще?), что было почти полвека назад. Это то, что часто упускают из виду в Европе: Неймар рисковал упустить шанс на многомиллионный контракт ради того, чтобы остаться в Бразилии и оставить свою отметку в клубной истории.

Неймар с Кубком Либертадорес eluniversal.com.co

В некотором смысле, это связано с выбором, который он сделает годами позже, взорвав мир болельщиков «блауграны» летом 2017 года, когда ПСЖ сделал его самым дорогим игроком всех времен, и он поменял «Камп Ноу» на «Парк де Пренс». Его критики говорили о чем-то большем, чем просто жадность (он получил повышение зарплаты до 40 миллионов долларов в сезон) и эго (он был вне тени Лионеля Месси). Дело в том, что при при всей шумихе вокруг атакующий линии MSN (Месси, Суарес и Неймар), «Барселона» выиграла только два титула лиги и одну Лигу чемпионов за те четыре года, что он был игроком каталонского клуба. Неймар воспринял это как необходимость прокладывать свой собственный путь.

Конечно, возникает соблазн быть циничным в отношении этого перехода, особенно если учесть его рекламный характер, который умножается на 100 миллионов подписчиков в Instagram, внимание, уделяемое имиджу, и глобальную маркетинговую кампанию, финансируемую катарскими деньгами. Тем не менее, если вы вспомните, как несколько лет назад он сказал Европе «нет», может быть вы дадите Неймару кредит доверия.

Добавьте к этому тот факт, что в прошлом сезоне из-за травмы он пропустил второй поединок с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. А новая травма может лишить его лучшего шанса на завоевание самого престижного трофея в клубном футболе уже в этом сезоне. И, возможно, вы задумаетесь: а может быть он просто невезучий?

Невезучий Неймар thenational.ae

Затем, после того, как вы почувствуете сочувствие, вы подумаете о том, как часто его трансферы закончились юридическими спорами. Первый, в «Барселону», привел к тому, что президент Сандро Роселл был заключен в тюрьму, а также к раскрытию информации о том, что клуб значительно исказил гонорар. Второй же закончился безобразной ссорой из-за бонусов за лояльность. Кроме того, нужно принять во внимание, что для многих он является олицетворением термина «футболист-примадонна»: в результате опроса французской радиостанции RTL выяснилось, что 84% респондентов обвиняют его в «провокациях», которые приводят к грубой игре со стороны защитников.

В этом все противоречие Неймара.

Это парень, который за счету раздутой вокруг него шумихи и выстроенного имиджа добрался до неисчислимых богатств, но в то же время, похоже, ему все равно, как его воспринимают противники и публика. Парень, который не моргнув глазом принимает на себя ответственность за свою национальную команду, даже когда ему приходится играть с Фредом, Жо и Халком (потому что Том, Дик и Гарри были недоступны).

Парень, которого изображают жадным и эгоистичным, но который, в то же время, строит мега-комплекс, занимающий целый квартал в его родном районе Вилла-Жардим в Прайя-Гранде, недалеко от Сан-Паулу. Комплекс, который будет предоставлять питание, медицинскую помощь, уроки языка и внешкольные мероприятия для обедневших детей, живущих в нескольких шагах от того места, где он вырос. Конечно, многие спортсмены также являются филантропами, но фонд Неймара ежедневно помогает 2500 детей и финансируется непосредственно им и его спонсорами, которых он поддерживает.

Оправдал ли Неймар всю шумиху, поднятую вокруг него? Если под этим понимать достижения уровня Пеле, то нет. Если это означает быть лучшим игроком, каким он может быть — будь прокляты травмы — и не прятаться, когда это важно, бить рекорды и влиятье на жизнь людей, тогда он чертовски близок к этому.

Он просто делает это по-своему. 0