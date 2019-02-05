Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля

Арьен Роббен

«Бавария», полузащитник, 35 лет

В январе, как и предполагалось, Арьен Роббен не ушел из «Баварии», но с большой долей вероятности это произойдет уже летом, когда истечет его контракт с немецким клубом.

Мюнхенцы вряд ли станут продлевать соглашение с 35-летним ветераном, который сильно подвержен травмам. Да и сам футболист хотел бы завершить карьеру где-то в другом месте.

Еще в конце прошлого года стало известно, что в услугах Роббена заинтересованы ПСВ и миланский «Интер». А вот теперь в борьбу вступил более экзотический клуб — японский «Токио». Об этом сообщило издание Japan Times.

Утверждается, что «Токио», занявший шестое место в минувшем чемпионате Японии, готов предложить голландцу выгодный контракт.

Исполнительный директор «Токио» лишь косвенно подтвердил информацию о заинтересованности в услугах вингера.

Нельзя сказать, что Роббен у нас на повестке дня, но мы собираем информацию. Любой клуб был бы заинтересован в нем. Исполнительный директор «Токио»

Мы же полагаем, что при наличии предложений от голландских клубов и «Интера» Роббен предпочтет остаться в Европе.

Наш прогноз: Европа.

Сея Накадзима

«Аль-Духайль», полузащитник, 24 года

Сея Накадзима lacolinadenervion.com

Совсем недавно полузащитник Сея Накадзима сменил португальский «Портимоненсе» на катарский «Аль-Духайль».

СМИ разузнали, что за трансфер 24-летнего футболиста сборной Японии катарский клуб заплатил 35 миллионов евро.

На этом история не заканчивается. Дело в том, что «Аль-Духайль» принадлежит катарским владельцам «Пари Сен-Жермен», что породило теорию заговора.

По информации издания AS, уже летом Накадзима может перейти в состав парижан, но за гораздо меньшую сумму. Эта череда трансферов позволит чемпионам Франции получить сильного игрока и избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей.

Действительно ли Накадзима станет игроком «Пари Сен-Жермен»? Ответить на этот вопрос сейчас сложно, но нам кажется, что ему будет сложно хорошо себя зарекомендовать, играя в Катаре.

Наш прогноз: «Аль-Духайль».

Адриен Рабьо

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

Адриен Рабьо foxsportsasia.com

Следующим летом Адриен Рабьо станет свободным агентом, поэтому почти наверняка покинет «Пари Сен-Жермен», с которым уже давно прекратил переговоры по поводу нового контракта.

Приоритетный вариант для француза — «Барселона». Он мог оказаться в каталонском клубе уже этой зимой, но не успел согласовать все детали, да и «сине-гранатовые» осуществили трансфер Френки де Йонга из «Аякса».

При этом у Рабьо было заманчивое предложение от «Тоттенхэма», но он его отклонил, что говорит об упорном стремлении попасть в «Барселону».

Журналисты Mundo Deportivo недавно узнали, что хавбек перестал выходить на связь с каталонцами, ссылаясь на семейные обстоятельства. Как оказалось, несколько дней назад игрок действительно потерял отца, так что его молчание и желание отвлечься от рабочей суеты вполне объяснимо.

Считаем, что у Рабьо еще достаточно времени для того, чтобы все-таки подписать соглашение с «Барселоной», которая должна быть заинтересована в омоложении средней линии поля. Одним де Йонгом здесь не обойтись.

Наш прогноз: «Барселона».

Эйдур Сигурбьорнссон

«Валюр», защитник, 28 лет

Эйдур Сигурбьорнссон eyravallen.se

Исландские футболисты приобретают все большую популярность в России. Особенно интересны российским клубам высокорослые защитники.

Как стало известно порталу Sport24.ru, Эйдур Сигурбьорнссон из исландского «Валюра» попал в сферу интересов ЦСКА и «Ростова».

Известно, что этот защитник выступал в чемпионате Швеции, втором норвежском и третьем немецком дивизионах. В январе этого года он дебютировал в составе своей национальной команды.

Исландское агентство Sportic Players Management, представляющее интересы футболиста, подтвердило, что Сигурбьорнссон может переехать в Россию.

Московский и софийский ЦСКА, «Ростов» и шведский «Норчепинг» проявляют конкретное внимание к Сигурбьорнссону. Многие клубы интересуются нашим клиентом. Исландское агентство Sportic Players Management

Если уж защитник и окажется в РПЛ, то, вероятно, в ЦСКА, которому нужно найти замену травмированному Виктору Васину.

Наш прогноз: ЦСКА.

Миха Мевля

«Зенит», защитник, 28 лет

Миха Мевля ФК «Зенит»

Миха Мевля еще в последний день января должен был стать игроком «Эмполи». Клубы обо всем договорились, но возникла непредвиденная ошибка — факс о регистрации трансфера пришел на несколько минут позже дедлайна.

Джузеппе Якини Главный тренер «Эмполи» Нам пришлось пожертвовать Зайцем, чтобы профинансировать новые сделки. Одним из новичков должен был стать Мевля, но трансфер в электронной базе не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли изменить что-то в этой ситуации, но клуб работает над этим. ФИФА говорить, что трансфер зарегистрирован, но факс пришел на две минуты позже дедлайна. Мы сделали все, что должны были.

Очевидно, что ФИФА может не одобрить трансфер Мевли, что, впрочем, не означает, что ему придется остаться в «Зените».

Как сообщают «Невские новости», вернуть в свой состав игрока сборной Словении готов «Ростов», который ищет замену Сверриру Ингасону, ушедшему в ПАОК. Шансы на такое развитие событий мы оцениваем высоко.

Наш прогноз: «Ростов».

Марсело

«Реал», защитник, 30 лет

Марсело goal.com

Итальянская газета Tuttosport утверждает, что «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Реала» Марсело.

По ее данным, «старая синьора» готова заплатить за бразильца 45 миллионов евро и платить ему 12 миллионов евро в год.

Осталось лишь убедить «сливочных», что не должно стать большой проблемой, поскольку в нынешнем сезоне Марсело играет не так регулярно, как в предыдущие годы.

Кроме того, «Ювентус» в этом вопросе подгоняет Криштиану Роналду, жаждущий воссоединиться с бывшим партнером по «Реалу», которого лично убеждает перебраться в Турин.

При покупке Марсело «старая синьора» планирует использовать часть средств, вырученных от продажи Алекса Сандро в один из топ-клубов английской Премьер-лиги.

Наш прогноз: «Ювентус».

Марек Гамшик

«Наполи», полузащитник, 31 год

Марек Гамшик goal.com

Прямо посреди сезона «Наполи» может остаться без своего капитана Марека Гамшика, которого активно пытается переманить китайский «Далянь Ифан».

Этот клуб предложил футболисту сборной Словакии трехлетний контракт с зарплатой девять миллионов евро в год.

Руководство «Наполи» подтвердило информацию о том, что Гамшик хочет переехать в Китай, но оно еще попробует убедить хавбека изменить свое решение.

Кроме того, неаполитанцы рассчитывают еще поторговаться с «Далянь Ифан» по поводу суммы трансфера.

И все же, если уж Гамшик твердо решил отправиться в Поднебесную для заработка денег, переубедить его будет крайне сложно. Нам кажется, что вероятность заключения сделки достаточно высока.

Наш прогноз: «Далянь Ифан». 0