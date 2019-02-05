ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля

    Переедет ли в Китай капитан «Наполи», останется ли в Европе многолетний лидер «Баварии», появится ли в РПЛ еще один исландец и другие трансферные новости последних дней

    Трансферы Бавария Бундеслига Футбол Германии Интер Серия A Футбол Италии ПСВ ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера Футбол Испании Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии ЦСКА Ростов РПЛ Футбол России Зенит Эмполи Ювентус Реал Мадрид Наполи Китай. Суперлига Футбол Китая Календарь Бундеслиги
    Вся лентаСамое главное
    Арьен РоббенТрансферный дайджест. 29 января — 4 февраля Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖПовсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ» Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
  • 00:51
    • «Вест Хэм» отнял очки у «Ливерпуля»
  • 22:38
    • Российские биатлонисты улетели в Канаду без оружия
  • 22:17
    • «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче
  • 21:55
    • «Авангард» одержал победу над СКА
  • 20:08
    • Моуринью не удержался на ногах на льду арены в Балашихе
  • 19:49
    • Мюллер пропустит обе встречи с «Ливерпулем»
  • 19:35
    • Дубль Кулемина принес «Магнитке» победу над «Автомобилистом»
    Все новости спорта
    Арьен Роббен
    Арьен Роббен
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Арьен Роббен

    «Бавария», полузащитник, 35 лет

    В январе, как и предполагалось, Арьен Роббен не ушел из «Баварии», но с большой долей вероятности это произойдет уже летом, когда истечет его контракт с немецким клубом.

    Мюнхенцы вряд ли станут продлевать соглашение с 35-летним ветераном, который сильно подвержен травмам. Да и сам футболист хотел бы завершить карьеру где-то в другом месте.

    Еще в конце прошлого года стало известно, что в услугах Роббена заинтересованы ПСВ и миланский «Интер». А вот теперь в борьбу вступил более экзотический клуб — японский «Токио». Об этом сообщило издание Japan Times.

  • Трансферный дайджест. 22-28 января
  • Куда может уйти из «Интера» Перишич, кого «Бавария» не хочет отпускать в ПСЖ, кем «Арсенал» надеется залатать дыру в обороне и другие трансферные новости последних дней
  • 28/01/2019

    • Утверждается, что «Токио», занявший шестое место в минувшем чемпионате Японии, готов предложить голландцу выгодный контракт.

    Исполнительный директор «Токио» лишь косвенно подтвердил информацию о заинтересованности в услугах вингера.

  • Нельзя сказать, что Роббен у нас на повестке дня, но мы собираем информацию. Любой клуб был бы заинтересован в нем.
  • Исполнительный директор «Токио»

    • Мы же полагаем, что при наличии предложений от голландских клубов и «Интера» Роббен предпочтет остаться в Европе.

    Наш прогноз: Европа.

    Сея Накадзима

    «Аль-Духайль», полузащитник, 24 года

    Сея Накадзима
    lacolinadenervion.com

    Совсем недавно полузащитник Сея Накадзима сменил португальский «Портимоненсе» на катарский «Аль-Духайль».

    СМИ разузнали, что за трансфер 24-летнего футболиста сборной Японии катарский клуб заплатил 35 миллионов евро.

    На этом история не заканчивается. Дело в том, что «Аль-Духайль» принадлежит катарским владельцам «Пари Сен-Жермен», что породило теорию заговора.

    По информации издания AS, уже летом Накадзима может перейти в состав парижан, но за гораздо меньшую сумму. Эта череда трансферов позволит чемпионам Франции получить сильного игрока и избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей.

  • Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»
  • Реакция прессы на матч «Лион» — ПСЖ
  • Вчера

    • Действительно ли Накадзима станет игроком «Пари Сен-Жермен»? Ответить на этот вопрос сейчас сложно, но нам кажется, что ему будет сложно хорошо себя зарекомендовать, играя в Катаре.

    Наш прогноз: «Аль-Духайль».

    Адриен Рабьо

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

    Адриен Рабьо
    foxsportsasia.com

    Следующим летом Адриен Рабьо станет свободным агентом, поэтому почти наверняка покинет «Пари Сен-Жермен», с которым уже давно прекратил переговоры по поводу нового контракта.

    Приоритетный вариант для француза — «Барселона». Он мог оказаться в каталонском клубе уже этой зимой, но не успел согласовать все детали, да и «сине-гранатовые» осуществили трансфер Френки де Йонга из «Аякса».

    При этом у Рабьо было заманчивое предложение от «Тоттенхэма», но он его отклонил, что говорит об упорном стремлении попасть в «Барселону».

    Журналисты Mundo Deportivo недавно узнали, что хавбек перестал выходить на связь с каталонцами, ссылаясь на семейные обстоятельства. Как оказалось, несколько дней назад игрок действительно потерял отца, так что его молчание и желание отвлечься от рабочей суеты вполне объяснимо.

  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
  • Серхио Агуэро должен сохранить свою форму, чтобы «Манчестер Сити» имел шансы обойти «Ливерпуль» и выиграть чемпионат
  • Вчера

    • Считаем, что у Рабьо еще достаточно времени для того, чтобы все-таки подписать соглашение с «Барселоной», которая должна быть заинтересована в омоложении средней линии поля. Одним де Йонгом здесь не обойтись.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Эйдур Сигурбьорнссон

    «Валюр», защитник, 28 лет

    Эйдур Сигурбьорнссон
    eyravallen.se

    Исландские футболисты приобретают все большую популярность в России. Особенно интересны российским клубам высокорослые защитники.

    Как стало известно порталу Sport24.ru, Эйдур Сигурбьорнссон из исландского «Валюра» попал в сферу интересов ЦСКА и «Ростова».

    Известно, что этот защитник выступал в чемпионате Швеции, втором норвежском и третьем немецком дивизионах. В январе этого года он дебютировал в составе своей национальной команды.

  • Посторонний Санчес не мешает победному параду «МЮ»
  • Реакция прессы на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
  • 03/02/2019

    • Исландское агентство Sportic Players Management, представляющее интересы футболиста, подтвердило, что Сигурбьорнссон может переехать в Россию.

  • Московский и софийский ЦСКА, «Ростов» и шведский «Норчепинг» проявляют конкретное внимание к Сигурбьорнссону. Многие клубы интересуются нашим клиентом.
  • Исландское агентство Sportic Players Management

    • Если уж защитник и окажется в РПЛ, то, вероятно, в ЦСКА, которому нужно найти замену травмированному Виктору Васину.

    Наш прогноз: ЦСКА.

    Миха Мевля

    «Зенит», защитник, 28 лет

    Миха Мевля

    Миха Мевля еще в последний день января должен был стать игроком «Эмполи». Клубы обо всем договорились, но возникла непредвиденная ошибка — факс о регистрации трансфера пришел на несколько минут позже дедлайна.

  • Джузеппе Якини
  • Главный тренер «Эмполи»
  • Нам пришлось пожертвовать Зайцем, чтобы профинансировать новые сделки. Одним из новичков должен был стать Мевля, но трансфер в электронной базе не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли изменить что-то в этой ситуации, но клуб работает над этим. ФИФА говорить, что трансфер зарегистрирован, но факс пришел на две минуты позже дедлайна. Мы сделали все, что должны были.

    • Очевидно, что ФИФА может не одобрить трансфер Мевли, что, впрочем, не означает, что ему придется остаться в «Зените».

    Как сообщают «Невские новости», вернуть в свой состав игрока сборной Словении готов «Ростов», который ищет замену Сверриру Ингасону, ушедшему в ПАОК. Шансы на такое развитие событий мы оцениваем высоко.

    Наш прогноз: «Ростов».

    Марсело

    «Реал», защитник, 30 лет

    Марсело
    goal.com

    Итальянская газета Tuttosport утверждает, что «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Реала» Марсело.

    По ее данным, «старая синьора» готова заплатить за бразильца 45 миллионов евро и платить ему 12 миллионов евро в год.

    Осталось лишь убедить «сливочных», что не должно стать большой проблемой, поскольку в нынешнем сезоне Марсело играет не так регулярно, как в предыдущие годы.

  • Блеск Месси и Черышева, яркая ничья на «Камп Ноу»
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия»
  • 03/02/2019

    • Кроме того, «Ювентус» в этом вопросе подгоняет Криштиану Роналду, жаждущий воссоединиться с бывшим партнером по «Реалу», которого лично убеждает перебраться в Турин.

    При покупке Марсело «старая синьора» планирует использовать часть средств, вырученных от продажи Алекса Сандро в один из топ-клубов английской Премьер-лиги.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Марек Гамшик

    «Наполи», полузащитник, 31 год

    Марек Гамшик
    goal.com

    Прямо посреди сезона «Наполи» может остаться без своего капитана Марека Гамшика, которого активно пытается переманить китайский «Далянь Ифан».

    Этот клуб предложил футболисту сборной Словакии трехлетний контракт с зарплатой девять миллионов евро в год.

    Руководство «Наполи» подтвердило информацию о том, что Гамшик хочет переехать в Китай, но оно еще попробует убедить хавбека изменить свое решение.

  • «Тоттенхэм» еще рано списывать со счетов
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
  • 03/02/2019

    • Кроме того, неаполитанцы рассчитывают еще поторговаться с «Далянь Ифан» по поводу суммы трансфера.

    И все же, если уж Гамшик твердо решил отправиться в Поднебесную для заработка денег, переубедить его будет крайне сложно. Нам кажется, что вероятность заключения сделки достаточно высока.

    Наш прогноз: «Далянь Ифан». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • На флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • 01/02/2019 в 20:40
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Вердер»
  • 1.72
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы
    • 15:22 30/01/2019     Сарри переживает тревожные времена
  • Сарри сам копает себе яму в «Челси»
    • 20:31 31/01/2019     Питер Крауч
  • На флажке. Семь главных трансферов 31 января
    • 20:40 01/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» разгромил «Алавес»Подробности матчей 22-го тура испанской Примеры 01:060
  • 19:20
    • «Трактор» на домашнем льду уступил «Йокериту»
  • 19:09
    • Одно тело найдено в обломках самолета Салы
  • 18:01
    • «Сибирь» дома обыграла «Куньлунь»
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Ливерпуль» оступился в ЛондонеОбзор матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу 00:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Увеличит ли «Ливерпуль» отрыв от «МанСити»?
  • 2.66
    •
  • 01:09
    • «Аталанта» переиграла «Кальяри»
  • 01:01
    • «Леганес» в меньшинстве одолел «Райо Вальекано»
  • 23:01
    • «Слован» выиграл у рижского «Динамо»
    «Бостон» Хоккей НХЛ. Очередное поражение «Вашингтона», победы «Калгари» и «Монреаля»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля Вчера в 08:460
  • 17:44
    • Поветкин планирует бой в Великобритании или США
  • 16:55
    • Моуринью встретился с игроками «Авангарда»
  • 16:43
    • Модрич готов продлить контракт с «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие