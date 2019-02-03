Блеск Месси и Черышева, яркая ничья на «Камп Ноу»

«Барселона» принимала на своем поле «Валенсию» и уже к 32-й минуте уступала со счетом 0:2 в рамках 22-го тура Примеры. Тем не менее, каталонцы сумели отыграться благодаря дублю Лионеля Месси, но три очка добыть не удалось. Вашему вниманию реакция СМИ на минувшую игру.

«Барсу» спасло волшебство Месси

«Результат минувшего матча оставляет возможность мадридскому "Атлетико" сократить отставание от лидирующих каталонцев до трех очков. Эрнесто Вальверде не забыл о предстоящей кубковой битве с "Реалом", поэтому отдых получили защитники Жорди Альба и Клеман Лангле, а также полузащитник Артур. Кроме того, из-за дисквалификации Бускетса произошли перестановки в центре поля — Артуро Видаль и Карлес Аленья получили место на поле, а в защите вышли Семеду и Томас Вермален.

Болельщики только заняли свои места на трибунах, а тер Штеген уже успел спасти ворота каталонцев после удара Парехо, после чего Черышев проверил на прочность штангу. "Барса" пыталась доминировать и владеть мячом, но постоянно не хватало завершающего удара. Защита "Валенсии" тоже потрудилась, а в одном из эпизодов Месси упустил мяч, который был отправлен к Родриго, а тот отдал пас на Гамейро — француз решил эпизод и вывел гостей вперед.

Ситуация усугубилась для хозяев, когда Васс заработал штрафной, а Парехо спокойно его реализовал, удвоив преимущество. На 39-й минуте Месси забил с пенальти, который заработал Семеду. Хозяева стремились сравнять счет еще до перерыва, но ничего не вышло. Во втором тайме Альба заменил Семеду, хотя последний был одним из лучших на поле.

"Валенсия" просто оборонялась и ждала шансов в контратаках. В одном из эпизодов Родриго мог забивать третий мяч, но подвело мастерство. Гости будут жалеть об этом, ведь далее Месси показал свое мастерство и спас ничью. Последние 15 минут команды показывали открытый футбол, но забить не смог никто», — рассказывает о событиях игры журналист Marca Арч Белл.

Марселино Главный тренер «Валенсии» Каждый раз, когда ты выигрываешь по ходу встречи со счетом 2:0, а потом в итоге играешь вничью, то присутствует некое разочарование. Но на данный момент нет никакого разочарования. Я горжусь своей командой, мы продемонстрировали зрелищный футбол против «Барселоны», которая сейчас находится в прекрасной форме. К тому же у каталонцев есть Месси. Все знают, насколько выдающийся это футболист.

«Валенсия» выздоравливает

Месси спас «Барселону» twitter.com/fcbarcelona

Положительные изменения в игре «летучих мышей» отметил Альфредо Реланьо из AS:

«Валенсия» становится все сильнее. После целого ряда хороших результатов, в числе которых выход в полуфинал Кубка Испании, команда отличилась яркой ничьей на «Камп Ноу». Это результат, который оценят «Атлетико» и «Реал». В любом случае, «оранжевые» выздоравливают после длительного кризиса.

Родриго показал великолепную игру. В прошлом сезоне он вел команду за собой, а его посредственные выступления в последние месяцы во многом были причиной большого количества ничейных игр. Порадовал Парехо, да и вся команда вновь обрела боевой дух и стала грозной силой.

Играть против команды, у которой есть Месси — все равно что спорить с оппонентом, у которого есть револьвер. Разумеется, аргентинец сделал эту ничью. Если брать «Барсу» в целом, то команда не боролась за результат. Впереди сложная игра с «Реалом» и Лига чемпионов. Коутинью все еще выглядит не очень убедительно. На этом фоне проблемы со здоровьем у Дембеле могут оказаться большим испытанием«.

Иван Ракитич Полузащитник «Барселоны» Мы заслуживали победы. Мы играли намного лучше, чем «Валенсия». Возможно, в первом тайме не все получалось, но во второй половине мы доминировали и временами словно перекидывали мяч руками перед их штрафной. Однако в конце нам не хватило сил. Непросто играть против таких контратакующих команд, как «Валенсия». Особенно после таких матчей посреди недели, как у нас с «Севильей».

Черышев был одним из лучших

Черышев был близок к голу twitter.com/valenciacf

"Барса" еще не проснулась после стартового свистка, а ворота Тер Штегена уже содрогались — Черышев мощно сокрушил дальнюю штангу с абсолютно мертвого угла. Ден не поучаствовал ни в первом голе "Валенсии", ни в забитом пенальти. В пропущенном одиннадцатиметровом, к счастью, тоже. Но у него была возможность затмить Месси, перевернуть игру с ног на голову и пустить ее по совершенно другому сценарию.

"Барса" устала после стартового навала во втором тайме, "Валенсия" стала огрызаться. Цепкий Парехо отобрал мяч у соперника, и Денис побежал разгонять атаку, но Торрес все испортил. Переломный момент произошел на 63-й минуте: Черышев больше не пользовался услугами одноклубников и взрезал левый фланг сам. Он выдал шикарный диагональный пас на дальнюю штангу — прямо на Родриго Морено. Испанский бразилец обязан был добить "Барсу", но запорол лучшую передачу за матч.

Денис был очень активен — в хорошем и плохом смыслах. Он бил по воротам и бил игроков "Барсы", а те в ответ били его. Русский футболист лежал на газоне в первом тайме, а потом и во втором, столкнувшись с партнером по команде. Из-за нарушений Черышева хозяева пробивали опасные штрафные, плюс сам Денис очень подвержен травмам.

Денис отлично вписался в "Валенсию", а фанаты неправы. Два гола за несколько месяцев — это действительно немного, но нужно обязательно брать в расчет очередную травму. Матч против "Барселоны" доказал, что у Черышева должно получиться. Осталось поймать уверенность, не бояться брать игру на себя и бить издали — как за сборную России на чемпионате мира», — констатировала Валерия Кукалева из Eurosport.ru. 0