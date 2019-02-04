Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»

Накануне в 23-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле нанес первое поражение ПСЖ в рамках национального чемпионата со счетом 2:1. Публикуем самое интересное из медиа об этом матче.

ПСЖ испытывает проблемы без Неймара

«Кажется неизбежным то, что "Пари Сен-Жермен" выиграет чемпионский титул после столь сильной первой половины текущего сезона. И даже с учетом того, что отрыв команды все еще составляет 10 очков, победа "Лиона" может вселить надежду в других. А значит, возможно, просто возможно, еще будет борьба за золотые медали», — отмечает в материале Goal.com Алекс Фишер.

«Как ни старался ПСЖ отыскать путь к воротам Антони Лопеша во втором тайме, тот совершил несколько сейвов и тем самым обеспечил лидеру его первое поражение в чемпионате нынешней кампании, а также четвертое против "Ткачей" с тех пор, как столичный клуб стал собственностью катарцев. Потеря самого дорогого игрока в мире из-за травмы выглядела решаемой после того, как Анхель Ди Мария вывел гостей вперед в дебюте матча, но после этого им не хватало качества в атаке, где Эдинсон Кавани, Юлиан Дракслер и Килиан Мбаппе не использовали свои шансы».

Атака и оборона ПСЖ провалили матч

«Поражение на глазах Оле-Гуннара Сульшера, за восемь дней до визита на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед", которое стало первым в Лиге 1 нынешнего сезона, несмотря на перевес в счете — это ценное предупреждение для парижан перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов. Может ли это стать плюсом? Пожалуй, нет лучшего теста перед грядущей дуэлью против "Красных Дьяволов", нежели нынешний блестящий "Лион" — соперник "Барселоны" в этом же турнире», — пишет L'Equipe.

«Только трое футболистов парижан получили оценки выше средней (6) по итогам фиаско на "Групама Стэдиум": Маркиньос, Ди Мария и Альфонс Ареола, несмотря на результативную ошибку последнего в эпизоде, когда счет стал равным. Среди игроков атаки (Мбаппе и Кавани) и обороны (Тиаго Силва) оценки ниже (3). Бразильский капитан также разделяет ответственность за гол Мусса Дембеле, который восстановил равновесие, кроме того, он привез пенальти, реализованный Набилем Фекиром, когда он сбил того же Дембеле».

ПСЖ играет без полноценной полузащиты

«После столь разочаровывающего выступления, не говоря уже о самом результат, для ПСЖ просматривается мало позитива: не подвергается сомнениям хорошая форма Ареола, даже несмотря на его результативный промах, ведь ситуация для гостей могла сложиться хуже без него. Кроме того, дебютировал за команду Леандро Паредес, и к счастью для него, избежал травмы после грубого фола сзади от Фекира. Тем не менее, негатива куда больше, и первое, а также самое главное — результат, который стал первым поражением в Лиге 1 текущей кампании, к тому же зафиксированный после столь жалкой игры», — критикует французский гранд Джонатан Джонсон в материале ESPN.

«Как бы ни складывался второй тайм, "Лион" должен был крупно выигрывать еще к перерыву после доминирующей первой половины матча, вдобавок, попросту отсутствовал центр поля, где полноценного дебюта Паредеса и возвращения после повреждения Марко Верратти еще нужно дождаться. Наконец, чемпион пропустил уже 11 голов с пенальти во всех турнирах, и отсчет продолжается! Критики заслуживает и его наставник Томас Тухель, который пошел на эксперимент в средней линии, понимая, что аргентинец еще не готов сыграть с первых минут, и хотя его подопечные открыли счет, их быстро перебегали в полузащите, потому замены были сделаны слишком поздно».

Тухель допустил много ошибок в матче

«Схема ПСЖ в этом матче вызывает недоумение: если он действовал 3-5-2 при владении мячом, тогда вся организация игры становилась шаткой, где по Мбаппе, несмотря на то, что он, конечно, создал ряд моментов, имеются вопросы. Разве для чемпиона мира в сборной Франции не лучше играть на одном из флангов, где его скорость — настоящий козырь? Особенно, когда Кавани было некомфортно в атаке, составленной из двух центрфорвардов — из-за этого у него регулярно были проблемы по ходу поединка», — пишет на страницах France Football Тимоти Крепен.

«Помимо других ошибочных или вообще отсутствующих решениях выделяется и еще одно: как не понять, что Дани Алвеш уже не соответствует ожиданиям парижского клуба, а Тома Менье остается в запасе? Вскоре коллективу предстоит визит в Манчестер, который без всяких колебаний будет навязывать свою игру, и гостям необходимо им в этом помешать. В такое поединке лучшим выбором в центре поля кажется Адриан Рабьо, с его опытом больших матчей, ведь нужно быть противостоять набравшему отличную форму Полю Погба, но проблема в его физических кондициях — он не играл с 11 декабря». 0