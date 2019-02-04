ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»

    Реакция прессы на матч «Лион» — ПСЖ

    Лига 1 Футбол Франции Лион ПСЖ Манчестер Юнайтед Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги 1
    Вся лентаСамое главное
    Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖПовсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ» Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул «Бостон»НХЛ. Очередное поражение «Вашингтона», победы «Калгари» и «Монреаля»
  • 20:08
    • Моуринью не удержался на ногах на льду арены в Балашихе
  • 19:49
    • Мюллер пропустит обе встречи с «Ливерпулем»
  • 19:35
    • Дубль Кулемина принес «Магнитке» победу над «Автомобилистом»
  • 19:20
    • «Трактор» на домашнем льду уступил «Йокериту»
  • 19:09
    • Одно тело найдено в обломках самолета Салы
  • 18:01
    • «Сибирь» дома обыграла «Куньлунь»
  • 17:44
    • Поветкин планирует бой в Великобритании или США
    Все новости спорта
    Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ
    Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Накануне в 23-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле нанес первое поражение ПСЖ в рамках национального чемпионата со счетом 2:1. Публикуем самое интересное из медиа об этом матче.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    ПСЖ испытывает проблемы без Неймара

    «Кажется неизбежным то, что "Пари Сен-Жермен" выиграет чемпионский титул после столь сильной первой половины текущего сезона. И даже с учетом того, что отрыв команды все еще составляет 10 очков, победа "Лиона" может вселить надежду в других. А значит, возможно, просто возможно, еще будет борьба за золотые медали», — отмечает в материале Goal.com Алекс Фишер.

  • Почему всем выгодно возвращение Неймара в «Барселону»
  • ПСЖ, «Барселоне» и самому форварду нужен этот трансфер
  • 27/12/2018

    • «Как ни старался ПСЖ отыскать путь к воротам Антони Лопеша во втором тайме, тот совершил несколько сейвов и тем самым обеспечил лидеру его первое поражение в чемпионате нынешней кампании, а также четвертое против "Ткачей" с тех пор, как столичный клуб стал собственностью катарцев. Потеря самого дорогого игрока в мире из-за травмы выглядела решаемой после того, как Анхель Ди Мария вывел гостей вперед в дебюте матча, но после этого им не хватало качества в атаке, где Эдинсон Кавани, Юлиан Дракслер и Килиан Мбаппе не использовали свои шансы».

    Атака и оборона ПСЖ провалили матч

    «Поражение на глазах Оле-Гуннара Сульшера, за восемь дней до визита на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед", которое стало первым в Лиге 1 нынешнего сезона, несмотря на перевес в счете — это ценное предупреждение для парижан перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов. Может ли это стать плюсом? Пожалуй, нет лучшего теста перед грядущей дуэлью против "Красных Дьяволов", нежели нынешний блестящий "Лион" — соперник "Барселоны" в этом же турнире», — пишет L'Equipe.

    «Только трое футболистов парижан получили оценки выше средней (6) по итогам фиаско на "Групама Стэдиум": Маркиньос, Ди Мария и Альфонс Ареола, несмотря на результативную ошибку последнего в эпизоде, когда счет стал равным. Среди игроков атаки (Мбаппе и Кавани) и обороны (Тиаго Силва) оценки ниже (3). Бразильский капитан также разделяет ответственность за гол Мусса Дембеле, который восстановил равновесие, кроме того, он привез пенальти, реализованный Набилем Фекиром, когда он сбил того же Дембеле».

    ПСЖ играет без полноценной полузащиты

    «После столь разочаровывающего выступления, не говоря уже о самом результат, для ПСЖ просматривается мало позитива: не подвергается сомнениям хорошая форма Ареола, даже несмотря на его результативный промах, ведь ситуация для гостей могла сложиться хуже без него. Кроме того, дебютировал за команду Леандро Паредес, и к счастью для него, избежал травмы после грубого фола сзади от Фекира. Тем не менее, негатива куда больше, и первое, а также самое главное — результат, который стал первым поражением в Лиге 1 текущей кампании, к тому же зафиксированный после столь жалкой игры», — критикует французский гранд Джонатан Джонсон в материале ESPN.

  • Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезона
  • Лидер ПСЖ получил серьезную травму — что теперь делать команде и самому игроку
  • 30/01/2019

    • «Как бы ни складывался второй тайм, "Лион" должен был крупно выигрывать еще к перерыву после доминирующей первой половины матча, вдобавок, попросту отсутствовал центр поля, где полноценного дебюта Паредеса и возвращения после повреждения Марко Верратти еще нужно дождаться. Наконец, чемпион пропустил уже 11 голов с пенальти во всех турнирах, и отсчет продолжается! Критики заслуживает и его наставник Томас Тухель, который пошел на эксперимент в средней линии, понимая, что аргентинец еще не готов сыграть с первых минут, и хотя его подопечные открыли счет, их быстро перебегали в полузащите, потому замены были сделаны слишком поздно».

    Тухель допустил много ошибок в матче

    «Схема ПСЖ в этом матче вызывает недоумение: если он действовал 3-5-2 при владении мячом, тогда вся организация игры становилась шаткой, где по Мбаппе, несмотря на то, что он, конечно, создал ряд моментов, имеются вопросы. Разве для чемпиона мира в сборной Франции не лучше играть на одном из флангов, где его скорость — настоящий козырь? Особенно, когда Кавани было некомфортно в атаке, составленной из двух центрфорвардов — из-за этого у него регулярно были проблемы по ходу поединка», — пишет на страницах France Football Тимоти Крепен.

  • Посторонний Санчес не мешает победному параду «МЮ»
  • Реакция прессы на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • «Помимо других ошибочных или вообще отсутствующих решениях выделяется и еще одно: как не понять, что Дани Алвеш уже не соответствует ожиданиям парижского клуба, а Тома Менье остается в запасе? Вскоре коллективу предстоит визит в Манчестер, который без всяких колебаний будет навязывать свою игру, и гостям необходимо им в этом помешать. В такое поединке лучшим выбором в центре поля кажется Адриан Рабьо, с его опытом больших матчей, ведь нужно быть противостоять набравшему отличную форму Полю Погба, но проблема в его физических кондициях — он не играл с 11 декабря». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • На флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • 01/02/2019 в 20:40
    •
  • Прогноз
  • «Марсель» — «Бордо»
  • 2.15
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы
    • 15:22 30/01/2019     Юрген Клопп
  • Молчание «Ливерпуля», «МанСити» и «МЮ». Почему топ-клубы отказываются от покупок в январе
    • 15:50 29/01/2019     Сарри переживает тревожные времена
  • Сарри сам копает себе яму в «Челси»
    • 20:31 31/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Рашфорд стал главной боевой единицей в атаке «МЮ» Футбол Посторонний Санчес не мешает победному параду «МЮ»Реакция прессы на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» Вчера в 23:560
  • 16:55
    • Моуринью встретился с игроками «Авангарда»
  • 16:43
    • Модрич готов продлить контракт с «Реалом»
  • 15:13
    • Моуринью и Лопетеги — претенденты на тренерское кресло «Баварии»
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» разгромил «Алавес»Подробности матчей 22-го тура испанской Примеры 00:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Увеличит ли «Ливерпуль» отрыв от «МанСити»?
  • 2.66
    •
  • 20:23
    • Дембеле готов сыграть в матче против «Реала»
  • 20:01
    • Адвокат Кокорина считает незаконным удержание его клиента под стражей
  • 17:26
    • Единая лига ВТБ представила форму Матча всех звезд
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Челси» разгромил «Хаддерсфилд»Обзор матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:330
  • 11:53
    • Абель Эрнандес: Гончаренко сильнее Гаттузо, а Чалов — лучший форвард в РПЛ
  • 11:05
    • Головин включен в сборную 23 тура Лиги 1 по версии L’Equipe
  • 09:30
    • «Торонто» победил «Клипперс», «Бостон» одолел «Оклахому»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие