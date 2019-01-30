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    Неймар — жертва грубого возмездия

    Реакция прессы на травму Неймара

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    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы
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    ПСЖ рискует до конца сезона потерять Неймара из-за травма. Приводим об этом самые интересные публикации в медиа.
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    Сезон для ПСЖ и Неймара рискует досрочно закончиться

    «Второй кряду совместный сезон ПСЖ и Неймара рискует закончиться досрочно после травмы плесневой кости. Источник, близкий к французскому чемпиону подтвердил, что 26-летнему нападающему может потребоваться операция. Клуб и сборная Бразилии еще официально не комментировали степень серьезности повреждения, и тот же источник подтвердил, что стороны все еще спорят, остается ли операция единственным решением», — отмечает в материале ESPN Джонатан Джонсон.

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    • «Если Неймара прооперируют, то его восстановление будет дольше, чем в прошлый раз, а значит его сезон будет наверняка досрочно закончен. Кроме того, есть угроза его участию в летнем чемпионате Южной Америки на домашних полях. По словам источника, приблизительный сценарий для ПСЖ в лучшем случае — это апрельское возвращение форварда, которое также может поставить под угрозу его появление в четвертьфинале Лиги чемпионов, если после дуэли с "МЮ" команда туда выйдет».

    Травма Неймара грозит триумфу Бразилии на Копа Америка

    «В Бразилии все, что касается Неймара становится делом государственной важности. Ничем не отличается и эта серьезная травма нападающего — вторая за менее, чем год — ее воспринимают как национальную трагедию. Вот и теперь функционеры "пентакампеонов" бросились к кровати своей главной звезды, включая тренера, чтобы узнать новости о его состоянии», — пишут на страницах Le Parisien Бертран Метайе и Себастьян Ньето.

    «В этом году впереди у Бразилии новый важный дедлайн, ведь страна организует у себя Копа Америка с 14 июня по 7 июля — континентальный турнир, который сборная не выигрывала с 2007 года. Уроки 2018 года усвоены, и руководители ПСЖ позаботились о том, чтобы напомнить бразильской федерации, что медицинские решения и их общение являются обязанностью семьи футболиста и самого клуба. Устав, который на этот раз уважают бразильцы».

    Потеря Неймара не критична для ПСЖ

    «Любопытно, что Неймар пропустил только пять матчей в течение четырех сезонов в составе "Барселоны", тогда как в "Пари Сен-Жермен" у него уже 30 пропущенных поединков за полторы кампании, поэтому стоит задать вопрос, влияет ли одержимость клуба Лигой чемпионов на шансы получить травму. Отсутствие бразильца на игру чемпиона Франции не представляет собой никакой проблемы: действуя то как распасовщик, то как наконечник атак, он зажигает атаку команды на радость фанатов, но если также понимает, что у него идет игра, он может раздражать своим индивидуализмом или недостаточной вовлеченностью в коллективные усилия.

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    • Он разделяет фанатов настолько же сильно, насколько и восхищает их, и ПСЖ без сомнений потерял свою главную единицу в атаке. Но у клуба есть ресурсы в нападении, включая и чемпиона мира в лице Килиана Мбаппе, который способен установить контроль за наступлением и довести ее силу до такого сумасшествия, которая дестабилизирует оборону соперника», — отмечает в статье Ouest France Гийом д'Ан.

    «У ряда исполнителей при этом есть потенциал для того, чтобы проявить себя, если говорить о Юлиане Дракслере, который незаметен в присутствии Неймара, и способен обеспечить креатив впереди, а также об Анхеле Ди Марии, который получит больше свободы пространства и созидания. Без бразильца наставника у Томаса Тухеля может возникнуть соблазн перейти на схему 4-4-2, как это ему удалось против "Ренна", где Дракслер вместе с Ди Марией снабжали передачами Мбаппе и Эдинсона Кавани. Но эти тактические предположения будут связаны с ситуацией вокруг травм, включая и центр поля, где Марко Верратти может также пропустить первый матч в Манчестере».

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    • Неймар страдает из-за своего технического превосходства

    «Почти каждый человек, который когда-либо существовал, испытывал недостаток в футбольных навыках Неймара, и прыгающие в ноги защитники Лиги 1 не исключение: это означает, что они не имеют возможности реагировать на такие действия в естественной форме, что на самом деле позор, так как футбол может обойтись и более выдающимися приемами. Вместо этого они бьют его по ногам. Конечно, это не единственная причина, ведь иногда это такое себе заблаговременное предупреждение, иногда все происходит потому, что у них плохой день, а иногда — потому, что так просто выходит в борьбе.

    Но некоторые из таких ударов, как предположил после матча с ПСЖ наставник "Страсбурга" Тьерри Лори — это удары возмездия, однако проблема заключается в том, что насилие, нанесенное радужными ударами Неймара, является полностью нефизическим, тогда как то, что он получает, является явно реальным. Защитник может оправдывать свои фолы после того, как парижские суперзвезды оставляют его в дураках, но из-за таких ударов по ногам редко можно остаться вне футбола хотя бы на месяц», — рассуждает в блоге SBNation Энди Томас.

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    • «Конечно, с широкой исторической точки зрения, бразилец делает это легко, и защитникам когда-то разрешалось атаковать сзади, на уровне колен, используя широкий спектр дикарских способов, тогда как судьи чуть ли не стояли и аплодировали. Тем не менее, интересно то, что, хотя правила игры стали более защищенными для тонких мастеров футбола, эта сделка — отвечать грубостью на игровое унижение — продолжается, и, возможно, мы никогда не избавимся от этих мстительных, злобных ударов, пока не поймем, что быть обыгранным кем-то на поле и быть публично униженным каким-то неотесанным ублюдком — это не одно и то же.

    Можно с уверенностью сказать, что мы еще не дозрели до такого, а значит мир как в футболе, так и за его пределами, все еще полон грубых людей. Потому все тот же мир вынужден минимум месяц вынужден прожить без Неймара, что звучит не слишком радужно. Что хуже всего — мы так и не увидим, как блестящий форвард двигается на Фила Джонса, и это разбивает сердце». 0

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