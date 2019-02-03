Посторонний Санчес не мешает победному параду «МЮ»

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Лестер» со счетом 1:0. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.

Сульшер идет по стопам Фергюсона

«Победный парад Оле-Гуннара Сульшера продолжает свое шествие: впервые с того времени, как команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон — в сезоне 2012/2013 годов — "МЮ" добыл пять кряду побед на выезде, последняя из которых случилась благодаря игроку, который возродился после приход норвежца на пост менеджера.

Теперь Маркус Рашфорд забил шесть мячей в 10 поединках под руководством нового рулевого, и это был подходящий способ отметить свой 100-й матч в АПЛ. И то, что Райан Гиггз — единственный игрок "Юнайтед", достигший этой отметки в более молодом возрасте (всего 20 дней), многое говорит о влиянии 21-летнего форварда в клубе с тех пор, как он подростком ворвался в первую команду», — пишет на страницах The Guardian Стюарт Джеймс.

«Возможно, самое важное, что Рашфорд снова играет с улыбкой на лице, упиваясь той ответственностью, которую подарил ему Сульшер, отрядив в центр атаки, а заодно усадил в запас Ромелу Лукаку, благодаря чему тот и стал главной боевой единицей нападения манкунианцев, которые не знают поражений после увольнений Жозе Моуринью.

Теперь у норвежца девять викторий и одна ничья, тогда как эта победа на тоненького служит доказательством того, что "Красные Дьяволы" способны добиваться результата, не особенно хорошо играя. "Лестер", который обыграл "Челси" и "Манчестер Сити", а также сыграл вничью с "Ливерпулем" в течение последних шести недель, безусловно, имел достаточно шансов, чтобы остановить соперника, но ему не хватило остроты впереди».

Сульшер принимал грамотные кадровые решения

«В своем 100-м матче в АПЛ Рашфорд показал, насколько зрелым нападающим он становится. Он должен был забивать ударом головой по завершении первых четырех минут игры, но это отразилось на его уверенности в себе, и уже через пять минут воспользовался передачей Поля Погба и вывел гостей вперед, ловким касанием спокойно пробив мимо Каспера Шмейхеля. Сульшер сделал Маруса своим главным центрфорвардом за счет Лукаку, и это решение было безошибочным», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

«Впервые при новом менеджере Алексис Санчес начал матч АПЛ в основе, но чилиец не особо преуспел, чтобы предположить, что Антони Марсьялю не стоит возвращаться в основу, когда он полностью наберет форму: он как всегда тяжело работал, но та самая дополнительная молния в атаке у команды норвежца напрочь отсутствовала, когда тот получал мяч. Сам рулевой "Юнайтед" вернул Андера Эрреру в основу и Рашфорда в центр нападения после замен в поединке против "Бернли", и при этом заслуживает уважения за то, что при счете 1:0 в пользу своих подопечных не спешил закрываться, а выпустил Марсьяля, несмотря на интенсивное давление "Лис", стремившихся спастись от поражения».

Рашфорд способен приводить «МЮ» к большим трофеям

«Если Рашфорд сохранит нынешнюю форму, которая у него сейчас, то "МЮ" не понадобится покупать кого-то еще в атаку или же возвращать в основу Лукаку. Он может стать главным человеком в команде. Как раз на этом поле, когда сборная Англии принимала на своем поле Швейцарию [в сентябрькой товарищеской встрече] мы дискутировали, может ли Маркус стал лидером нападения», — заявил в эфире Sky Sports экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а сейчас футбольный аналитик Джейми Каррагер.

«Я тогда сомневался в этом, но вот что случилось под руководством временно исполняющего обязанности рулевого "Юнайтед". И здесь мы по сути говорим о собеседовании [Сульшера] на пост менеджера. Рашфорд может стать центрфорвардом в клубе, и он показал, что может привести свою команду к чемпионству или победе в Лиге чемпионов».

Санчес остается посторонним игроком в «МЮ»

«Большая часть из того, чего касается норвежский тренер, превращается в золото на "Олд Траффорд", и эта тяжело завоеванная победа на "Кинг Пауэр" стал еще одним маленьким шагом навстречу его назначения постоянным наставником коллектива, однако возвращение прежнего Санчеса явно должно занять больше времени.

Это значит, что если чилиец и станет вновь лучшим завершателем атак в АПЛ с наибольшим окладом в клубе, тогда он сможет вести манкунианцев вперед в долгосрочной перспективе. "МЮ" под руководством нового менеджера двигается вперед, однако Алексис все еще отмечается грубыми, нерешительными и тягучими выступлениями, которые характеризовали последние месяцы работы Моуринью, и беспокойство заключается в том, что, чем дольше сохраняются его проблемы, тем более замкнутым на поле становится форвард», — рассуждает на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

«Санчес уже больше не рискует на поле. Подачи Эшли Янга в поединке против "Лестера" были неудачными, но один кросс в чужую вратарскую по ходу второго тайма ему удался, и он просто требовал от кого-то завершить его точным ударом в ворота, тем не менее, чилиец не собирался схватиться за эту возможность, несмотря на то, что у него была отличная позиция на дальней стойке.

Южноамериканский нападающий еще немного поработал с Сульшером, и ему еще предстоит обрести стабильность и вернуться к своей скорости после существенного простоя из-за травмы подколенного сухожилия, и все же, трудно понять, как его будут использовать, если он будет действовать так и дальше. Санчес остается посторонним человеком для коллектива». 0