«МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец

1. У «МЮ» остались проблемы с составом
Было очень легко считать, что во всех бедах «Манчестер Юнайтед» виноват Жозе Моуринью, но это никогда не было правдой. Конечно, Моуринью был большой проблемой для «МЮ». Уволить его — не только правильное решение, оно должно было быть принято даже раньше.
Тем не менее, некоторые проблемы, которые были при Моуринью, остались у «МЮ» и при Уле-Гуннаре Сульшере. После ряда великолепных результатов эти проблемы вылезли наружу в матче с «Бернли».
В составе команды есть слишком много игроков, стиль игры которых и навыки не подходят «МЮ». Это очень большая проблема, ведь в такой ситуации любая ротация влечет за собой риск. Кроме того, команде не помешал бы вингер для ротации с Энтони Марсьялем и Джесси Лингардом (возможно, «МЮ» стоит обратить внимание на Каллума Хадсона-Одои).
Команде явно не хватает хорошего правого защитника. Эшли Янг по-прежнему отлично может доставлять мяч в штрафную, но в силу возраста ему трудно регулярно поддерживать атаки «МЮ» с той же энергией, с которой это делает у противоположной бровки Люк Шоу.
Ну и, очевидно, что «МЮ» по-прежнему нужен центральный защитник. От Фила Джонса в любой момент можно ждать неприятностей. В матче против «Бернли» во время второго гола гостей действия Джонса дестабилизировали всю линию обороны, и он даже не поборолся за мяч. Плюс его безразличие отчасти привело к первому голу — Эшли Барнс открыл счет во встрече.
2. «Бернли» напомнил прошлогоднего себя
«Бернли» проводит странный сезон. После прошлого сезона, когда команда удостоилась многочисленных комплиментов, в текущем «Бернли» демонстрировал футбол среднего уровня. Они не были командой, которая надежно играет в обороне, но ей просто не везет, или же командой с классной атакой, которая стала проседать в защите. Нет, они просто выглядели плохо, и все.
Но не в матче с «МЮ». На «Олд Траффорд» «Бернли» сумел прервать серию «МЮ» из восьми побед кряду. Команда внезапно начала играть так, как будто это был 2017 год. «Бернли» выглядел сильным соперником — они были грамотно организованы в обороне, боролись за каждый свободный мяч, бросались под каждую подачу соперника, пасовали и били по воротам.
«Бернли» сумел добиться потрясающего лидерства в матче. И хотя затем команде пришлось обороняться, и удержать добытое преимущество не удалось, по крайней мере, команда добыла незабываемую ничью.
3. Мата и Перейра должны сменить команду
Андреас Перейра — очень талантливый юноша, у которого есть все для того, чтобы стать отличным полузащитником. Он превосходно сохраняет владение, достаточно хорош в дриблинге — вполне можно увидеть, как он превращается в классного плеймейкера. Что касается Маты, то нет необходимости напоминать о его качествах — это выдающийся футболист, который находится на виду на протяжении последних десяти лет.
Но почему же и Мата, и Перейра столь часто в «МЮ» находятся будто не в своей тарелке? Перейра хотя бы молод, не так часто появляется на поле, этим можно что-то объяснить. Но Мата — наполовину игрок основы. Иногда он помогает всем партнерам по команде выглядеть лучше — когда связывает игру и носится по полю, как, например, Давид Сильва. В других случаях, как в матче с «Бернли», он похож на бездельника, которому посчастливилось все еще быть на контракте.
Проблема в том, что оба игрока преуспевают в том стиле игры, который просто не подходит остальным футболистам «МЮ». Им нужна команда, которая играет в коллективный футбол с быстрыми передачами, владением мячом и постоянной сменой позиций. Например, и Мата, и Перейра могли бы стать центральными полузащитниками в «Ман Сити» Пепа Гвардиолы. Но в системе игры «Ман Юнайтед» они регулярно будут разочаровывать.
В матче с «Бернли» фаны «МЮ» были разочарованы игрой Перейры. Что касается Маты, то, хоть он и провел на поле все 90 минут, было ясно, что его действия и короткие пасы были недостаточно эффективны.
Будет очень удивительно, если оба футболиста останутся в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
4. Лукаку разочаровал
После прекрасного матча в Кубке Англии против «Арсенала» Ромелу Лукаку вновь разочаровал. За исключением его отличной передачи на Маркуса Рэшфорда, которая могла привести к раннему лидерству «МЮ», бельгиец по сути растворился в матче. Хотя этот поединок выглядел как хороший шанс для него забить голы.
Это должно расстроить Сульшера. Лукаку был так хорош в игре с «Арсеналом», но, вернувшись на более предпочтительную позицию центрфорварда, провалился. Лукаку нуждается в постоянных передачах, особенно — в навесах. Без этого у него будут возникать трудности, как в матче с «Бернли». О многом говорит то, что когда «МЮ» нуждался в голах, Сульшер снял нападающего стоимостью 75 миллионов фунтов с поля. И это сработало.
5. Сульшер остается идеальным кандидатом для постоянной работы в «МЮ»
Ни один тренер не начинал в Англии с девяти побед подряд. И никто теперь не начнет. Потеря очков в матче с «Бернли» должна была огорчить Сульшера, который наверняка думал, что команде под силу выиграть десять матчей до того, как на пути «МЮ» окажутся более грозные соперники, которые смогут остановить команду.
Теперь нужно забыть о том, что Сульшер мог бы получить работу в «МЮ» на постоянной основе? Никак нет. Даже с учетом ничьей в матче с «Бернли», Сульшер уже продемонстрировал, почему является подходящей кандидатурой для этой работы.
Начиная со стартового свистка, «МЮ» доминировал на поле. Да, ротация Сульшера где-то не сработала, но факт в том, что он ее в принципе использовал и дал шанс резервистам проявить себя. Это крайне важно — чтобы основные футболисты оставались свежими, а весь состав был счастлив. И все это могло сработать, если бы Маркус Рэшфорд реализовал выход один на один, который принес бы «МЮ» лидерство и позволил в дальнейшем действовать на автопилоте.
Вместо этого «МЮ» оказался в роли проигрывающей стороны. Такое может случаться. Ключевым является то, что команде удалось дать блестящий ответ. После второго пропущенного мяча команда могла расклеиться и сбавить обороты, но нет — они продолжили идти вперед. Это не выглядело как мучения, как это зачастую бывало при предыдущих тренерах «Манчестер Юнайтед». Команда Сульшера сохраняла позитивный настрой и играла в свой футбол. Никакой паники, только давление на соперника.
Можно было почувствовать то, что «Ман Юнайтед» не сдается. Сульшер сделал замены, причем одна из них была очень смелой (представьте, что вы снимаете с игры своего звездного нападающего, когда вам нужно забивать два гола). Он также изменил тактику игры. «МЮ» взвинтил темп, и в конце концов все это сработало.
Команда Сульшера боролась до конца и смогла сравнять счет уже в компенсированное время. Если бы матч продолжался еще на минуту дольше, они, вероятно, могли бы и выиграть. Это уже тот самый «Манчестер Юнайтед». 0