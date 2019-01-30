«МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец

1. У «МЮ» остались проблемы с составом

Было очень легко считать, что во всех бедах «Манчестер Юнайтед» виноват Жозе Моуринью, но это никогда не было правдой. Конечно, Моуринью был большой проблемой для «МЮ». Уволить его — не только правильное решение, оно должно было быть принято даже раньше.

Тем не менее, некоторые проблемы, которые были при Моуринью, остались у «МЮ» и при Уле-Гуннаре Сульшере. После ряда великолепных результатов эти проблемы вылезли наружу в матче с «Бернли».

В составе команды есть слишком много игроков, стиль игры которых и навыки не подходят «МЮ». Это очень большая проблема, ведь в такой ситуации любая ротация влечет за собой риск. Кроме того, команде не помешал бы вингер для ротации с Энтони Марсьялем и Джесси Лингардом (возможно, «МЮ» стоит обратить внимание на Каллума Хадсона-Одои).

Команде явно не хватает хорошего правого защитника. Эшли Янг по-прежнему отлично может доставлять мяч в штрафную, но в силу возраста ему трудно регулярно поддерживать атаки «МЮ» с той же энергией, с которой это делает у противоположной бровки Люк Шоу.

Ну и, очевидно, что «МЮ» по-прежнему нужен центральный защитник. От Фила Джонса в любой момент можно ждать неприятностей. В матче против «Бернли» во время второго гола гостей действия Джонса дестабилизировали всю линию обороны, и он даже не поборолся за мяч. Плюс его безразличие отчасти привело к первому голу — Эшли Барнс открыл счет во встрече.

Фил Джонс и Виктор Линделеф manutd.com

2. «Бернли» напомнил прошлогоднего себя

«Бернли» проводит странный сезон. После прошлого сезона, когда команда удостоилась многочисленных комплиментов, в текущем «Бернли» демонстрировал футбол среднего уровня. Они не были командой, которая надежно играет в обороне, но ей просто не везет, или же командой с классной атакой, которая стала проседать в защите. Нет, они просто выглядели плохо, и все.

Но не в матче с «МЮ». На «Олд Траффорд» «Бернли» сумел прервать серию «МЮ» из восьми побед кряду. Команда внезапно начала играть так, как будто это был 2017 год. «Бернли» выглядел сильным соперником — они были грамотно организованы в обороне, боролись за каждый свободный мяч, бросались под каждую подачу соперника, пасовали и били по воротам.

Игроки «Бернли» twitter.com/burnleyofficial

«Бернли» сумел добиться потрясающего лидерства в матче. И хотя затем команде пришлось обороняться, и удержать добытое преимущество не удалось, по крайней мере, команда добыла незабываемую ничью.

3. Мата и Перейра должны сменить команду

Андреас Перейра — очень талантливый юноша, у которого есть все для того, чтобы стать отличным полузащитником. Он превосходно сохраняет владение, достаточно хорош в дриблинге — вполне можно увидеть, как он превращается в классного плеймейкера. Что касается Маты, то нет необходимости напоминать о его качествах — это выдающийся футболист, который находится на виду на протяжении последних десяти лет.

Но почему же и Мата, и Перейра столь часто в «МЮ» находятся будто не в своей тарелке? Перейра хотя бы молод, не так часто появляется на поле, этим можно что-то объяснить. Но Мата — наполовину игрок основы. Иногда он помогает всем партнерам по команде выглядеть лучше — когда связывает игру и носится по полю, как, например, Давид Сильва. В других случаях, как в матче с «Бернли», он похож на бездельника, которому посчастливилось все еще быть на контракте.

Проблема в том, что оба игрока преуспевают в том стиле игры, который просто не подходит остальным футболистам «МЮ». Им нужна команда, которая играет в коллективный футбол с быстрыми передачами, владением мячом и постоянной сменой позиций. Например, и Мата, и Перейра могли бы стать центральными полузащитниками в «Ман Сити» Пепа Гвардиолы. Но в системе игры «Ман Юнайтед» они регулярно будут разочаровывать.

В матче с «Бернли» фаны «МЮ» были разочарованы игрой Перейры. Что касается Маты, то, хоть он и провел на поле все 90 минут, было ясно, что его действия и короткие пасы были недостаточно эффективны.

Будет очень удивительно, если оба футболиста останутся в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.

4. Лукаку разочаровал

После прекрасного матча в Кубке Англии против «Арсенала» Ромелу Лукаку вновь разочаровал. За исключением его отличной передачи на Маркуса Рэшфорда, которая могла привести к раннему лидерству «МЮ», бельгиец по сути растворился в матче. Хотя этот поединок выглядел как хороший шанс для него забить голы.

Ромелу Лукаку twitter.com/premierleague

Это должно расстроить Сульшера. Лукаку был так хорош в игре с «Арсеналом», но, вернувшись на более предпочтительную позицию центрфорварда, провалился. Лукаку нуждается в постоянных передачах, особенно — в навесах. Без этого у него будут возникать трудности, как в матче с «Бернли». О многом говорит то, что когда «МЮ» нуждался в голах, Сульшер снял нападающего стоимостью 75 миллионов фунтов с поля. И это сработало.

5. Сульшер остается идеальным кандидатом для постоянной работы в «МЮ»

Ни один тренер не начинал в Англии с девяти побед подряд. И никто теперь не начнет. Потеря очков в матче с «Бернли» должна была огорчить Сульшера, который наверняка думал, что команде под силу выиграть десять матчей до того, как на пути «МЮ» окажутся более грозные соперники, которые смогут остановить команду.

Уле-Гуннар Сульшер manutd.com

Теперь нужно забыть о том, что Сульшер мог бы получить работу в «МЮ» на постоянной основе? Никак нет. Даже с учетом ничьей в матче с «Бернли», Сульшер уже продемонстрировал, почему является подходящей кандидатурой для этой работы.

Начиная со стартового свистка, «МЮ» доминировал на поле. Да, ротация Сульшера где-то не сработала, но факт в том, что он ее в принципе использовал и дал шанс резервистам проявить себя. Это крайне важно — чтобы основные футболисты оставались свежими, а весь состав был счастлив. И все это могло сработать, если бы Маркус Рэшфорд реализовал выход один на один, который принес бы «МЮ» лидерство и позволил в дальнейшем действовать на автопилоте.

Вместо этого «МЮ» оказался в роли проигрывающей стороны. Такое может случаться. Ключевым является то, что команде удалось дать блестящий ответ. После второго пропущенного мяча команда могла расклеиться и сбавить обороты, но нет — они продолжили идти вперед. Это не выглядело как мучения, как это зачастую бывало при предыдущих тренерах «Манчестер Юнайтед». Команда Сульшера сохраняла позитивный настрой и играла в свой футбол. Никакой паники, только давление на соперника.

«МЮ» — «Бернли» twitter.com/premierleague

Можно было почувствовать то, что «Ман Юнайтед» не сдается. Сульшер сделал замены, причем одна из них была очень смелой (представьте, что вы снимаете с игры своего звездного нападающего, когда вам нужно забивать два гола). Он также изменил тактику игры. «МЮ» взвинтил темп, и в конце концов все это сработало.

Команда Сульшера боролась до конца и смогла сравнять счет уже в компенсированное время. Если бы матч продолжался еще на минуту дольше, они, вероятно, могли бы и выиграть. Это уже тот самый «Манчестер Юнайтед». 0