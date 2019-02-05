Три игрока «МЮ», которых преобразил Сульшер

Приход Сульшера принес радость фанатам «Юнайтед», переживавшим темные времена, и теперь «Красная Армия» не хочет, чтобы клубное руководство отняло тренера у болельщиков. Мы знаем это, потому что они непрерывно поют это на трибунах.

С тех пор, как норвежец вернулся в клуб, который сделал его знаменитым, «Красные Дьяволы» сумели уловить и вернуть форму и стиль, напоминающие чемпионские команды, в которых он играл, будучи игроком.

Некоторые игроки преуспели при новом режиме, в то время как другие, большинство из которых были привлечены тренерами, пытающимися привить свою собственную философию в клубе, перестали выглядеть игроками уровня «Манчестер Юнайтед». Маруан Феллайни стал первой жертвой в январе этого года.

Вот три игрока, которых Сульшер кардинально изменил с момента своего вступления в должность в декабре.

Поль Погба

Победитель чемпионата мира рассказывал, что при Моуринью он находился «в тени», но теперь он танцует на свету при Сульшере. «Очень приятно снова играть. Теперь я всегда улыбаюсь», — сказал Погба в интервью The Guardian.

Напряженность между Моуринью и Погба была ощутимой, и последний, как сообщалось, рассматривал возможность отъезда с «Олд Траффорд» в январе до того, как бывший тренер получил рассчет. Француз часто оказывался на более оборонительных позициях в схемах португальца, к большому разочарованию игрока и фанатов, которых все больше и больше раздражали метания «Юнайтед» из стороны в сторону.

Острый ум француза, ловкость при работе с мячом и видение поля явно подходили для более важной и сложной роли. Это еще раз стало очевидно в воскресенье, когда 26-летний хевбек перехватил свободный пас «Лестера» и мгновенно отправил выверенный и точный пас на ход Маркусу Рашфорду, который спокойно прошил сетку целенаправленным ударом мимо Каспера Шмейхеля.

Поль Погба twitter.com/ManUtd

Будучи чрезвычайно одаренным атлетом, Погба — очень умный игрок. Он полон той самой харизмы, которой обладал некий французский король, который в 90-х годах поражал «Олд Траффорд». Это качество можно считать высокомерием, но оно является признаком лидера. Это то, что замечает и признает Сульшер: норвежец выдвинул Погба в капитаны «Юнайтед» всего через пять месяцев после того, как Моуринью лишил его должности вице-капитана.

«Он личность, он влияет на людей, ему небезразлично то что он делает, и он действительно хочет добиваться успеха. Я знаю его давно, и когда он наслаждается тем, что делает, он приносит много пользы», — сказал тренер изданию Guardian.

«Он знает, что он не может сделать все сам, он знает, что это командная игра. Но вы можете видеть личность, вы можете видеть, что для него значил выигрыш Кубка мира, так что для меня, да, он подходит на роль капитана».

Маркус Рашфорд

Любимец фанатов «Юнайтед», которым нравится видеть успехи воспитанника клуба, Рашфорд получил доверие тренера, сменив дорогого Ромелу Лукаку в роли главного форварда «МЮ». Форвард сборной Англии не предал доверие и регулярно поражает ворота при Сульшере. 21-летний форвард забил уже 10 голов в Премьер-лиги, последний — в матче против «Лестера», и теперь на его счету восемь голов в последних 13 играх.

Маркус Рашфорд twitter.com/ManUtd

Эксперты отмечали, что Рашфорду не хватало самообладания перед воротами, и с тех пор, как Сульшер занял тренерский мостик, Маркусу пошли на пользу советы бывшего нападающего. По правде говоря, Рашфорду не доверяли позицию основного нападающего «МЮ» при Моуринью, португальцу, вероятно, было просто стыдно сажать на лавку своего нападающего с многомиллионным ценником — Ромелу Лукаку.

Сульшер не обременен виной за такую покупку и ему более чем удобно оставлять бельгийца на морозе, согревая скамью запасных. И Рашфорд, которому удобно играть слева, справа и по центру, быстро оставляет довольно ограниченного бельгийца глотать пыль, пока сам становится полноценным основным нападающим на «Олд Траффорд».

Лукаку вряд ли рад приходу Сульшера twitter.com/ManUtd

Рашфорд играет так хорошо при Сульшере, что некоторые задаются вопросом, сможет ли он стать таким же блистательным игроком, как и легенда «Юнайтед» Криштиану Роналду, с которым англичанин разделяет схожую статистику после 149 игр — 21-летний игрок наколотил 40 голов, а Роналду забил только 31 в той же точке.

Антони Марсьяль

Еще один француз, оставшийся в выигрыше от прихода Сульшера, Марсьяль, наконец, выполняет обещание, которое он дал во время своего первого сезона на Олд Траффорд. Французу пришлось расстаться с девяткой на майке, когда в команду пришел Лукаку, и после этого ему назначили позицию на левом фланге с Рашфордом.

Но лишь до тех пор, пока Алексис Санчес не приехал в январе прошлого года. С тех пор только эпизодические появления и как результат — Марсьяль, оставшийся без медали победителя чемпионата мира. Все это было настолько деморализующе для игрока сборной Франции, что в прессе всерьез заговорили о его уходе из клуба в конце сезона.

Антони Марсьяль twitter.com/ManUtd

Однако после ухода Моуринью Марсьяль примерил легендарную футболку клуба под номером 11. Его сверхзвуковой дриблинг на левом фланге — то, что сделало эту майку известной, когда Райан Гиггз носил ее в течение самой успешной игровой карьеры в эпоху Премьер-лиги. К Марсьялю вернулся его кураж, что принесло ему новый пятилетний контракт, которое он подписал с радостью в конце января.

Бывший капитан «МЮ» Гэри Невилл считает, что это правильный ход, и считает, что Мартиал может стать одним из лучших в Европе на своей позиции.

«Было бы слишком рискованно позволить уйти многообещающему игроку с таким потенциалом.

Он по-прежнему играет на хорошем уровне, у него неплохое количество результативных передач и голов, но он может еще прибавлять.

Антони Марсьяль twitter.com/ManUtd

Этот контракт является наградой для него, и теперь у него есть тренер, который верит в него, ставит его на разные позиции и заставляет его играть разнообразно и изобретательно.

С точки зрения "Юнайтед", им нужна отдача от вложенных в него средств, а также от того потенциала, который он моментами демонстрировал последние три с половиной года.

Теперь эти результаты должны стать стабильными, это будет означать, что он становится одним из лучших игроков в Европе на этой позиции», — заявила легенда «красных дьяволов» в интервью Sky Sports. 0