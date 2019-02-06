Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»

До конца сезона в английской Премьер-лиге осталось 13 туров. Анализируем шансы трех ведущих команд турнирной таблицы на завоевание чемпионства.

«Тоттенхэм»

Аргументы «за»:

— Едва ли не главный козырь «Тоттенхэма» в сравнении с конкурентами — сыгранность основного состава, костяк которого создан не позже 3,5 года назад. Именно поэтому Харри Кейн и Сон Хын Мин уже не первый год ходят в лучших бомбардирах АПЛ (14 и 10 голов соответственно в нынешнем сезоне), а Кристиан Эриксен — в лучших ассистентах лиги (восемь голевых пасов). Нередки результативные передачи и у англичанина с корейцем (пять и четыре соответственно).

— Еще одно большое преимущество «Шпор» — баланс между тактической дисциплиной и тактической гибкостью. Подопечные Маурисио Почеттино не только умело слушают указания своего менеджера в привычной системе, но и эффективно переходят с одной схемы игры на другую, как это происходит в больших матчах, где команда после привычных 4-2-3-1 переходит на 4-4-2 с ромбом в центре поля.

— Лондонский коллектив на сегодня — единственный, у которого нет ничьих, что говорит о характере его футболистов, которые всегда сражаются до конца — три последние матчи АПЛ были выиграны после 80-й минуты. Начиная с середины января ключевых исполнителей команды преследуют продолжительные травмы, но несмотря на это, «Тоттенхэм» вопреки прогнозам не балансирует на грани зоны Лиги чемпионов, а приблизился к лидеру на пять очков. И это при том, что «Тоттенхэм» не обладает длинной скамейкой запасных.

Аргументы «против»:

— Главная беда «Шпор» уже указывалась выше. У коллектива попросту нет глубокого резерва с качественной подменой лидерам, который позволял бы ему бороться на нескольких фронтах. Клуб не усиливался два зимних трансферных окна кряду (уникальная история в английской элите!) из-за необходимости тратить деньги на строительство стадиона, которое все никак не закончится, поэтому физические силы игроков явно на исходе, что и доказывают те же волевые победы в последнее время.

— Большой проблемой лондонцев остается «психология неудачников», если говорить о завоевании трофеев. «Тоттенхэм» не выигрывал их 11 лет, да и то это был лишь Кубок Лиги, тогда как чемпионом страны не был с 1961-го года. По мере того, как, безусловно, классная, регулярно попадающая в Лигу чемпионов команда не может выиграть хоть какой-то трофей, похоже, только усиливает этот комплекс, что рискует сказаться снова и в дальнейшем.

— Наконец, календарь, который в рамках Премьер-лиги у «Шпор» менее благоприятный, чем у конкурентов. Дружине Почеттино должно быть легче из-за того, что она выбыла из обоих английских кубков, однако выезд ко всем остальным командам из нынешней топ-четверки, в отличие от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», говорит не в ее пользу. Особенно на фоне грядущей дуэли с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»

Аргументы «за»:

— Главное преимущество «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул — опыт. В отличие от своих конкурентов, где таковых футболистов единицы, почти все игроки его первой команды, включая новичка Рияда Мареза, уже знают, что такое быть лучшими в стране. Поэтому они лучше других понимают, как важно сохранять концентрацию во всех без исключения матчах.

— В пользу «Горожан» также говорит их разносторонняя атака, которая по итогам 25-ти туров с 66 голами остается лучшей в АПЛ. Причем, эта высокая результативность обеспечивается не только собственно нападающими, но и другими исполнителями. Примечательно то, что у забивающего меньше «Ливерпуля» сразу трое представителей в топ-15 бомбардиров лиги, тогда как у манкунианцев — только двое, а это значит, что решающего удара можно ожидать и от полузащитников вроде Лероя Сане (8 голов), Давида Сильвы (6), Мареза и Бернарду Силвы (по 5).

— Свой козырь есть и у менеджера «Сити» Пепа Гвардиолы, который имеет в своем послужном списке сразу семь чемпионских титулов во главе трех команд. На фоне своих визави Почеттино (ни одного чемпионства в карьере), а также Юргена Клоппа (лишь два, где последний — семь лет назад), это дает ему больше знаний и эмоционального тонуса в такой борьбе.

Аргументы «против»:

— Главный изъян «Горожан» — это психология. Уже 10 лет никто не может выиграть АПЛ два года кряду, и это ненапрасно, ведь в столь конкурентоспособной и энергозатратной как морально, так и физически лиге крайне сложно удержаться на вершине. И то, что у действующего чемпиона уже четыре поражения в нынешнем розыгрыше против только двух по итогам всего прошлогоднего первенства — лишнее тому подтверждение.

— Вдобавок, «Сити» отличается кадровой уязвимостью. Так, в команде нет подходящей замены системообразующему центрхаву Фернандиньо, а проблемы на левом фланге обороны уже стали притчей во языцех. Кроме того, немолодеющему Серхио Агуэро пока не может составить достойную конкуренцию Габриэль Жезус, который пока что забил только пять мячей.

— Наконец, помешать планам клуба снова стать чемпионом может быть сложное расписание турниров. Коллектив Гвардиолы, в отличие от конкурентов, продолжает бороться на всех фронтах, что почти не оставляет для ее футболистов возможности отдыхать неделю между матчами.

«Ливерпуль»

Аргументы «за»:

— Пожалуй, ни у кого в чемпионской гонке нет такой мотивации, как у «Ливерпуля». Ведь мало того, что клуб 29 лет не выигрывал золотые медали — сама нынешняя команда Юргена Клоппа уже четвертый год все никак не может завоевать хоть какой-то трофей, что вкупе с энергичностью ее менеджера толкает футболистов к цели. Кроме того, этот голод не уходит просто так, как у «Тоттенхэма», а утоляется лучшими на сегодня результатами в лиге.

— Еще один важный козырь — едва ли не самый сбалансированный состав в нынешнем сезоне АПЛ. У мерсисайдцев на каждую позицию есть по двое-трое исполнителей, и это не только позволяет им сохранять столь нужную свежесть в энергозатратном футболе Клоппа, но и обеспечивает прогресс футболистов за счет конкуренции.

— На стороне «Красных» и календарь в оставшихся 13-ти турах. Как и своему главному преследователю, среди самых сложных на бумаге соперников «Ливерпулю» еще предстоит навестить «МЮ» и «Эвертон», а также принять «Челси» и «Тоттенхэм», но коллективу не нужно при этом бороться еще на двух фронтах — кроме АПЛ он выступает только в Лиге чемпионов.

Аргументы «против»:

— Высокий уровень мотивации, который есть у лидера Премьер-лиги, имеет и обратную сторону медали. Те самые почти три десятка лет без титула и несколько неудач в шаге от того или иного трофея уже под руководством Клоппа, похоже, оказывают и негативное давление на команду. Вдобавок, ей довольно непривычно ощущать себя лидером, и последствия такого стресса проявились в двух предыдущих турах, когда мерсисайдцы сыграли вничью.

— Свой негативный отпечаток на результаты «Ливерпуля» оставляет и агрессивный стиль его игры, который предполагает много беговой работы как с мячом, так и без него (тот же «Сити», например, умеет «отдыхать», владея мячом). Это отражается как на усталости футболистов, в которой накануне признался Эндрю Робертсон, так и на их физическом состоянии, где сейчас у команды сразу несколько травмированных.

Резюме: При одинаковом у всех количестве аргументов «за», наиболее убедительными они выглядят у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Тем не менее, поскольку у мерсисайдцев меньше аргументов «против», скорее всего, именно они в итоге и выиграют чемпионский титул. Но это, похоже, случится в тяжелой борьбе, где все может решиться в последнем туре. 0