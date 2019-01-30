«Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы

«Горожане» расслабились

После стартового свистка прошло всего 24 секунды, а Агуэро уже записал на свой счет 15-й гол в нынешнем сезоне. Казалось, что главный вопрос встречи — сколько забьет «Сити» за 90 минут. Семь против «Ротерема», девять против «Бертона». Что на этот раз?

Проблема «Сити» в том, что команда успокоилась, что сыграло с ней злую шутку. Итог — команда получила серьезный удар по чемпионским амбициям.

Победа «Ньюкасла» завершила серию из 22 поединков команды против «Сити», в которых не удавалось взять три очка. Таким образом, «Ливерпуль» сохранил отрыв в четыре очка и игру в запас. Это тревожная ситуация для Гвардиолы и его футболистов.

В нынешнем сезоне «Сити» потерял больше очков (16), чем в прошлом. Этого следовало ожидать, ведь прошлая кампания прошла для команды практически идеально.

А сейчас у манчестерского гранда есть в «коллекции» поражения от «Кристал Пэлас», «Лестера» и теперь — «Ньюкасла». В каждой из игр «горожане» первыми забивали, но оставались без очков. В нынешнем сезоне сложился такой печальный тренд.

Один удар в створ за 45 минут — такого не было давно

Агуэро забил на 24-й секунде матча twitter.com/mancity

Против «Ньюкасла» команда выглядела вяло и неряшливо. Конечно, игроки «Сити» традиционно чаще владели мячом и совершили на 530 передач больше оппонентов. Но все было слишком примитивно и не позволило взломать массивную защиту «Ньюкасла».

«Это был не лучший наш вечер. Мы забили гол, но ничего особенного в этом не было. Прошло всего 24 секунды. В дальнейшем команда напоминала лишь свою тень. Порой такое случается», — заявил Гвардиола.

Защита сыграла ужасно. Нехарактерный провал Фернандиньо вовсе удивил. Ответа «Ньюкаслу» не последовало — во втором тайме был всего один удар в створ от «Сити».

Наставник «Сити» всегда был непреклонен в том, что завоевание сразу четырех титулов — фантастика. Тем не менее, удивительно, что из трех национальных трофеев от команды ускользает именно победа в Премьер-лиге.

Причина в усталости?

После поражения от «Ньюкасла» подопечные Пепа Гвардиолы провели 38 игр во всех турнирах. Это на семь больше, чем у «Ливерпуля».

Переполненный лазарет был серьезной проблемой команды, но не сейчас. Кевин Де Брейне уже вернулся в строй, как и Давид Сильва с Серхио Агуэро. Все были в старте, а в запасе оставались Габриэл Жезус, Рияд Марез и Бернанду Силва. С глубиной состава все в полном порядке.

Если в прошлом сезоне на этом же этапе все понимали, что «Сити» станет чемпионом, но нынешнее давление «Ливерпуля» однозначно внесло свой вклад. Ошибаться было нельзя, но именно «Манчестер Сити» оступился первым.

Что ждет «Сити» дальше?

Защита «Ньюкасла» с задачей справилась twitter.com/mancity

На бумаге ситуация становится только сложнее. Впереди тяжелейшая серия — домашняя встреча с «Арсеналом», выезд к «Эвертону» и битва с «Челси» на «Этихаде». Права на ошибку больше нет, но Гвардиола сохраняет оптимизм.

«Сейчас только январь. Времени хватает. Когда ты отстаешь от лидера, очки терять нельзя. Конечно, с каждым туром возможностей все меньше, но впереди много игр», — отметил Пеп.

«Сити» надо играть гораздо лучше, чтобы зацепиться за чемпионство. 0