Голевое негостеприимство

УЕФА рассматривает вопрос возможной отмены правила выездного гола в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Изучаем аргументы за и против, а также пытается предсказать, каким будет решение ведущего футбольного органа континента.

Почему УЕФА задумался над отменой правила выездного гола?

Еще в сентябре 2018-го года наставники ведущих клубов Европы призвали УЕФА пересмотреть это правило, согласно которому выездной гол имеет решающее значение для определения сильнейшего в случае равного счета по итогам двух матчей. Как заявил генеральный секретарь организации Джорджо Маркетти, тренеры считают, что забивать в гостях уже не так сложно, как это было в прошлом.

Данная норма была впервые введена в розыгрыше Кубка обладателей кубков в 1965 году как альтернатива бросанию монеты или переигровке на нейтральном поле, когда по сумме двух поединков фиксировалась ничья (тогда еще не было серий пенальти), посколько тогда поездки за границу сопровождались большими сложностями. По словам Маркетти, тренеры считают это правило контрпродуктивным, поскольку оно не только стимулирует гостевые команды атаковать, но заставляет хозяев поля больше обороняться, опасаясь пропустить дорогостоящий гол.

Были и другие причины введения нормы. В 1960-х поездки по Европе не были как быстрыми, так и дешевыми, а сами футболисты попросту не знали, какие соперники, атмосфера на стадионе и состояние поля их ожидает. УЕФА также не нравилось, что с учетом редких двухматчевых дуэлей гостевая команда предпочитала в течение всех 90 минут окапываться у своей штрафной для результата, которого было бы достаточно, чтобы отыграться дома.

Аргументы за отмену правила

Слова тренеров о том, что теперь забивать в гостях уже не так сложно, как раньше, подтверждает и статистика. Если до введения правила только в 18,98 процента противостояний в Кубке чемпионов (предшественнике ЛЧ) были выиграны выездными клубами, то в нынешнем десятилетии на групповой стадии Лиги чемпионов уже 28,41 процента поединков остаются за гостями.

Домашние победы (синий), ничьи (желтый), гостевые победы (красный) в КЕЧ и КОК до введения правила выездного гола BBC

В суждениях наставников есть логика: сейчас состояние полей лучше, поездки на игры стали более роскошными, а уровень развития медиа и скаутинга настолько продвинут, что можно полностью подготовиться к любому сопернику. К слову, статистика подтверждает, что сейчас команды, которые играют дома, проводят меньше поединков на ноль в двухматчевых противостояниях, чем в предыдущие десятилетия.

«Сухие» матчи домашних команд в еврокубках по десятилетиям после введения правила выездного гола BBC

Кроме того правило выездного гола привело к тому, что теперь хозяева поля атакуют реже, опасаясь пропустить, ведь цена такого гола выше обычного. Об этом, в частности, говорил экс-менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер еще в 2008 году. И статистика подтверждает его слова: в нынешнее десятилетие клубы забивает меньше дома, чем в предыдущие декады.

Среднее количество забитых мячей за игру домашних команд в еврокубках по десятилетиям после введения правила выездного гола BBC

Наконец, дополнительный фактор, который не нравится противникам данной нормы, это то, что когда у соперников одинаковое количество голов в гостях, дополнительное время в этих поединках все равно проводится, хотя так выездная команда получает на 30 минут больше, чем ее оппонент, для того, чтобы решить исход дуэли в свою пользу.

Аргументы против отмены правила

Тем не менее, отмена этой нормы рискует привести к тому, что первый матч противостояния превратится если не в ничто, то в весьма унылое зрелище, ведь каждая из команд будет понимать, что главное — ответный поединок.

Одним из выступающих за пересмотр данного правила был Жозе Моуринью, и это не удивительно. Трудно представить себе, чтобы его команды шли вперед в первой игре, понимая, что нет никакого смысла забивать на выезде. При том, что даже сейчас, пока эта норма все еще действует, все коллективы португальца все равно сильно закрывались в первых матчах на чужом поле — первая дуэль 1/8 финала Лиги чемпионов-2018 «МЮ» против «Севильи» (0:0) это красочно иллюстрирует.

В случае же отмены правила теперь не только у «Особенного» будет соблазн играть в оборонительный футбол на выезде. Тогда как сегодня интрига того или иного противостояния не переносится на ответный матч, о держится все 180 с гаком минут, и даже больше, если проводится дополнительное время.

Кроме того, согласно исследованию журнала Sports and Health Science, преимущества при выступлении дома и недостатки при выступлении в гостях между клубами из разных стран значительно отличаются, что может объясняться различиями в стиле игры, тактическими подходами, да и просто разным классом из-за финансового благополучия. За счет нормы выездного гола эта разница по крайней мере уменьшается.

Резюме

Судьба этого правила зависит от сильного желания топ-клубов отстоять или отменить его. Поскольку именно гранды определяют уровень доходов еврокубков и самого УЕФА, то последний не сможет диктовать им свою волю. Особенно в свете риска создания Суперлиги, слухи о появлении которой периодически появляются.

На вышеупомянутой встрече возможный пересмотр нормы обсуждали наставники именно топ-клубов, поэтому УЕФА и рассматривает перспективу ее отмены. Последние годы в мировом футболе доказали, что консерватизм в правилах ушел, а значит никакого страха решиться на серьезные изменения уже нет давно. Но главное — это консенсус грандов европейского футбола — если он будет, совсем скоро никому не будет дела, кто и сколько мячей забил в гостях, если дома ты выиграл. 0