«Реалу» и «Барсе» не нужен Кубок Испании. Они это доказали

Кубок Испании — безделушка

Не так уж важно, выиграет ли «Реал» Кубок Испании или «Барселона» сможет защитить свой титул. Ответная игра будет казаться вопросом жизни и смерти, но фактом остается другое. Обе команды сосредоточены на успехе в Лиге чемпионов.

Причин этому много. Мадридцы, добыв трофей Лиги чемпионов в четырех из пяти последних розыгрышей, намерены добиться невозможного, покорив турнир в четвертый раз подряд.

Им уже нечего делать в Примере и, откровенно говоря, в последних сезонах видно, что национальное чемпионство для них недосягаемо в последние годы. «Реал» должен был прибыть на «Камп Ноу» голодным и агрессивным, но для команды этот матч — просто еще одно хорошее выступление после победы на клубном чемпионате мира.

Куда более важной задачей является ликвидация «Аякса» в Лиге чемпионов, а также встреча с «Атлетико» в ближайшую субботу. Это намного более серьезные цели, чем выход в финал Кубка Испании.

Некоторых может тошнить от такой мысли, а другие все прекрасно понимают. В связи с постепенным ростом маркетинговой мощи, финансовых потенциалов и необходимости доминировать во всех турнирах, за которыми следят в мире, большие клубы стали значительно проще относиться к национальным кубкам. Как к безделушкам.

Ограненные бриллианты в данном случае — победы в Примере и Лиге чемпионов.

У «Реала» было все для победы

Команды перенесли главную разборку на второй матч twitter.com/realmadrid

Мадридцы вышли на поле «Камп ноу» в лучшей форме, дали больше энергии, чем соперник, и выдали красивый первый тайм. Игроки действовали умно и уверенно, боролись на каждом участке поле. Тем не менее, они не были расстроены, когда каталонцы отобрали мяч после перерыва и заставили их защищаться. «Реалу» было проще контролировать ситуацию и ждать шансов на контратаках.

Не стоит критиковать план «Реала». Команда, вероятно, искренне верит, что выиграет ответный матч, добудет трофей Лиги чемпионов и поборется за титул в Примере. По этой причине, думаю, команда не показала свою великолепную форму в полной мере в минувшей игре.

Первые 45 минут однозначно остались за Мадридом. Он был умнее, быстрее, интереснее, а на определенном этапе стало понятно, что у «Барселоны» лучшим на поле является бразилец Малком, который мог быть продан этой зимой.

Почему «Реал» был так хорош? Коллектив был настроен азартно, никто не забыл кошмарный разгром прошлой осени (1:5). Но до перерыва казалось, что «сливочные» обязательно продолжат гнуть свою линию и удержат победу. Однако в итоге «Барса» переломила ход событий.

На печальную ситуацию последовала реакция от каталонцев, когда Лионель Месси заменил Филипе Коутиньо — парня, который по статистике соответствует уровню «Барселоны», но его действия на поле все равно выглядят не очень убедительно в решающих эпизодах.

В любом случае, Эрнесто Вальверде не звонил мне и не обсуждал тренерские идеи, но я могу гарантировать, что его приоритеты — победы в Примере и Лиге чемпионов. Необязательно в таком порядке.

По этой причине, несмотря на то, что он очень не хотел проиграть «Реалу» в любом турнире, не говоря уже о полуфинале, это не была основная головная боль тренерского штаба.

Во втором тайме сложилось все так, что «Барселона» вновь проснулась, уступая в счете. Так было против «Леванте», когда пришлось перекрывать поражение в первой и игре вторым матчем. Похоже все складывалось против «Севильи», когда резерв проиграл, а в ответной игре основа исправляла ситуацию (0:2 и 6:1).

Достоинство «Барсы» заключается в том, что каждый игрок и сотрудник команды, несмотря на мечты о Лиге чемпионов, не переваривает мысль о поражении в любом турнире против любого соперника.

«Барса» оказалась выжата

У Эрнесто Вальверде хватает проблем и без Кубка Испании twitter.com/fcbarcelona

Последние два камбэка каталонцев в Кубке Испании против «Леванте» и «Севильи» выжали команду. Они отдали так много внутренней агрессии, что против «Валенсии» и «Реала» выглядели бледно.

Малком забил классный мяч, но не стоит хвалить за это всю команду. Смогут ли подопечные Вальверде сыграть вничью 2:2 или победить в серии пенальти в Мадриде? Да, однако проблемы со здоровьем Месси, усталость Суареса и календарь говорят о том, что ничья 1:1 — тот максимум, на который хозяева могли рассчитывать, а дальше может быть только хуже.

Месси не в форме, Суарес не приносит пользы, Коутиньо не способен вести партнеров за собой, голкипер Силлессен выбыл на шесть недель, а впереди еще очень много поединков.

Минувший матч не стал для «Барселоны» провалом, но и успехом это назвать нельзя. Команда истощена и морально, и физически прямо сейчас, поэтому есть риск потери чемпионства. Но все еще можно исправить, ведь «Реал» так и не воспользовался возможностью закрыть вопрос уже в первом поединке.

Пусть процветает Кубок Испании. До тех пор, пока он не мешает большому бизнесу двух грандов мирового футбола. 0