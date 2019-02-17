«Ман Сити» выдержал проверку олдскулом

Никакой недооценки

Когда игроки «Ньюпорта» принимали аплодисменты от болельщиков, Пеп Гвардиола прогуливался по полю арены «Родни Парейд» и пожимал руки всем без исключения. У него нашлась пара слов похвалы для Падрейга Амонда — форварда, который в самой концовке дал надежду команде из Второй лиги на невозможное.

В конце концов, наставник «Сити» имел право порадоваться, ведь его подопечные не допустили сенсации и остались в борьбе сразу за четыре трофея в нынешнем сезоне.

«Я поблагодарил игроков после игры. Я горжусь их выступлением в этом матче. Они подошли к задаче серьезно и без недооценки. Больщики должны быть довольными», — заявил Гвардиола.

Его слова можно понять. «Сити» мог выбыть из борьбы именно здесь, как это произошло с «Лестером» и «Мидлсбро», которые столкнулись со свирепой атмосферой Южного Уэльса и напором подопечных Майка Флинна. Если бы манчестерские звезды подошли к этой игре с какой-либо степенью самоуспокоенности, то в итоге им бы тоже «разбили нос».

Символично, что удар в лицо мячом с последующим кровотечением из носа в итоге получил голкипер «Ньюпорта» Джо Дей после удара Лероя Сане. Тот выстрел оказался еще и результативным на 51-й минуте. «Горожане» были действительно рады этому событию, что подтвердило важность этого поединка для английского гранда.

Фодена ждет большое будущее

Фил Фоден и Давид Сильва twitter.com/mancity

Наставник «Ньюпорта» Флинн заявил, что победа в этой игре станет для его команды станет самым большим шоком за все время выступлений в Кубке Англии. Да, у «Сити» впереди был «Шальке» в Лиге чемпионов, но все равно не хотелось стать жертвой сенсации против такого скромного коллектива.

Гвардиола подтвердил это, предоставив отдых лишь Серхио Агуэро. В основе появились Давид Сильва, Рияд Марез, Лерой Сане и Габриэл Жезус — все они регулярно выступают в АПЛ и еврокубках.

Наименее опытным из всех оказался Фил Фоден, для которого это был лишь 11-й старт за «Сити». Он в итоге оформил дубль. Сначала Фоден удвоил преимущество гостей, а затем, когда «Ньюпорт» сократил отставание, на 89-й минуте сделал счет 3:1. Даже наставник «Ньюпорта» после поединка признал, что этого парня ждет очень большое будущее.

Фоден действительно показал настоящее мастерство, а четвертый гол от Мареза стал вишенкой на торте. Гвардиола увидел, что Фил в свои 18 лет готов к настоящей драке.

«Ньюпорт» — футбольный олдскул

Матч получился не из простых для «Сити» twitter.com/mancity

Тем не менее, это все равно был сложный вечер для «Сити». Стадион «Ньюпорта» — настоящая классика, а команда делит его с двумя командами по регби. Это возврат к тому времени, когда футбол только набирал обороты, а поддержка была интуитивной и хаотичной. Шум на трибунах появился за полчаса до старта игры, а «Манчестер Сити», мы идем за тобой« было самой популярной кричалкой местных болельщиков.

"Ньюпорт" не разочаровал болельщиков, на равных боролся с грандом весь первый тайм и мог забить — от Эдерсона потребовался кошачий рефлекс, чтобы отразить удар соперника на 14-й минуте.

"Футбол не всегда проходит на больших сценах. Игроки должны адаптироваться к любым условиям и становиться лучше. Мы можем играть с 'Челси' дома, а затем приехать сюда. Такие матчи показывают, что мы способны справиться с любой задачей", — заключил Пеп.

Гордость тренера легко понять. Его футболисты не изображали из себя мировых звезд. После финального свистка они пригласили "Ньюпорт" в свою раздевалку, а наставник скромной команды Флинн поблагодарил гостей за такое отношение.

Гвардиола признался, что счастлив продолжать борьбу в этом турнире и двигаться к трофею. Порой разговоры в футболе бывают формальностью, но это — не тот случай. 0