Где окажется Икарди? «Интер» может продать форварда

Мауро Икарди носил на руке капитанскую повязку «нерадзурри» с 2015 года, но на этой неделе Лучано Спаллетти принял решение возложить обязанности лидера команды на вратаря Самира Хандановича.

Это произошло на фоне длительных переговоров по продлению контракта с участием агента и жены футболиста Ванды Нары. Генеральный директор Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Осилио присутствовали, когда Икарди узнал о тренерском решении, которое, по словам Спаллетти, он «воспринял плохо».

Впоследствии Икарди выпал из заявки на матч Лиги Европы против венского «Рапида». По информации итальянского новостного издания FedeNerazzurra, аргентинец даже стал обедать в тренировочном комплексе клуба отдельно от партнеров по команде. Кроме того, двукратный лучший бомбардир чемпионата Италии опубликовал загадочное сообщение в Instagram, бросив тень на свое будущее.

Учитывая нарастающую напряженность и капризный характер форварда, аргентинец может покинуть «Интер» уже летом. Но где же он окажется. Размышляет обозреватель Squawka Бен Грин.

Путь мечты

«Барселона»

Как только «Барселона» рассталась с Муниром Эль Хаддади в прошлом месяце, Эрнесто Вальверде неоднократно заявлял о желании подписать центрального нападающего.

Настоящим шоком в футбольном мире стала новость о том, что каталонцы пополнили состав Кевином-Принсом Боатенгом, ведь никто не ожидал, что экс-форвард «шпор» окажется на «Камп Ноу».

Впрочем, 31-летнего игрока вряд ли кто-то рассматривает в качестве преемника стареющего Луиса Суареса. Более того, имеются большие сомнения относительно того, что «сине-гранатовые» выкупят его контракт у «Сассуоло».

При этом Вальверде, скорее всего, летом выйдет на трансферный рынок в поисках «девятки». В этих условиях возвращение Икарди в Барселону спустя восемь лет стало бы настоящей сказкой.

24-летний аргентинец еще в юном возрасте принял смелое решение, покинуть уважаемую академию «Ла Масия» и перейти в «Сампдорию», находясь в статусе чрезвычайно талантливого подростка.

С тех пор он сделал блестящую карьеру за пределами Испании, но у него остались незаконченные дела в составе «сине-гранатовых». Он стал бы идеальной заменой для Суареса.

«Реал»

Как только открывается трансферное окно, все только и начинают говорить о переезде Икарди в состав «сливочных». Нынешняя ситуация в Милане только усилит подобные слухи.

С уходом Криштиану Роналду в «Ювентус» в составе «Реала» образовалась заметная брешь, которую действующие победители Лиги чемпионов попробуют закрыть уже ближайшим летом.

Пока не известно, бросит ли «Реал» все силы на приобретение топ-игроков или ограничится одним — Эденом Азаром, например. В любом случае возрождение Карима Бензема уже не ставит так остро вопрос о новом нападающем.

Флорентино Перес всегда был большим поклонником Бензема, а недавно еще и назвал его «лучшим форвардом мира», поэтому Икарди в ближайшее время вряд ли переедет в испанскую столицу. И все же француз постепенно стареет, что может повлиять на решение Переса.

Реальный путь

«Челси»

Маурицио Сарри squawka.com

Как же много «Челси» допустил ошибок, приобретая не тех центральных нападающих, которые действительно нужны. Альваро Мората и Оливье Жиру в Лондоне уже не рассматриваются в качестве долгосрочных вариантов.

Недавно команду пополнил Гонсало Игуаин, но против него говорит неубедительная игра в «Милане» и 31-летний возраст. Вероятно, в конце сезона «синие» захотят перекроить атакующую линию.

Потенциальный переход Икарди в «Челси» будет зависеть от того, кто будет стоять у руля команды. Если это будет Маурицио Сарри, то он наверняка будет подбирать претендентов на позицию «девятки».

Икарди — убийственный форвард для соперников, недаром он получил прозвище «лис штрафной площади». Он способен решить многие проблемы «Челси» и стать гораздо более результативным, чем скромный Мората.

«Ювентус»

Массимилиано Аллегри squawka.com

«Старая синьора» была заинтересована в подписании Икарди еще прошлым летом, но долго колебалась, сосредоточив основное внимание на Криштиану Роналду.

Впоследствии спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи заявил, что покупка Икарди у прямого конкурента стала бы «серьезной драмой». Впрочем, даже сейчас трансфер аргентинца в Турин выглядит вполне реальным.

По словам итальянского журналиста Вальтера де Маджио, Икарди уже достиг устного соглашения с «Ювентусом», которое ставит крест на дальнейшей карьере Игуаина в Турине, и, несомненно, сделает аргентинца предателем для фанатов «Интера».

Массимилиано Аллегри зачастую использовал Роналду в центре, но у него может возникнуть соблазн вернуть португальца на фланг. В таком случае Икарди мог бы возглавить атаку, играя на острие.

Альтернативный путь

«Пари Сен-Жермен»

Говорят, что в контракте Икарди прописана сумма выкупа за 100 миллионов фунтов стерлингов, которая может отпугнуть ряд потенциальных претендентов. Однако есть такой клуб, у которого не возникнет проблем с выплатой этой суммы. Речь идет о «Пари Сен-Жермен».

У французского гранда уже есть сильная команда, наполненная талантами высочайшего уровня. Впрочем, тот же Икарди ему бы точно не помешал, тем более что Эдинсону Кавани скоро исполнится 32 года, а его контракт истечет через 18 месяцев.

Не стоит сомневаться в хорошей форме уругвайца, но Томас Тухель — прогрессивный тренер, имеющий далекоидущие планы, так что уже подбирает преемника для Кавани.

Килиану Мбаппе и Неймару понадобится партнер, дополняющий их игру и подчеркивающий их преимущества. В лице Икарди они получат одного из лучших финишеров Европы, который инстинктивно знает, где нужно находиться, чтобы забивать голы.

«Атлетико»

Диего Симеоне squawka.com

«Кольчонерос» не имеют той же финансовой прочности, что некоторые из вышеупомянутых клубов, но в этом сезоне они столкнулись с проблемой реализации, поэтому остро нуждаются в хорошем нападающем.

Одним из факторов, который может сработать в пользу «Атлетико», является Диего Симеоне, соотечественник Икарди, обладающий нужной аурой и обаянием, которые способны повлиять на решение нападающего.

Тот факт, что Симеоне смог удержать Антуана Гризманна на фоне интереса «Барселоны» и вернуть печально известного Диего Косту, много говорит о его характере.

И все же в карьере Косты наступили тяжелые времена, а Никола Калинич вовсе не соответствует высокому уровню, поэтому приобретение Икарди помогло бы в значительной мере решить многие проблемы.

Совет автора

«Барселона»

Икарди должен сделать шаг навстречу стабильному клубу, и хотя «Челси» выглядит реальным вариантом, нет никаких гарантий, что Сарри продержится там до конца сезона.

В то же время Вальверде недавно подписал новый контракт, а летом у него в распоряжении останется всего один центральный нападающий — Суарес.

В возвращении Икарди в клуб, в котором у него не получилось, можно увидеть что-то романтичное. Он уже приезжал на «Камп Ноу» с «Интером», но не смог оставить неизгладимое впечатление.

Лионель Месси, скорее всего, получит право голоса при поиске долгосрочной замены для Суареса. Учитывая тот факт, что он поиграл с Икарди на международном уровне, он может захотеть воссоединиться с соотечественником и на клубном уровне.

Икарди способен разнообразить игру «Барселоны», предлагая отличное удерживание мяча, блестящий выбор позиции и отличные навыки взаимодействия. Он, несомненно, окажется гораздо более полезным, чем Боатенг, и в будущем способен стать легендой. 0