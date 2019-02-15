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    Грустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ

    «Арсенал» потерпел сенсационное поражение в Белоруссии

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    Ляказетт не забил и был удален
    Ляказетт не забил и был удален
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    Лондонский «Арсенал» пережил удар в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, уступив на выезде БАТЭ со счетом 0:1, а также потеряв из-за удаления Александра Ляказетта. Ник Райт из Sky Sports рассуждает о то, как англичане допустили такую осечку против команды, проводившей первую официальную игру в новом году.
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    Еврокубковый провал вероятен

    Выбор стартового состава от Унаи Эмери показал, насколько серьезно тренер воспринимает Лигу Европы.

    Испанец, который трижды выигрывал турнир с «Севильей», использовал 28 футболистов на групповом этапе, но против БАТЭ он выставил практически сильнейший состав. Тем не менее, старт в плей-офф получился неудачным.

    Игра в Белоруссии выглядела как благоприятная возможность для «канониров» поднять боевой дух и сделать шаг в следующую стадию Лиги Европы. Все кончилось унижением. Это было пятое поражение «Арсенала» в 10 последних матчах во всех турнирах. Печальной точкой стала красная карточка Александра Ляказетта.

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    • Все могло сложить иначе, если бы свой шанс в начале поединка использовал Генрих Мхитарян, а в середине первого тайма промах допустил Ляказетт. Перед перерывом БАТЭ вышел вперед, после чего лондонцы создали очень мало у ворот соперника.

    «Арсенал» доминировал по владению мячом — этого стоило ожидать против такой скромной команды. Тем не менее, англичане не показали необходимого уровня творчества в атаке. Ляказетт забил на 55-й минуте, однако арбитр правильно зафиксировал офсайд.

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    • БАТЭ классно работал в обороне после перерыва, не отступая от своей тактики в строжайшей дисциплине. Но итоговый результат все равно кошмарный для гостей, ведь белорусская команда проводила первый поединок на официальном уровне за последние два месяца.

    «Арсенал» ярко начал сезон, но постепенно все изменилось и назвать выступления команды удачными уже нельзя.

    Колашинац — головоломка Эмери

    Колашинац плохо защищается, но хорошо атакует
    twitter.com/arsenal

    25-летний Колашинац был использован на позиции левого защитника, поскольку Унаи Эмери выбрал тактику с тремя беками. В итоге босниец был самым атакующим игроком, который подключался вперед.

    Защитник создал возможности для Мхитаряна и Ляказетта, покинув поле на 74-й минуте. Статистика показала, что Сеад создал невероятные семь шансов — больше, чем все остальные его партнеры вместе взятые.

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    • При этом Колашинац провел на поле не весь матч, а у него даже был шанс забить, но подвела точность. При всем своем атакующем потенциале, босниец оставался не самым надежным в обороне. Он регулярно терял позицию, что стало одной из причин пропущенного гола.

    Для Эмери это настоящая головоломка. Колашинац — грозное оружие «Арсенала» в атаке, однако ему нельзя доверять в обороне.

    У тренерского штаба «Арсенала» не было плана действий

    Борьбы было много
    twitter.com/arsenal

    Эмери решил оставить дома Месута Озила, но это не единственное решение, из-за которого у болельщиков были личные вопросы к тренеру.

    Замены ничего не принесли «Арсеналу», а Денис Суарес пока не адаптировался после перехода из «Барселоны». Больше всего настораживает отсутствие у «канониров» четкого плана действий.

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    • Это не первый раз, когда игроки испытывают нехватку тренерских указаний. Единственным оригинальным шагом было предоставление атакующей свободы Колашинацу. Гранит Джака и Маттео Гендузи, действующие в центре поля, безуспешно пытались взломать защиту БАТЭ. 0

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