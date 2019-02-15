«Краснодар» был лучше «Зенита», но не лучше «Байера»

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:0. На 88-й минуте немецкая команда забила гол, однако арбитры отменили взятие ворот из-за нарушения правил в нападении.

Мусаев и Бос обошлись без сюрпризов

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые состав команд, которые оказались совершенно предсказуемыми.

«В заключительном туре группового этапа в Севилье "горожане" с таким энтузиазмом пытались сохранить устраивавший их счет, что даже немного перестарались. Юрий Газинский получил третье предупреждение в сезоне, а Кристиан Рамирес и вовсе был удален. В результате состав Мурада Мусаева угадывался почти на сто процентов даже без помощи провидцев: слева в обороне вышел Дмитрий Стоцкий, а треугольник в центре поля составили Шарль Каборе, Маурисио Перейра и шведский новичок Кристоффер Олссон.

Единственной неожиданностью, да и то с натяжкой, можно назвать выход в основе 20-летнего Ивана Игнатьева вместо опытного Ари, но бразильца из-за травмы не оказалось даже в заявке на матч.

То же можно сказать и гостях, чей состав в предматчевом анонсе мы угадали полностью. Впрочем, в первую очередь заслуга в этом принадлежит главному тренеру "аспириновых" Петеру Босу. Голландский специалист не большой поклонник ротации, тем более в той ситуации, когда игра у команды пошла. Причем настолько, что Мусаев перед матчем назвал футбол "Байера" самым привлекательным в бундеслиге. Против "Краснодара" в старте вышли играть все те, кто раскатал в начале февраля "Баварию" (3:1)».

«Краснодар» выглядел лучше «Зенита»

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов сравнивает выступление «быков» с игрой второй российской команды, оставшейся в еврокубках, и сравнение выходит не в пользу питерцев.

«Краснодар победил. Это к вопросу о том, кто из российских клубов в еврокубках после перерыва проявил себя лучше. Сравнения с "Зенитом" начались еще до стартового свистка игры с "Байером", и "быки" с первых же минут попытались перепрыгнуть установленную петербуржцами с Стамбуле планку. Получилось.

"Краснодар" с первых же минут продемонстрировал редкостную для российских команд в феврале готовность к возобновлению сезона. И дело не в одном только функциональном состоянии. Игроки здорово бежали, со страстью шли в подкаты и перехваты и совершенно виртуозно пасовались. Сидевшие на трибунах из-за дисквалификаций Юрий Газинский и Кристиан Рамирес вполне могли быть довольны партнерами по команде. Ари, также не попавший в заявку на игру, даже чокался бумажным стаканчиком с чаем с рядом сидящими девушками.

Особенно поражала спортивная агрессия, с которой "быки" отбирали мяч. При лютом желании игроков выставить ногу вперед и полететь на мяч долгое время не были ни единого попадания в ногу кому-то из игроков Байера».

Непростой дебют Ольссона

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует кадровые проблемы «Краснодара» и оценивает первый матч полузащитника «быков» Ольссона.

«У "Краснодара" существовали кадровые проблемы в обороне, так как дисквалификацию отбывали левый защитник Кристиан Рамирес и центрхав Юрий Газинский. Тем не менее хозяева справлялись с индивидуально сильными игроками "Байера". Правда, в какой-то момент стало казаться, что давно не проводившие официальных матчей "быки" захлебнутся в таком высоком темпе.

Но — нет. Команда Мусаева хорошо перестраивалась и показала себя достаточно гибкой: вовремя меняла активный отбор на позиционную оборону. Конечно, статистика владения мячом к перерыву выглядела необычно для претендента на победу в РПЛ (36% против 64%), но самое ценное, что "Краснодар" и при этом не отходит от своего стиля — красивого, комбинационного футбола.

Второй тайм "Краснодар" начал очень смело, прессинговал немцев возле их штрафной. Создал голевой момент после комбинации, которой аплодировал бы стоя даже Хосеп Гвардиола. Но потом краснодарцы всё-таки "просели". "Байер" прибавил — перестали успевать центральные полузащитники, включая Шарля Каборе. Ему недостаёт скорости и сил, чтобы успевать везде, страховать Маурисио Перейру и новичка Ольссона. Мячи полетели из-за штрафной один за другим, но "быков" выручал Крицюк.

Если резюмировать впечатления от игры Ольссона, то в принципе видно, что это умный полузащитник, способный на нестандартные ходы. Другое дело, в столь интенсивном футболе ему пока непросто. Шведа заменили первым: Ольссон нанёс два удара и сделал один ключевой пас».

Незасчитанный гол

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков высоко оценивает шансы российской команды на выход в следующий этап.

«За 20 минут до финального свистка Мурад Мусаев убрал с поля Ольссона и бросил в бой Шапи. Перед этим "Краснодар" упустил самый верный голевой момент во втором тайме — здорово поборолся на фланге Стоцкий, покатил мяч в штрафную, но удар Классона ногой отразил вратарь "Байера", а добивание прошло мимо.

Первое, что сделал Шапи на поле — получил желтую за симуляцию, упав в гостевой штрафной. "Фармацевты" продолжали уверенно контролировать игру, опасно приближаясь к воротам Крицюка, однако и "Краснодар" не опускал рук — каждый футболист "быков" отрабатывал в обороне, никого нельзя было упрекнуть в нехватке желания.

И все же "Байер" на последних минутах забил — вот только игра рукой перед ударом была такой очевидной, что арбитр, не сомневаясь, отменил взятие ворот. Все попытки гостей добыть-таки победу уперлись в стену краснодарской обороны. Команда Мусаева провела отличный матч, совершенно не февральский, хоть и не смогла запастись преимуществом перед выездом в Германию.

Но с такой достойной игрой все шансы на выход в 1/8 финала у "Краснодара" в руках».

«Краснодар» ни в чем не уступил «Байеру»

Блогер «Соккер.ру» Синклейр хвалит кубанскую команду за продемонстрированную игру.

«Что же, команда Мурада Мусаева вызов приняла и в грязь лицом не ударила. На большей части матча инициативой, конечно, владели леверкузенцы, прямо в каждом движении ощущалось, что они в гораздо лучшем игровом тонусе, что они на ходу, что они готовы рвать и метать. Что мог предложить "Краснодар" взамен?

Только предельную концентрацию и самоотдачу — они могли компенсировать и осадок от нагрузок, и нехватку практики. Да, так играть тяжелее, когда приходится преодолевать лишние внутренние препятствия, однако это делает еще больше чести краснодарцам. Они справились с задачей и ничуть не уступили "Байеру" в главном — в остроте.

Любой может сесть и посчитать голевые моменты у "быков" и у леверкузенцев. И "Краснодар" в этом компоненте не уступит. Обе команды упускали просто невероятные шансы забить, а остроты создали столько, что хватит на несколько других матчей.

Результат 0:0 дает очень хорошие шансы "быкам", поскольку совершенно ясно хотя бы по этой игре, что обе команды достаточно открыты и создают много моментов. Так случилось, что ту не забили. Но в Леверкузене у "Краснодара" снова будут шансы, и вот там-то голы на выезде приобретут особую ценность, даже если суперрезультативный "Байер" снова примется забивать».

В Леверкузене будет еще тяжелее

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев считает, что в ответном матче «Краснодару» придется намного сложнее.

«Нулевая ничья — это, конечно, недоразумение. Моментов было на 2:2. Возможно, "Краснодару" не хватило опыта Ари. Он пропустил встречу из-за травмы и за ходом игры наблюдал с трибуны. Игнатьев все же пока еще не Ари.

Впервые за краснодарскую команду в официальных матчах сыграл Ульссон. Впечатления двоякие — по самоотдаче претензий нет, но при этом запорол 100-процентный голевой момент и не сказать, что выделялся каким-то особым остроумием в комбинациях. Посмотрим, как будет в Германии. А вот Перейра был прекрасен.

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Что же больше всего насторожило: множество моментов у "Байера" — с обороной "Краснодара" он справлялся без проблем. Чем больше немецкая команда владела мячом, тем чаще била по воротам. Свободные зоны "Байер" находил без труда. В Леверкузене будет еще тяжелее. Важно забить первым — в Краснодаре немцы с контратаками "быков" справлялись еле-еле.

Сомнений же в том, что ответная игра получится не менее зрелищной, чем первая, практически нет. Как и в том, что "Краснодар" весной не будет менее опасным, чем осенью». 0