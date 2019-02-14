ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду

    Реакция прессы на матч «Аякс» — «Реал»

    Лига чемпионов Аякс Реал Мадрид Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ПСЖМстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный Санчес «Тампа-Бэй» — «Калгари»НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и Худобина «Фенербахче» — «Зенит»Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
  • 00:55
    • «Реал» вырвал победу у «Аякса» в Амстердаме
  • 00:53
    • «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию»
  • 22:59
    • Московское «Динамо» обыграло «Йокерит»
  • 22:45
    • ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»
  • 22:20
    • Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарём в истории
  • 21:48
    • СКА «всухую» одолел «Спартак»
  • 21:24
    • «Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме
    Все новости спорта
    «Реал» показал чемпионские качества
    «Реал» показал чемпионские качества
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» победил на выезде «Аякс» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации в медиа об этой игре.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Реал» сумел успешно перестроиться по ходу матча

    «Мадридцы одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов после двух голов во втором тайме от Карима Бензема и Марко Асенсио, между которыми отличиться удалось Хакиму Зийеху в этот вечер талантов в Амстердаме. Время от времени это было сплошное пятно красного и белого цветов до перерыва, когда команда, которая, как многие считали, находится в кризисе, наконец, набрала свой ход. Пока "Реал" впал в свое состояние образца первой половины сезона, "Аякс" играл в бренд футбола, напоминающий что-то из утопии, спроектированной Йоханом Кройффом», — пишет на страницах AS Робби Данн.

  • Истощенная «Барселона» может надеяться только на Месси
  • Реакция прессы на матч «Атлетик» — «Барселона»
  • 11/02/2019

    • «Гости были немного увереннее во втором тайме благодаря небольшим изменениям в своей организации игры. В частности, им стало легче идти в наступление, строя атаки от обороны, и выглядели не так подозрительно, как раньше, тем не менее, это все равно не было легкой прогулкой. И все же, "Сливочные" увезли два своих гола на "Сантьяго Бернабеу" как щит против этой взрывной и идеально сбалансированной команды амстердамцев».

    «Реал» не выиграл бы без Куртуа

    «Блестящая игра "Аякса"! Амстердамцы, казалось, находятся не в лучшей форме, но они практически ни в чем не уступили действующему обладателю трофея. Правда, было одно ключевое различие: "Реал" сполна воспользовался своими шансами, тогда как "Аякс" действовал расточительно.

    Сыграй он в завершающей стадии эффективнее, через три недели голландцы отправились бы в столицу Испании с форой, а в итоге они уступают "Реалу" с разницей в один мяч...», — отмечает Дерек Брукман в материале сайта УЕФА.

    «Нечасто судьбу матча Лиги чемпионов с участием "Реала" определяет вратарь мадридцев, но сегодня Тибо Куртуа был в ударе и стал одним из главных кузнецов успеха. В первом тайме, когда гости зачастую были прижаты к канатам, бельгиец сдерживал атакующий напор "Аякса". Победу мадридцам принесли голы форвардов, но подвиги кипера явно не остались без внимания Сантьяго Солари».

  • Сарри у пропасти. Четыре главные ошибки наставника «Челси»
  • Причины, по которым наставник «Челси» Маурицио Сарри оказался на грани увольнения
  • 12/02/2019

    • Асенсио сделал разницу в матче

    «Гости не играли хорошо в Амстердаме, но теперь кажется, что они стали большей командой, чем даже неделю назад, и Марко Асенсио после двух месяцев отсутствия вернулся в состав, чтобы забить решающий мяч. Хозяева играли лучше, однако "Сливочные" снова сделали свою работу в Лиге чемпионов и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал после двух голов на выезде. Кроме Винисиуса Жуниора, который вновь впечатлил, о своем возвращении заявил Асенсио, забив тогда, как это больше всего было нужно», — рассуждает на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

    «Его гол был, вне всяких сомнений, самым разящим влиянием на команду, которое он имел, однако с самого начала его появления на поле после замены было ясно, что он включился в борьбу, он быстр, энергичен и готов к игре. Перед тем, как забить Марко был близок к цели, и стало заметно, что его вертикальные действия начинают затыкать рты тем, кто преждевременно его критиковал. Это была его ночь: он помогал в обороне и хотел большего, что и случилось в виде его мяча, забитого в результате идеальной контратаки, где ему ассистировал Дани Карвахаль».

  • Убойные навыки. Главные пижоны европейского футбола
  • От форварда «Пари Сен-Жермен» до вратаря «Ливерпуля»
  • 12/02/2019

    • «Реал» не потерял умение держать удар

    «Иметь такую ​​скамейку, чтобы получить возможность выпускать исполнителей с учетом их формы и готовности, чтобы оставлять кого-то вне заявки (Иско и Марсело), дабы предупредить их и других, и все же выиграть, чтобы быть в состоянии почувствовать, что игру можно перевернуть и сделать замену, влияющую на результат — это то, из чего сделаны чемпионы. Вот еще кое-что: за последние 10 игр мадридцы забили девять голов после 75-й минуты — подавляющее большинство пришло после 80-й минуте — такое исполнение всегда, без исключения, является признаком команды, которая не только физически готова, но и едина, ментально сильна и обладает системой убеждений, которая заканчивается твердым: "мы забьем".

    Вы можете продолжать вашу мантру о том, что "Аяксу" не повезло, и это звучит мило, это разжигает воображение, учитывая, насколько серьезно были мотивированы проигравшие, но на самом деле они лишь растратили хорошее выступление. Не то чтобы мадридцам повезло — они сделали то, в чем они очень хороши: подпустили к себе соперника и сотрясли его нокаутом.

  • Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный Санчес
  • ПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере
  • Вчера

    • Спросите "Юве", спросите "Баварию", спросите "Атлетико", спросите ПСЖ, спросите "Ливерпуль", ведь хотя это "Реал" без Криштиану Роналду, но суть в том, что они все равно заманивают вас, наносят удары по телу и подбородку, а затем возвращаются в бой с градом болезненных ударов и, как правило, отправляют на пол ринга», — характеризует гостей в материале ESPN Грэм Хантер.

    «Должен признать, что перед началом сезона я по-настоящему сомневался в том, что без Роналду они достаточно хороши, чтобы выиграть свою четвертую европейскую корону подряд. То, что они могли остаться неудовлетворенными, достаточно голодными, чтобы отбросить в сторону все остальные опасения и каким-то образом добавить к двум своим недавним победам над "Атлетико" еще и триумф на его стадионе, где пройдет финал.

    Я сомневался в этом, но теперь изменил свою точку зрения, хотя они, возможно, и не фавориты. Да, в ключевые моменты им не хватает Криштиану, но они полны новой веры, энергии, молодости, атлетизма, импульса и, дамы и господа, в лице Винисиуса "Реал" обладает действительно необыкновенным молодым человеком». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Голевое негостеприимство
  • 07/02/2019 в 06:29
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Байер»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» и «Сити» — главные претенденты на титул
  • Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
    • 15:06 09/02/2019     «Барселона» слишком зависима от Месси
  • Истощенная «Барселона» может надеяться только на Месси
    • 20:48 11/02/2019     Игроки «Ливерпуля»
  • То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛ
    • 14:59 10/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Неймар в футболке Алиссона Бекера Футбол Убойные навыки. Главные пижоны европейского футболаОт форварда «Пари Сен-Жермен» до вратаря «Ливерпуля» 12/02/2019 в 21:440
  • 20:54
    • СБР заблокировали спонсорский контракт на 100 миллионов рублей
  • 18:29
    • Икарди не включен в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
  • 00:30
    • Дзаньоло: Надеюсь, что забью за «Рому» еще много важных мячей
    Маурицио Сарри Футбол Сарри у пропасти. Четыре главные ошибки наставника «Челси»Причины, по которым наставник «Челси» Маурицио Сарри оказался на грани увольнения 12/02/2019 в 19:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Реал» побеждать и на евроарене?
  • 3.79
    •
  • 00:20
    • Касильяс: Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у «Ромы»
  • 00:11
    • Консейсау: Ничья с «Ромой» стала бы более справедливым результатом
  • 23:50
    • «Тоттенхэм» и «Боруссия» голов до перерыва не забили
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кузнецова, три у Овечкина, передачи Малкина и ГолдобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 12/02/2019 в 08:430
  • 18:55
    • Утверждена дата боя Джошуа — Миллер
  • 18:43
    • УЕФА открыл дело по матчу «Фенербахче» — «Зенит»
  • 15:55
    • Медведев с победы стартовал на турнире в Роттердаме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие