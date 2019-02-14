«Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» победил на выезде «Аякс» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации в медиа об этой игре.

«Реал» сумел успешно перестроиться по ходу матча

«Мадридцы одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов после двух голов во втором тайме от Карима Бензема и Марко Асенсио, между которыми отличиться удалось Хакиму Зийеху в этот вечер талантов в Амстердаме. Время от времени это было сплошное пятно красного и белого цветов до перерыва, когда команда, которая, как многие считали, находится в кризисе, наконец, набрала свой ход. Пока "Реал" впал в свое состояние образца первой половины сезона, "Аякс" играл в бренд футбола, напоминающий что-то из утопии, спроектированной Йоханом Кройффом», — пишет на страницах AS Робби Данн.

«Гости были немного увереннее во втором тайме благодаря небольшим изменениям в своей организации игры. В частности, им стало легче идти в наступление, строя атаки от обороны, и выглядели не так подозрительно, как раньше, тем не менее, это все равно не было легкой прогулкой. И все же, "Сливочные" увезли два своих гола на "Сантьяго Бернабеу" как щит против этой взрывной и идеально сбалансированной команды амстердамцев».

«Реал» не выиграл бы без Куртуа

«Блестящая игра "Аякса"! Амстердамцы, казалось, находятся не в лучшей форме, но они практически ни в чем не уступили действующему обладателю трофея. Правда, было одно ключевое различие: "Реал" сполна воспользовался своими шансами, тогда как "Аякс" действовал расточительно.

Сыграй он в завершающей стадии эффективнее, через три недели голландцы отправились бы в столицу Испании с форой, а в итоге они уступают "Реалу" с разницей в один мяч...», — отмечает Дерек Брукман в материале сайта УЕФА.

«Нечасто судьбу матча Лиги чемпионов с участием "Реала" определяет вратарь мадридцев, но сегодня Тибо Куртуа был в ударе и стал одним из главных кузнецов успеха. В первом тайме, когда гости зачастую были прижаты к канатам, бельгиец сдерживал атакующий напор "Аякса". Победу мадридцам принесли голы форвардов, но подвиги кипера явно не остались без внимания Сантьяго Солари».

Асенсио сделал разницу в матче

«Гости не играли хорошо в Амстердаме, но теперь кажется, что они стали большей командой, чем даже неделю назад, и Марко Асенсио после двух месяцев отсутствия вернулся в состав, чтобы забить решающий мяч. Хозяева играли лучше, однако "Сливочные" снова сделали свою работу в Лиге чемпионов и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал после двух голов на выезде. Кроме Винисиуса Жуниора, который вновь впечатлил, о своем возвращении заявил Асенсио, забив тогда, как это больше всего было нужно», — рассуждает на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

«Его гол был, вне всяких сомнений, самым разящим влиянием на команду, которое он имел, однако с самого начала его появления на поле после замены было ясно, что он включился в борьбу, он быстр, энергичен и готов к игре. Перед тем, как забить Марко был близок к цели, и стало заметно, что его вертикальные действия начинают затыкать рты тем, кто преждевременно его критиковал. Это была его ночь: он помогал в обороне и хотел большего, что и случилось в виде его мяча, забитого в результате идеальной контратаки, где ему ассистировал Дани Карвахаль».

«Реал» не потерял умение держать удар

«Иметь такую ​​скамейку, чтобы получить возможность выпускать исполнителей с учетом их формы и готовности, чтобы оставлять кого-то вне заявки (Иско и Марсело), дабы предупредить их и других, и все же выиграть, чтобы быть в состоянии почувствовать, что игру можно перевернуть и сделать замену, влияющую на результат — это то, из чего сделаны чемпионы. Вот еще кое-что: за последние 10 игр мадридцы забили девять голов после 75-й минуты — подавляющее большинство пришло после 80-й минуте — такое исполнение всегда, без исключения, является признаком команды, которая не только физически готова, но и едина, ментально сильна и обладает системой убеждений, которая заканчивается твердым: "мы забьем".

Вы можете продолжать вашу мантру о том, что "Аяксу" не повезло, и это звучит мило, это разжигает воображение, учитывая, насколько серьезно были мотивированы проигравшие, но на самом деле они лишь растратили хорошее выступление. Не то чтобы мадридцам повезло — они сделали то, в чем они очень хороши: подпустили к себе соперника и сотрясли его нокаутом.

Спросите "Юве", спросите "Баварию", спросите "Атлетико", спросите ПСЖ, спросите "Ливерпуль", ведь хотя это "Реал" без Криштиану Роналду, но суть в том, что они все равно заманивают вас, наносят удары по телу и подбородку, а затем возвращаются в бой с градом болезненных ударов и, как правило, отправляют на пол ринга», — характеризует гостей в материале ESPN Грэм Хантер.

«Должен признать, что перед началом сезона я по-настоящему сомневался в том, что без Роналду они достаточно хороши, чтобы выиграть свою четвертую европейскую корону подряд. То, что они могли остаться неудовлетворенными, достаточно голодными, чтобы отбросить в сторону все остальные опасения и каким-то образом добавить к двум своим недавним победам над "Атлетико" еще и триумф на его стадионе, где пройдет финал.

Я сомневался в этом, но теперь изменил свою точку зрения, хотя они, возможно, и не фавориты. Да, в ключевые моменты им не хватает Криштиану, но они полны новой веры, энергии, молодости, атлетизма, импульса и, дамы и господа, в лице Винисиуса "Реал" обладает действительно необыкновенным молодым человеком». 0