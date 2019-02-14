С небес на землю. Сульшер взглянул правде в глаза

Статус фаворита

Уле Гуннар Сульшер смог настолько изменить игру, что к первому матчу в плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» подошел в статусе фаворита, заставляя своих фанатов мечтать о начале какого-то великого и особенного пути. Килиан Мбаппе и компания вернули «красных дьяволов» с небес на землю.

Проведя в целом равный первый тайм, «Пари Сен-Жермен» дважды отличился во втором. Этот результат требует от «Манчестер Юнайтед» действительно громкого ответа во французской столице, где подопечные Томаса Тухеля проиграли всего два матча Лиги 1 за последние пять сезонов. Старт карьеры Сульшера на «Олд Траффорд», конечно, вышел замечательным, но и переоценивать его не стоит.

Не забываем, что на выезд «Юнайтед» придется ехать без Поля Погба, заработавшего удаление в концовке встречи на «Олд Траффорд», когда в неразберихе получил вторую желтую карточку. Та ночь должна была покориться ему, но все вышло иначе. Очень жаль, ведь травмы Эдинсона Кавани и Неймара намекали нам на неплохие шансы манкунианцев. Все это чувствовали.

Оптимистичный настрой

Сульшер сделал все возможное, чтобы придать уверенности своим игроком. Норвежец говорил о желании «удивить многих», что выглядело вполне реально, учитывая впечатляющую форму его команды. «Я думаю, что мы способны победить кого угодно. Не думаю, что мы могли бы подойти к игре в еще лучшем настроении», — сказал он накануне матча.

Оптимизм на «Олд Траффорд» начал проявляться со стартовым свистком. Едва прошло 20 секунд, как Джесси Лингард запрессинговал оборону соперника около углового флажка. В течение 70 стартовых секунд на другом фланге Антони Марсьяль так плотно играл со своим соперником, что вынудил Джанлуиджи Буффона выбить мяч подальше от ворот.

Мы видели в исполнении «МЮ» высокую игру, которую Сульшер привил всего восемь недель назад. И хотя у команды было мало возможностей для взятия ворот в первом тайме, определенные шансы все же просматривались. Не будь одного неудачного паса или одного неаккуратного приема, для хозяев все могло сложиться иначе.

Главной угрозой для «красных дьяволов», очевидно, был Мбаппе, который славится невероятным темпом. И все же защитники хозяев с ним справлялись. Парижане с большим трудом доставляли ему мяч, а если у них это получалось, то, как правило, форвард находился в офсайде. Единственным игроком, сделавшим в первом тайме меньше касаний, чем герой ЧМ-2018, стал Давид Де Хеа. У вратаря «Юнайтед» было мало работы.

Подвели травмы

Но когда незадолго до перерыва Лингард был вынужден покинуть поле из-за травмы подколенного сухожилия, а Марсьяль не смог выйти на второй тайм, «Манчестер Юнайтед» утратил способность тревожить «Пари Сен-Жермен» своими контратаками. С тех пор все изменилось. Несмотря на все свои качества, Хуан Мата не обладает такой же скоростью и динамичностью, как Лингард. Что касается Алексиса Санчеса, то он провалил игру на левом фланге атаки.

Нужную эффективность демонстрировал только Маркус Рашфорд, и как же было обидно игрокам «Манчестер Юнайтед», когда они упустили Преснела Кимпембе. Молодому защитнику очень повезло, что в начале второго тайма он не заработал вторую желтую карточку за фол на Рашфорде. Гол он забил после того, как Анхель Ди Мария навесил с углового.

Фанаты «МЮ» освистывали все действия Ди Марии, но это шло ему только на пользу, особенно в тот момент, когда хозяевам пришлось думать об ответном голе. К такому манкунианцы не привыкли. Под руководством Сульшера они уступали только «Бернли», но ведь на поле против них был совсем не средненький клуб АПЛ. Ди Мария поучаствовал и во втором взятии ворот, когда его прострел низом замкнул Мбаппе.

Задача — вернуть уверенность

Второй гол окончательно лишил болельщиков «красных дьяволов» всякого оптимизма и породил разговоры о том, что Сульшеру пора сотворить второе чудо в Лиге чемпионов, спустя 20 лет после первого.

Однако удаление Погба, вероятно, ставит крест на всех надеждах «Юнайтед». Теперь внимание должно быть переключено на матч Кубка Англии против «Челси».

Задача Сульшера состоит в том, чтобы взбодрить своих футболистов. Они потерпели первую настоящую неудачу под его руководством, которая наступила как раз тогда, когда волна оптимизма развеяла все сомнения по поводу полноценного назначения норвежца на вакантный пост.

Неотъемлемая часть работы тренера — умение настроить игроков на борьбу после неудач. Все внимание теперь будет обращено на то, насколько хорошо «МЮ» оправится от фиаско. 0