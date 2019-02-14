ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лондонские супергерои. «Тоттенхэм» уничтожил Дортмунд

    Два тайма потребовалось «Тоттенхэму», чтобы фактически решить судьбу путевки в следующий раунд Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Тоттенхэм Боруссия Д Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» близок к четвертьфиналуЛондонские супергерои. «Тоттенхэм» уничтожил Дортмунд «Реал» показал чемпионские качества«Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду «Питтсбург» — «Эдмонтон»НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»
  • 14:56
    • Головин вернется к тренировкам в общей группе «Монако»
  • 11:11
    • Рассмотрение апелляции по Кокорину и Мамаеву состоится 25 февраля
  • 09:45
    • Капитан «Рубина» объявил о завершении карьеры
  • 08:57
    • «Милуоки» прервал победную серию «Индианы», «Миннесота» обыграла «Хьюстон»
  • 08:18
    • УЕФА: Гол «Аякса» в ворота «Реала» был отменен правильно
  • 00:55
    • «Реал» вырвал победу у «Аякса» в Амстердаме
  • 00:53
    • «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию»
    Все новости спорта
    «Тоттенхэм» близок к четвертьфиналу
    «Тоттенхэм» близок к четвертьфиналу
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    «Шпоры» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мало кто ожидал такого результата в битве равных команд. Впервые за почти десятилетие «Тоттенхэм» оказался на грани выхода в четвертьфинал. Автор Squawka Мухаммед Батт рассуждает о том, как англичанам удалось добиться такого успеха.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Вертонген — главный супергерой

    Ян Вертонген
    twitter.com/spursofficial

    «Тоттенхэму» был нужен новый лидер против Дортмунда. Гарри Кейн и Деле Алли оказались за бортом из-за травм, а все ждали чудес от Кристиана Эриксена и Сон Хын Мина. Оба были хороши, но настоящим талисманом победы на «Уэмбли» стал защитник Ян Вертонген.

    При этом Ян играл на позиции левого защитника, а не центрального, как привык делать всю жизнь. Сон уже говорил журналистам, что Вертонген — абсолютный универсал, поэтому он способен сыграть где угодно. Трудно с ним не согласиться.

  • «Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду
  • Реакция прессы на матч «Аякс» — «Реал»
  • Сегодня

    • Вертонген с первых минут начал ожесточенную борьбу, так как больше предложить было нечего — «Боруссия» способна выдерживать высочайший темп и играть действительно широко. В перерыве тренер изменил позицию Яна в обороне, после чего он начал взрываться в атаке.

    Первым стал его безупречный кросс через всю защиту «Боруссии», после которого забил Сон, а второй — шикарный удар, который удвоил преимущество хозяев поля. Даже Гарри Кейн мог бы позавидовать такому финишеру.

    Сон — лондонский Криштиану Роналду

    Сон Хын Мин действовал довольно просто, но уже в начале второго тайма вывел англичан вперед и забил свой первый гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

    Кореец забивает в каждом матче, в котором играет после возвращения с Кубка Азии. Три в трех. Более того, у нападающего в активе еще и три мяча в трех последних играх против Дортмунда.

  • Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный Санчес
  • ПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере
  • Вчера

    • Если в первом тайме чаще приходилось помогать защите противостоять шикарным распасовкам немцев, то после перерыва Сон показал себя во всей красе, подарив команде бесценное преимущество.

    Фойт — новая звезда в защите «Тоттенхэма»

    Хуан Фойт показал надежную игру в защите
    twitter.com/spursofficial

    Учитывая возраст и контрактный статус Тоби Алдервейрелда, нет ничего удивительного, что фанаты «шпор» очень обеспокоены защитой команды. В конце концов, Давинсон Санчес — это мало, учитывая вероятность травм, а руководство клуба не спешит тратить деньги на усиление.

    Зато нашелся Хуан Фойт — 21-летний центральный защитник, который еще в 2017 году был куплен у «Эстудиантеса». Аргентинец не находился в поле зрения Маурисио Почеттино, но теперь тренер дал ему шанс, а футболист оправдал доверие. Против «Боруссии» он доказал, что заслуживает места в основе.

  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
  • Реакция спортивных СМИ на поражение питерского клуба в матче с «Фенербахче»
  • Вчера

    • Фойт постоянно оказывался на пути мяча, часто выступая в качестве последнего рубежа для атакующей линии соперника. Он спокойно работал в самых напряженных ситуациях и показал, что будущее «шпор» в защите находится в надежных руках.

    «Боруссия» проиграла, но Санчо все равно великолепен

    Джейдон Санчо — лидер «Боруссии»
    squawka.com

    Яркой искрой в игре «Боруссии» стал Джейдон Санчо. 18-летний англичанин с удовольствием вышел на поле против соотечественников и в первом тайме с невероятным балансом и ослепительным дриблингом мучал защиту «Тоттенхэма». Он выглядел намного круче Марио Гетце и Кристиана Пулишича вместе взятых, а «шпоры» не понимали, что делать с этим парнем.

    Это был действительно фантастический вечер для Санчо. У него не было рядом Пако Алькасера, способного завершить атаку, не было опытного Марко Ройса. Джейдон должен был все сделать сам и несколько раз он мог забивать. Динамика в движениях, разумное распоряжение мячом — все это есть у англичанина. «Боруссия» проиграла, но Санчо показал, что способен выглядеть ярко на самом высоком уровне.

    Феноменальный Почеттино

    Маурисио Почеттино
    squawka.com

    «Тоттенхэм» сумел победить со счетом 3:0 в плей-офф ЛЧ без двух из четырех своих лучших игроков. «Шпоры» вышли из настоящей группы смерти, уступив в первых двух играх «Барселоне» и «Интеру». В английской Премьер-лиге команда входит в топ-3 и всего на пять очков отстает от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

    И все это — после подписания абсолютного нуля новых футболистов за последние два трансферных окна. Да, вы все правильно поняли. Деньги не были потрачены совсем.

  • Убойные навыки. Главные пижоны европейского футбола
  • От форварда «Пари Сен-Жермен» до вратаря «Ливерпуля»
  • 12/02/2019

    • Маурисио Почеттино — человек, который сделал все это возможным. Вдохновитель, чемпион и гений, который пока не выигрывает трофеи. Он создал уникальный коллектив, максимизировав реализацию потенциала каждого игрока. После перерыва тренер изменил тактику, после чего «Боруссия» забыла об атаках и начала отбиваться, потому что «Тоттенхэм» увеличивал давление и стремился победить крупнее, чем 3:0.

    В концовке Почеттино выпустил на поле Фернандо Льоренте, который совершил финальный удар кинжалом. Останется главный тренер в «Тоттенхэме» или нет — в любом случае в обозримом будущем его зарплата должна стать космической. В Лондоне или за его пределами. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Голевое негостеприимство
  • 07/02/2019 в 06:29
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Байер»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Барселона» слишком зависима от Месси
  • Истощенная «Барселона» может надеяться только на Месси
    • 20:48 11/02/2019     «Ливерпуль» и «Сити» — главные претенденты на титул
  • Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
    • 15:06 09/02/2019     Игроки «Ливерпуля»
  • То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛ
    • 14:59 10/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Игроки ПСЖ Футбол Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный СанчесПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере Вчера в 14:560
  • 14:44
    • Макеев продолжит карьеру в «Роторе»
  • 11:57
    • «МЮ» может приобрести летом хавбека «Барселоны»
  • 11:43
    • «Челси» сделал предложение по трансферу форварда «Айнтрахта»
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля Вчера в 09:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 11:25
    • Тен Хаг: «Аякс» большую часть игры доминировал и создавал шансы
  • 09:58
    • Солари: «Реал» верит в VAR и в то, что судья говорит в эти моменты
  • 09:12
    • «Милан» поборется с «Наполи» за вингера ПСВ
    «Фенербахче» — «Зенит» Футбол Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизньРеакция спортивных СМИ на поражение питерского клуба в матче с «Фенербахче» Вчера в 02:000
  • 22:59
    • Московское «Динамо» обыграло «Йокерит»
  • 22:45
    • ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»
  • 22:20
    • Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарём в истории
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие