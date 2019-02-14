Лондонские супергерои. «Тоттенхэм» уничтожил Дортмунд

Вертонген — главный супергерой

Ян Вертонген twitter.com/spursofficial

«Тоттенхэму» был нужен новый лидер против Дортмунда. Гарри Кейн и Деле Алли оказались за бортом из-за травм, а все ждали чудес от Кристиана Эриксена и Сон Хын Мина. Оба были хороши, но настоящим талисманом победы на «Уэмбли» стал защитник Ян Вертонген.

При этом Ян играл на позиции левого защитника, а не центрального, как привык делать всю жизнь. Сон уже говорил журналистам, что Вертонген — абсолютный универсал, поэтому он способен сыграть где угодно. Трудно с ним не согласиться.

Вертонген с первых минут начал ожесточенную борьбу, так как больше предложить было нечего — «Боруссия» способна выдерживать высочайший темп и играть действительно широко. В перерыве тренер изменил позицию Яна в обороне, после чего он начал взрываться в атаке.

Первым стал его безупречный кросс через всю защиту «Боруссии», после которого забил Сон, а второй — шикарный удар, который удвоил преимущество хозяев поля. Даже Гарри Кейн мог бы позавидовать такому финишеру.

Сон — лондонский Криштиану Роналду

Сон Хын Мин действовал довольно просто, но уже в начале второго тайма вывел англичан вперед и забил свой первый гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Кореец забивает в каждом матче, в котором играет после возвращения с Кубка Азии. Три в трех. Более того, у нападающего в активе еще и три мяча в трех последних играх против Дортмунда.

Если в первом тайме чаще приходилось помогать защите противостоять шикарным распасовкам немцев, то после перерыва Сон показал себя во всей красе, подарив команде бесценное преимущество.

Фойт — новая звезда в защите «Тоттенхэма»

Хуан Фойт показал надежную игру в защите twitter.com/spursofficial

Учитывая возраст и контрактный статус Тоби Алдервейрелда, нет ничего удивительного, что фанаты «шпор» очень обеспокоены защитой команды. В конце концов, Давинсон Санчес — это мало, учитывая вероятность травм, а руководство клуба не спешит тратить деньги на усиление.

Зато нашелся Хуан Фойт — 21-летний центральный защитник, который еще в 2017 году был куплен у «Эстудиантеса». Аргентинец не находился в поле зрения Маурисио Почеттино, но теперь тренер дал ему шанс, а футболист оправдал доверие. Против «Боруссии» он доказал, что заслуживает места в основе.

Фойт постоянно оказывался на пути мяча, часто выступая в качестве последнего рубежа для атакующей линии соперника. Он спокойно работал в самых напряженных ситуациях и показал, что будущее «шпор» в защите находится в надежных руках.

«Боруссия» проиграла, но Санчо все равно великолепен

Джейдон Санчо — лидер «Боруссии» squawka.com

Яркой искрой в игре «Боруссии» стал Джейдон Санчо. 18-летний англичанин с удовольствием вышел на поле против соотечественников и в первом тайме с невероятным балансом и ослепительным дриблингом мучал защиту «Тоттенхэма». Он выглядел намного круче Марио Гетце и Кристиана Пулишича вместе взятых, а «шпоры» не понимали, что делать с этим парнем.

Это был действительно фантастический вечер для Санчо. У него не было рядом Пако Алькасера, способного завершить атаку, не было опытного Марко Ройса. Джейдон должен был все сделать сам и несколько раз он мог забивать. Динамика в движениях, разумное распоряжение мячом — все это есть у англичанина. «Боруссия» проиграла, но Санчо показал, что способен выглядеть ярко на самом высоком уровне.

Феноменальный Почеттино

Маурисио Почеттино squawka.com

«Тоттенхэм» сумел победить со счетом 3:0 в плей-офф ЛЧ без двух из четырех своих лучших игроков. «Шпоры» вышли из настоящей группы смерти, уступив в первых двух играх «Барселоне» и «Интеру». В английской Премьер-лиге команда входит в топ-3 и всего на пять очков отстает от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

И все это — после подписания абсолютного нуля новых футболистов за последние два трансферных окна. Да, вы все правильно поняли. Деньги не были потрачены совсем.

Маурисио Почеттино — человек, который сделал все это возможным. Вдохновитель, чемпион и гений, который пока не выигрывает трофеи. Он создал уникальный коллектив, максимизировав реализацию потенциала каждого игрока. После перерыва тренер изменил тактику, после чего «Боруссия» забыла об атаках и начала отбиваться, потому что «Тоттенхэм» увеличивал давление и стремился победить крупнее, чем 3:0.

В концовке Почеттино выпустил на поле Фернандо Льоренте, который совершил финальный удар кинжалом. Останется главный тренер в «Тоттенхэме» или нет — в любом случае в обозримом будущем его зарплата должна стать космической. В Лондоне или за его пределами. 0