Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»

Эрнесто Вальверде был назначен главным тренером «Барселоны» в 2017 году. Опытный тренер стартовал в каталонском клубе с двух поражений от главного соперника «Реала» в Суперкубке Испании. Однако затем сумел привести команду к дублю на внутренней арене. В середине второго сезона Вальверде «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы Примеры, в полуфинале Кубка Испании, а также в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все складывается довольно хорошо. Так почему же продление контракта с Вальверде люди встретили реакцией от «хм» до «серьезно?» или даже «зачем?». Что же является причиной такой противоречивой реакции?

Плюсы

«Барселона» очень успешна под руководством Вальверде. Поначалу, казалось, что в каталонском клубе начнется хаос, а в Испании будет доминировать «Реал». Вместо этого «Барселона» под руководством Вальверде финишировала в чемпионате, опередив «Реал» Зинедина Зидана на 17 очков.

Вальверде удалось добиться этого с составом, который не выглядел способным выиграть хоть что-нибудь. Усман Дембеле пропустил половину сезона из-за травмы, а Филиппе Коутиньо присоединился к команде только в январе. У Луиса Суареса возникали трудности, и на протяжении большой части сезона первым после Лео Месси, на кого «Барса» могла положиться в атаке, был Паулиньо.

И все же приверженность Вальверде тактической дисциплине и снижению риска сделала свое дело. Во втором сезоне команда продолжила набирать обороты. Под его руководством каталонцы выиграли 65 из 96 матчей, забили 233 гола и пропустили только 78, сохранив свои ворота сухими в 45 поединках.

Эрнесто Вальверде ESPN

С точки зрения результатов команды продление контракта с Вальверде — правильное решение.

Более того, почти все ключевые игроки «Барселоны» очень довольны Вальверде. Они все играют регулярно и чувствуют большое доверие со стороны тренера. В сложной ситуации Вальверде всегда сможет положиться на ветеранов команды. Учитывая, что в их число входит и лучший игрок мира Месси, видеть их счастливыми — это очень хорошо.

Осторожность Вальверде вредит молодежи

Но состав любой команды состоит не только из опытных игроков. В последние годы трансферная деятельность «Барселоны» преимущественно была направлена на поиск талантов нового поколения. Усман Дембеле, Нельсон Семеду, Марк-Андре Тер Штеген, Самуэль Умтити, Филиппе Кутиньо, Малком, Артур и так далее... Эти молодые футболисты (а также Коутиньо) являются большой частью будущего «Барселоны».

Однако у всех этих игроков, кроме тер Штегена, под руководством Вальверде возникали трудности. Окей, проблемы Умтити связаны с травмами, но для всех остальных Вальверде стал препятствием ровно настолько, насколько и помощником. Конечно, тренер не хочет вредить своим игрокам, однако его неприятие риска, которое сделало его столь подходящим для «Барселоны» образца сезона 2017-2018, в новом сезоне теперь вызывает проблемы.

Дембеле изо всех сил боролся за минуты на поле и лишь недавно завоевал то доверие, которое заслуживает своим сверхчеловеческим талантом. Семеду выглядит лучше, чем Серхи Роберто, однако играет почти в два раза меньше. Коутиньо должен был стать в этой команде полузащитником, но Вальверде очень быстро отказался от этого эксперимента (слишком рискованно!) и начал использовать бразильца на фланге. Однако Коутиньо слишком талантлив для этой вспомогательной роли.

Филиппе Коутиньо skysports.com

У этих фантастических талантов возникают трудности из-за того, что тренер слишком осторожен. Интересно, какой будет судьба Френки де Йонга в «Барсе» — получит ли он от Вальверде тот уровень доверия, который у него есть сейчас в «Аяксе» и сборной Нидерландов? Или он также не сможет играть, если Серхио Бускетс и Иван Ракитич будут в строю?

Результата может не быть

Идем дальше. В середине февраля «Барселона» находится на вершине лиги. Однако две ничьи подряд привели к тому, что лидерство команды сократилось до шести очков. При этом у «Барсы» впереди еще есть матч с «Реалом» и несколько непростых выездов. В Кубке Испании все также еще далеко не решено — в первом матче «Барса» не смогла выиграть у «Реала» на своем поле (1:1).

В Лиге чемпионов «Барсе» предстоит сыграть с «Лионом». Каталонцы выглядят фаворитами, но даже если они пройдут французский клуб, то до финала будет еще два раунда. Еще многое может пойти не так в любом из соревнований, а сезон завершиться катастрофой. Всегда хочется, чтобы клубы доверяли тренерам, но пребывание Вальверде в «Барселоне» во многом зависит от результатов. Поэтому делать ставку на него сейчас, когда с хорошими результатами еще может не сложиться — это большой риск.

Эрнесто Вальверде fcbarcelona.com

«Барселона» играет скучно

Даже если бы «Барселона» выиграла все, что можно, вы все равно услышали бы ропот недовольства. Это тот клуб, в котором требованием является не просто победа, а яркая победа. На протяжении многих лет «Барселоне» удавалось это делать. В команде Франка Райкаарда были игроки, которые могли дарить фанатам зрелище. Отличную игру демонстрировала и команда Луиса Энрике, которая выиграла «требл». Ну и очевидно, что период правления Пепа Гвардиолы является лучшим примером того, как нужно объединять и стиль игры, и результат.

Футбол Вальверде куда более прозаичен, чем любого из трех этих тренеров. Смотреть игру «Барселоны» под его руководством — не самая простая задача. Картину скрашивают лишь индивидуальные вспышки волшебства от Месси, Дембеле, Бускетса и Жорди Альбы. Конечно же, эти футболисты по-прежнему способны демонстрировать удивительный футбол на протяжении всей игры, но теперь, как правило, они играют эффективно, но скучно. У команды не бурлит кровь, и для столь талантливого состава это является проблемой.

Вальверде проделал настолько хорошую работу в свой первый сезон, что теперь недостаточно квалифицирован для второго сезона (не говоря уже о третьем). «Блаугранас» нужно нечто большее, чем просто ориентированный на результат специалист. Им нужен настоящий художник. Команде необходимо развиваться, потому что если вы не продвигаетесь вперед, то вскоре вернетесь назад.

«Барса» находится на грани перестройки

Конечно, ни одна команда, в которой есть Месси, не может быть откровенно плохой или скучной. Но как насчет жизни после Лео? Летом ему исполнится 32 года, это нужно учитывать.

Лео Месси twitter.com/fcbarcelona

«Барселоне» нужен тренер, который будет доверять молодежи, чтобы клуб смог справиться с предстоящим переходом от ядра, сформированного Гвардиолой (Месси, Бускетс, Пике, Альба). Это очень серьезная смена поколений, и «Барсе» понадобятся все молодые таланты. Не только подписанные футболисты, но и собственные воспитанники. И тут Вальверде вновь терпит неудачу. Он не решался использовать игроков из клубной академии, потому что это, конечно же, несет за собой риск.

Карлес Аленья уже около года был готов к первой команде, но только сейчас начал получать свои первые минуты. Хуан Миранда молод, но может стать отличной альтернативой Жорди Альбе. Но вместо этого после двух неудачных игр Миранды Вальверде не захотел довериться молодому игроку и дать ему шанс исправиться, а стал использовать слева правых защитников.

Есть еще Рикки Пуиг — один из самых многообещающих хавбеков из академии «Барселоны» за последние десять лет. Продление контракта Вальверде означает, что переход Пуига в первую команду пройдет под присмотром этого тренера. Как это будет? Окажет ли тренер доверие молодому феномену? Будет ли у него возможность совершать ошибки и прогрессировать? Или он будет сидеть на скамейке за спинами надежных ветеранов?

Рикки Пуиг Marca

«Барселона» приближается к самому большому перекрестку в своей истории — старению и уходу величайшего игрока всех времен. Лео Месси — это все для «Барселоны». Клубу нужно будет сделать очень многое, чтобы не упасть, как камень, когда великий аргентинец покинет команду.

В последний раз «Барселона» сталкивалась с подобной ситуацией еще в 1961 году, когда клуб покинул легендарный Ласло Кубала. Команда тогда дважды подряд выиграла чемпионат Испании, но после ухода Кубалы оказалась в таком кризисе, что взяла лишь два чемпионства за следующие тридцать (!) лет.

«Барселоне» нужен тренер, который обладает смелостью и амбициозным взглядом и сможет помочь клубу более мягко пережить уход Месси. Эрнесто Вальверде не выглядит таким человеком. Это и делает его новый контракт потенциальной проблемой. 0