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    Кшиштоф Пентек: польская сенсация

    Левандовски и Милик уже в его тени

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    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан»
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан»
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    Кшиштоф Пентек всего за год из нападающего малоизвестной «Краковии» стал лидером атак «Милана» и вторым лучшим бомбардиром Серии А. Рассказываем о подрастающей звезде мирового футбола
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    Как Пентек играл до Италии?

    Семь лет назад Кшиштофу Пентеку удался первый настоящий прорыв в его карьере, когда в возрасте 17 лет он подписал контракт с «Лехией» из Дзерджонюва — клубом четвертого польского дивизиона, известного своей репутацией воспитателя игроков для национальной сборной. Уже через год он привлек внимание представителя элиты «Заглембе» (Любин), а пока гол следовал за голом, им заинтересовались и другие клубы. После четырех сезонов в Любине также выступающая в Экстраклассе «Краковия» приобрела форварда за 500 тысяч евро.

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    • Фанаты краковского клуба излучали оптимизм по случают его перехода, партнерами которого стали один из героев сборной Польши на Евро-2016 Бартош Капустка и один из ключевых исполнителей нынешнего «Лидса» Матеуш Клих. Тем не менее, клубу не удалось впечатлить и пришлось бороться за выживание. Команде удалось сохранить прописку с разницей всего в два очка, и главную роль в этом сыграл как раз Пентек, ставший четвертым бомбардиром лиги.

    Его прогресс продолжился и во втором сезоне за «Краковию», где он сумел забить 21 мяч и стать ведущей движущей силой коллектива, переместившегося в середину таблицы. Благодаря своему бомбардиру «Полосатые», возможно, могли бы добиться большего и в следующем сезоне, но то был последний сезон нападающего в клубе. Летом 2018-го года «Дженоа» выложила 4,5 миллиона евро за игрока и тот переехал в Италию.

    Топ-5 голов Пентека в польской Экстраклассе

    Как все началось в Италии?

    Несмотря на то, что его трансфер стал пятым самым дорогим в истории польского футбола, многие в красно-синей части Генуи чесали затылок по поводу того, правильно ли поступило руководство команды, решив выложить эти деньги за новичка. В предыдущей кампании «Грифоны» забили столько же голов, сколько и главный аутсайдер «Беневенто», поэтому отчаянно искали видного, а не малоизвестного форварда с ограниченным опытом.

    Однако все сомнения вокруг его подписания были быстро забыты, стоило Пентеку дебютировать в составе «россоблу». В первые 37 минут за новую команду он забил четыре мяча «Лечче» в Кубке Италии и покинул поле под стоячие овации. Что примечательно, «Дженоа» не впечатлял особой игрой и результатами в первой половине нынешнего сезона, но Кшиштоф оставался любимцем тифози, ведь долгое время опережал в списке бомбардиров суперзвездного Криштиану Роналду.

    В семи первых матчах за новый клуб во всех турнирах ему удалось отличиться 12 раз. Сходу Пентек начал бить рекорды — он стал первым футболистом генуэзцев, кто забивал в первых шести поединках кряду. Ни один дебютант Серии А не демонстрировал такую быструю результативность со времен Карл Аге Хансена из «Аталанты» в 1949-м году, кроме того, он сравнивался с рекордами скорострельности Андрея Шевченко образца 1999 года и Габриэля Батистуты — 1994-го, а с учетом всех топ-5 ведущих европейских первенств он быстрее всех добился двузначной цифры забитых мячей.

    Голы и эффектные моменты от Пентека за «Дженоа»

    Как ему это удается?

    Поляка отличает убийственная точность ударов, блестящий дриблинг и скорость, которые превращают его в настоящий кошмар для любого защитника. С учетом того, что защитники в Серии А преимущественно не отличаются высокой скоростью, в такой среде он чувствует себя как рыба в воде. При этом важно понимать, что Пентек — это не просто бомбардир, а игрок более широкого применения, если говорить об атакующей фазе.

    Так, Кшиштоф отлично умеет подыгрывать партнерам впереди, а благодаря своим способностям наверху незаменим не только у чужих ворот, но и рядом со своими. Что также выгодно отличает нападающего — это его постоянное стремление найти мяч, будь то хорошее открывание или отбор. Форвард не гнушается черновой работы и с готовностью отходит в центр поля для того, чтобы отвоевать снаряд.

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    • В связи с этим показательным был эпизод в осеннем поединке Лиги наций против команды Португалии. В нем Пентек действовал глубже и постоянно нацеливался на соперников с мячом, тогда как его звездный партнер по атаке Роберт Левандовски действовал выше на острие. В той игре, к слову, бомбардир также не ушел с поля без забитого мяча.

    Какое будущее его ждет?

    Не удивительно, что когда «Милан» лишился своего ведущего нападающего Гонсало Игуаина, он в одно и то же время с трансфером аргентинца подписал нападающего «Дженоа», который после потраченных летом 4,5 млн евро спустя полгода выручил за него 36 млн. Если вспомнить, как разочаровывал нынешний игрок «Челси» на «Сан Сиро», есть подозрение, что с этой рокировкой «россонери» даже выиграли, заменив 23-летним прогрессирующим бомбардиром 31-летнюю капризную звезду.

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    • Первый месяц выступлений Пентека за гранд итальянского футбола проходит так, как будто тот и не заметил смены команды посреди сезона, продолжая колотить гол за голом. В шести первых поединках за дружину Дженнаро Гаттузо он отметился семью взятиями ворот соперников и лишь на один мяч отстает от лидера бомбардирской гонки Роналду (18 и 19), при этом в его активе на три гола с пенальти меньше, нежели у португальца.

    Благодаря таким показателям форварда коллектив не только поднялся в зону Лиги чемпионов, но и пробился в полуфинал кубка страны, выбив с помощью его дубля «Наполи» (2:0). При этом он только на один гол уступает Роналду пальму первенства в гонке бомбардиров (18 и 19 соответственно), тогда как португалец на три мяча больше забил с пенальти. Таким образом, можно утверждать, что если «Милан» не будет совершать стратегических ошибок в развитии своего проекта, то вместе с поляком клуб способен добиться многого.

    Голы и эффектные моменты от Пентека за «Милан»

    Сам же Кшиштоф вряд ли может переживать за свои успехи, если продолжит работать с тем же упорством и сможет избежать серьезных травм: даже если «россонери» продолжат оставаться вне больших трофеев, его с удовольствием переманит какой-нибудь более успешный и денежный гранд. Что точно можно сказать — уже сейчас Пентек затмевает признанных лидеров сборной Польши Роберта Левандовски и Аркадиуша Милика. С такой атакой для «Кадры» будет просто преступно не вернуться к успехам. 0

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