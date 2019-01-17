ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Доминирование «Ювентуса» только усиливается

    Реакция прессы на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан»

    Суперкубок Италии Футбол Италии Ювентус Милан
    Вся лентаСамое главное
    Марсело БьелсаОбъяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандала Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»Доминирование «Ювентуса» только усиливается Евгений Донской Australian Open. Джокович и Медведев — в третьем круге, Донской и Потапова покинули турнир
  • 21:01
    • Маркизио и Паредес попали в сферу интересов ПСЖ
  • 20:38
    • Нифонтова — первая женщина, прошедшая «Дакар» в зачете Original by Motul
  • 19:59
    • Николаев третий раз подряд выиграл «Дакар» среди грузовиков
  • 19:50
    • Мугуруса обыграла Конту на Australian Open
  • 19:28
    • «Барыс» обыграл «Салават» и обеспечил себе место в плей-офф
  • 18:53
    • «Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании
  • 17:48
    • Кузьмина — победительница спринта в Рупольдинге
    Все новости спорта
    Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»
    Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Накануне «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, победив «Милан» (1:0). Приводим самые интересные публикации из медиа по этому поединку.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ювентус» уверенно переиграл «Милан»

    «Это всегда было вопросом когда, а не если Криштиану Роналду выиграет трофеи с "Ювентусом" после перехода за 112 млн евро из "Реала" прошлым летом. Суперкубок Италии — мелкая рыбка в сравнении с другими трофеями, на которые нацелился туринский гранд, но беспроигрышная серия в первой части сезона говорит о том, что чемпионский титул в Серии А — уж точно стоит на повестке дня. При этом "Старая Синьора" продолжает борьбу за Кубок Италии и успех в Лиге чемпионов», — констатирует в отчете Goal.com о матче Питер Хенсон.

  • Гол Роналду принес ему первый трофей в «Ювентусе»
  • Читайте по теме

    • «Португалец завел привычку создавать успех по ходу насыщенной трофеями карьеры, и в этот раз ничего не изменилось: экс-форвард "МЮ" дважды угрожал воротам "Милана" по ходу игры, пока не сделал решающий вклад в победу благодаря единственному в поединке голу. "Россонери", за редкими исключениями, не тревожили соперника и испытывали проблемы против усеянной звездами полузащиты оппонентов. Опрометчивая атака на Эмре Джана со стороны Франка Кессье, за которую он заслуженно получил удаление, стала подходящим способом завершить это непростое для него противостояние».

    Роналду выиграл свой 28-й командный трофей

    «Дружина Макса Аллегри достигла первой цели в 2019 году, которая является стартом для более амбициозных задач, где главная — победа в Лиге чемпионов. Она сделала это благодаря завоеванию своего восьмого Суперкубка Италии, чем также совершила реванш за поражение по пенальти в борьбе за этот же трофей от "Милана" в 2016 году в Дохе. На сей раз поездка на арабскую землю не разочаровала, равно как не разочаровало имя игрока, решившего судьбу матча», — пишет на страницах Tuttosport Сандро Боккьо.

    «Роналду должен был себя проявить, и он себя проявил. Португалец добился первого успеха в новом клубе (он стал его 28-м командным трофеем по ходу экстраординарной карьеры) благодаря удару головой после передачи от Миралема Пьянича. Джанлуиджи Доннарумма изо всех сил пытался помешать голу, но мяч прошел через его руки».

    «Ювентус» достиг первой цели в 2019 году

    «Даже людоедам время от времени нужно перемирие. "Ювентус" вернулся из Джидды с набитым животом и сонными лицами, которые опухли от улыбок. Макс Аллегри предоставил всем день отдыха, чтобы развеять эйфорию и вернуться к прежнему климату, а также восстановить энергию накануне возобновления чемпионата Италии. Выиграв свой первый трофей в этом сезоне благодаря голевому мастерству Роналду, который редко пропускает финалы, год начинается с множества намеченных целей по ходу триумфального шествия к очередному скудетто, в то время как команду ожидает противостояние с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов», — отмечает в материале La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле.

  • Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионов
  • Криштиану Роналду стал самым успешным трансфером «Ювентуса» за последние годы
  • 10/01/2019

    • «Для Аллегри это уже 10-й трофей у руля "бьянконери": важное достижение, которое ставит его в один ряд с такими глыбами, как Марчелло Липпи и Джованни Трапаттони. Ему не хватает успеха в Лиге чемпионов, и на это он начнет работать уже завтра. Именно эту цель все в лагере "Старой Синьоры" ставят в качестве приоритетной».

    Конкуренты все еще на голову слабее «Ювентуса»

    «Если перефразировать Гари Линекера, итальянский футбол — простая игра, ведь вы можете играть когда хотели и где хотите, но в итоге все равно побеждает "Ювентус". На сегодня туринская команда стала самой успешной в истории среди побед в Суперкубке Италии, хотя совсем не показала свой максимум в поединке против "Милана". Когда бы и что бы ни случилось, "бьянконери" и этому трофею суждено быть вместе», — пишет в своем блоге на портале Football Italia Джанкарло Ринальди.

  • «Челси» рискует с трансфером Игуаина
  • Пресса — о возможном переходе аргентинца в лондонский клуб
  • 11/01/2019

    • «Больше ничего не остается, кроме как поздравить этот черно-белый каток, который закатывает все живое на своем пути в итальянском футболе, и этот период сейчас уже кажется целой жизнью. Болельщикам "Старой Синьоры" нет никакого дела, как предсказуемо их любимцы собирают трофей за трофеем в последние годы, оставляя позади себя всех конкурентов, но при этом продолжают вкладывать деньги в усиление состава. Остальные клубы Серии А, по крайней мере, на данный момент, сейчас выглядят всего лишь точкой в их зеркале заднего вида». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?
  • Вчера в 18:55
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Леванте»
  • 1.76
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леандро Паредес
  • Трансферный дайджест. 8-14 января
    • 20:27 14/01/2019     Гарет Бейл
  • Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный период
    • 13:34 12/01/2019     Гарри Кейн
  • «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?
    • Вчера в 18:55
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Аризона» — «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. Два очка Проворова, гол Задорова и передача ЛюбушкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 января 09:260
  • 17:34
    • «Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Спортинга»
  • 16:47
    • Джокович — в третьем круге Australian Open
  • 14:38
    • Серена Уильямс обыграла Бушар на Australian Open
    Гарри Кейн Футбол «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?Сможет ли команда Почеттино безболезненно пережить травму лидера? Вчера в 18:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Барса» в 1/4 финала Кубка Короля?
  • 5.00
    •
  • 20:56
    • «Штутгарт» объявил о переходе защитника «Галатасарая»
  • 20:46
    • Силкин: Думаю, если Кокорин освободится в феврале, то сыграет
  • 19:43
    • «Трактор» на своем льду победил «Торпедо»
    Курбан Бердыев Футбол Планы на зиму: «Рубин»Рассказываем, как Курбану Бердыеву дотянуть до межсезонья на фоне безденежья и потери игроков Вчера в 19:580
  • 14:32
    • «Северсталь» продлила победную серию до шести матчей
  • 14:18
    • Логинов занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
  • 11:51
    • Донской проиграл Крайиновичу во втором круге Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие