Доминирование «Ювентуса» только усиливается

Накануне «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, победив «Милан» (1:0). Приводим самые интересные публикации из медиа по этому поединку.

«Ювентус» уверенно переиграл «Милан»

«Это всегда было вопросом когда, а не если Криштиану Роналду выиграет трофеи с "Ювентусом" после перехода за 112 млн евро из "Реала" прошлым летом. Суперкубок Италии — мелкая рыбка в сравнении с другими трофеями, на которые нацелился туринский гранд, но беспроигрышная серия в первой части сезона говорит о том, что чемпионский титул в Серии А — уж точно стоит на повестке дня. При этом "Старая Синьора" продолжает борьбу за Кубок Италии и успех в Лиге чемпионов», — констатирует в отчете Goal.com о матче Питер Хенсон.

«Португалец завел привычку создавать успех по ходу насыщенной трофеями карьеры, и в этот раз ничего не изменилось: экс-форвард "МЮ" дважды угрожал воротам "Милана" по ходу игры, пока не сделал решающий вклад в победу благодаря единственному в поединке голу. "Россонери", за редкими исключениями, не тревожили соперника и испытывали проблемы против усеянной звездами полузащиты оппонентов. Опрометчивая атака на Эмре Джана со стороны Франка Кессье, за которую он заслуженно получил удаление, стала подходящим способом завершить это непростое для него противостояние».

Роналду выиграл свой 28-й командный трофей

«Дружина Макса Аллегри достигла первой цели в 2019 году, которая является стартом для более амбициозных задач, где главная — победа в Лиге чемпионов. Она сделала это благодаря завоеванию своего восьмого Суперкубка Италии, чем также совершила реванш за поражение по пенальти в борьбе за этот же трофей от "Милана" в 2016 году в Дохе. На сей раз поездка на арабскую землю не разочаровала, равно как не разочаровало имя игрока, решившего судьбу матча», — пишет на страницах Tuttosport Сандро Боккьо.

«Роналду должен был себя проявить, и он себя проявил. Португалец добился первого успеха в новом клубе (он стал его 28-м командным трофеем по ходу экстраординарной карьеры) благодаря удару головой после передачи от Миралема Пьянича. Джанлуиджи Доннарумма изо всех сил пытался помешать голу, но мяч прошел через его руки».

«Ювентус» достиг первой цели в 2019 году

«Даже людоедам время от времени нужно перемирие. "Ювентус" вернулся из Джидды с набитым животом и сонными лицами, которые опухли от улыбок. Макс Аллегри предоставил всем день отдыха, чтобы развеять эйфорию и вернуться к прежнему климату, а также восстановить энергию накануне возобновления чемпионата Италии. Выиграв свой первый трофей в этом сезоне благодаря голевому мастерству Роналду, который редко пропускает финалы, год начинается с множества намеченных целей по ходу триумфального шествия к очередному скудетто, в то время как команду ожидает противостояние с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов», — отмечает в материале La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле.

«Для Аллегри это уже 10-й трофей у руля "бьянконери": важное достижение, которое ставит его в один ряд с такими глыбами, как Марчелло Липпи и Джованни Трапаттони. Ему не хватает успеха в Лиге чемпионов, и на это он начнет работать уже завтра. Именно эту цель все в лагере "Старой Синьоры" ставят в качестве приоритетной».

Конкуренты все еще на голову слабее «Ювентуса»

«Если перефразировать Гари Линекера, итальянский футбол — простая игра, ведь вы можете играть когда хотели и где хотите, но в итоге все равно побеждает "Ювентус". На сегодня туринская команда стала самой успешной в истории среди побед в Суперкубке Италии, хотя совсем не показала свой максимум в поединке против "Милана". Когда бы и что бы ни случилось, "бьянконери" и этому трофею суждено быть вместе», — пишет в своем блоге на портале Football Italia Джанкарло Ринальди.

«Больше ничего не остается, кроме как поздравить этот черно-белый каток, который закатывает все живое на своем пути в итальянском футболе, и этот период сейчас уже кажется целой жизнью. Болельщикам "Старой Синьоры" нет никакого дела, как предсказуемо их любимцы собирают трофей за трофеем в последние годы, оставляя позади себя всех конкурентов, но при этом продолжают вкладывать деньги в усиление состава. Остальные клубы Серии А, по крайней мере, на данный момент, сейчас выглядят всего лишь точкой в их зеркале заднего вида». 0