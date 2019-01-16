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    Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке Италии

    Суперкубок Италии Футбол Италии Милан Ювентус
    Туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом» (1:0) в матче за Суперкубок Италии, который прошел в Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Единственный мяч был забит на 61-й минуте. Пьянич исполнил классный заброс за спины защитникам «Милана» во вратарскую, где Криштиану Роналду ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в угол ворот Доннаруммы.

    На 71-й минуте на газоне в составе «Милана» появился Гонсало Игуаин, участие которого в матче до последнего момента было под вопросом.

    А на на 74-й минуте главный арбитр Лука Банти удалил с поля полузащитника россонери Франка Кессье, который получил прямую красную карточку за грубый фол против Эмре Джана поблизости от центра поля.

    «Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. 0

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