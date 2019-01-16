Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке Италии

Туринскийодержал победу над(1:0) в матче за Суперкубок Италии, который прошел в Саудовской Аравии.

Единственный мяч был забит на 61-й минуте. Пьянич исполнил классный заброс за спины защитникам «Милана» во вратарскую, где Криштиану Роналду ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в угол ворот Доннаруммы.

На 71-й минуте на газоне в составе «Милана» появился Гонсало Игуаин, участие которого в матче до последнего момента было под вопросом.

А на на 74-й минуте главный арбитр Лука Банти удалил с поля полузащитника россонери Франка Кессье, который получил прямую красную карточку за грубый фол против Эмре Джана поблизости от центра поля.

«Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. 0