Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство

Петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Дубль в составе «сине-бело-голубых» оформил Себастьян Дриусси, еще один гол забил Эмилиано Ригони, а Артем Дзюба сделал три результативные передачи. Мы решили узнать, как СМИ отреагировали на это событие.

Обмен голами

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, что в дебюте встречи команды не слишком активно шли вперед, но до перерыва все же обменялись голами.

«В первые полчаса вообще было больше единоборств и пауз из-за повреждений, чем яркого футбола. "Зенит" садился глубоко, "армейцы" более крупными силами подходили к штрафной соперника. Гости за этот отрезок нанесли два неточных удара, хозяева ни одного.

Однако команда Семака, пожалуй, атаковала острее на контвыпадах. Сердар Азмун едва не убежал один на один, Артём Дзюба затянул с пасом, хотя мог вывести Шатова на Игоря Акинфеева, а Азмун не попал по мячу, когда сработала "двоечка" Дзюба — Шатов с тонким пасом пяткой в исполнении центрфорварда.

Зато в следующие восемь минут команды обменялись голами в результате первых же ударов в створ! Марио Фернандес с Влашичем запутали Юрия Жиркова и Барриоса, после чего Обляков реализовал передачу трансферной цели "Зенита". Вся комбинация с пропуском мяча получилась очень красивой, а Шатов поздно среагировал на Облякова. Давление хозяев при счёте 0:1 завершилось ещё одной классной передачей пяткой от Дзюбы — на Себастьяна Дриусси. Автор чемпионского гола в Грозном пробил в угол без шансов для Акинфеева», — отмечает Романов.

Голы-близнецы

Автор «Советского спорта» Игорь Зетилов заявил, что второй гол в исполнении «Зенита» получился почти точной копией первого.

«Во втором тайме какое-то время шла открытая игра. Много и настойчиво атаковал ворота гостей Азмун, получил шанс даже Анюков — выше. ЦСКА огрызался резко и опасно. Влашич залепил в перекладину, а за минуту до этого опасно бил Фернандес.

Шоком для игрока и всего стадиона стало решение Семака поменять Азмуна на Эмилиано Ригони. Но аргентинец забил первым же касанием — 2:1. Вновь в роли ассистента выступил Дзюба. И вообще второй гол хозяев получился почти точной копией первого. Стадион затянул песню "День Победы". Для питерцев он таким стал бы при любом исходе.

На поле стало еще веселее. Акинфеев вынес мяч рукой с "ленточки" из-под ног Дзюбы, Дриусси плюхнул в штангу, а добивающий Жирков не попал в пустые ворота. Как он умудрился?

Но у "Зенита" в воскресный вечер получалось почти все. Дзюба сделал ассистентский хет-трик, а Дриусси забил свой второй мяч в этой встрече. 3:1 — и все стало ясно», — констатирует Зетилов.

Класс Акинфеева

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отметил отличную игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Выйдя вперед, "Зенит" завелся еще больше — и если бы не Акинфеев, интрига в матче была мертва бы задолго до финального свистка.

Армейский вратарь спас свои ворота после выстрела Жиркова и добивания от Дзюбы, нейтрализовал выход один на один Мака, вытащил из ближнего угла удар Дриусси. Петербуржцы сделали все, чтобы упрочить свое преимущество, но третий гол никак не шел.

Зато на 81-й минуте счет едва не сравняли гости — Лунев потащил из-под перекладины удар со штрафного от Облякова. И тут же хозяева поставили точку в матче — дубль сделал Дриусси. Первая победа "Зенита" над ЦСКА с 2016 года поставила под большой вопрос участие "красно-синих" в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — убежден Бычков.

Дзюба в новой роли

Иван Долинин в своем материале для Rusfootball.info похвалил Артема Дзюбу, сделавшего три результативные передачи.

«Отдельную роль в сегодняшнем матче сыграл Дзюба. Артем отметился тремя голевыми передачами и довел их число в нынешнем сезоне до десяти. Таким образом, после 28-ми туров у нападающего "Зенита" результативных пасов больше чем забитых голов.

Безусловно, это еще раз подчеркивает, что в этом чемпионате мы увидели несколько другого Дзюбу. В модели игры, которую придумал Семак, он должен был чаще играть в подыгрыше и отлично с этим справился. Впервые ставший чемпионом России форвард постоянно отмечал, что сейчас ему намного важнее результаты команды, а не личные достижения.

Причем, мы видим, что Дзюба хоть и действует достаточно однообразно, но при этом способен ассистировать весьма разнообразными способами. Сегодняшний матч — хороший пример. Первый гол — поддержка и изящное продолжение комбинации, задуманной Дриусси. Второй гол — зацепился за передачу в штрафной и отдал под удар только что вышедшему на поле Ригони. Третий гол — спокойно придержал мяч, дождался Дриусси и аккуратно низом покатил на него. Дзюба — один из главных творцов сегодняшней победы и всего чемпионства в целом», — считает Долинин.

ЦСКА попал под каток

Редакция Soccer.ru отметила настрой «Зенита», который при поддержке переполненных трибун не позволил себе расслабиться.

«Этот матч стал еще и рекордным для "Зенита". Он обновил рекорд посещаемости "Газпром Арены", на которую пришли 61 494 зрителя. И это вообще самая посещаемая игра "Зенита" за последние 35 лет. Только в 1984 году в матче чемпионата СССР на матч "Зенита" с киевским "Динамо" пришли 70 тысяч зрителей.

Разве могло отношение игроков "Зенита" к матчу быть иным, отличным от наблюдаемого, с учетом такого ажиотажа? Это как раз тот классический случай, когда ждущие от тебя успеха трибуны не давят на плечи, а приподнимают, добавляя сил и окрыляя. Насколько непросто "Зениту" было сложно сделать заключительный шаг в Грозном, насколько тяжело далась та ничья, что отмечал и Семак — именно психологический аспект — настолько же легко петербуржцам удалась встреча с ЦСКА.

Армейцы попали не на расслабленных фестивальных полупьяных чемпионов, а на — точнее под — настоящий чемпионский каток, который только дополнительное ускорение получил, чтобы не заметить препятствие, которое вроде как должно было стать более серьезным.

Мог ли ЦСКА сыграть лучше, эффективнее? Да, мог. Но не факт, что более внимательная игра в обороне или более качественная реализация позволили бы победить "Зенит" при таком его настрое. Это был матч эмоций, матч психологий, настроя, а не тактики и стратегических схем. И подавленность ЦСКА в конце игры — это обратная сторона подъема петербуржцев», — говорится в материале. 0