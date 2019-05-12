Скучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»

«Спартак» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Победу «красно-белым» принес точный удар Зе Луиша на 11-й минуте. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Спасибо Зе Луишу за светлую голову

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что «Спартак» вышел вперед в дебюте встречи, хотя вовсе не владел инициативой.

«При Олеге Кононове спартаковцы часто начинают с хорошим настроением и в первые минуты подавляют соперников. Однако на сей раз получилось несколько иначе. Гости довольно уверенно держали мяч и через фланги пытались доставить его в штрафную Сильвестру Игбуну, тогда как москвичам непросто давался переход в финальную треть.

Тем удивительнее, что в этот момент они и открыли счет. Лоренсо Мельгарехо справа здорово подал в штрафную, а Зе Луиш продавил оппонента, не оставив Александру Беленову шансов. Этот гол вдохновил "красно-белых", и следом они забили еще раз, но гол уже самого Мельгарехо арбитр Павел Кукуян отменил из-за офсайда.

С появлением на тренерском мостике "Уфы" Вадима Евсеева башкирский клуб демонстрирует стальные … нервы и волю. Уфимцы вовсе не растерялись и стали искать слабые места в обороне противника, большинство атак проводя через фланг, за который отвечают Айртон и Александр Ташаев. Россиянин здорово провел второй тайм в Екатеринбурге, выйдя на замену Александру Ломовицкому. Но стабильности ему пока не хватает — провести на высоком уровне два матча подряд ему тяжело. Впрочем, и альтернативы ему особой не было, Лом травмирован и не попал даже в заявку.

Если игра "Спартака" вызывает у болельщиков смешанные чувства, то русификация и молодость состава должна радовать. В старте вышли сразу семеро россиян, в том числе отлично сыгравший против "Урала" Илья Гапонов и экс-чертановец Наиль Умяров. Последний заменил в основе куда более убедительного на переходном переходе, нежели на футбольном поле Аяза Гулиева. И чувствовал себя столь уверенно, что постоянно пытался руководить партнерами — то Айртону покажет, куда тому двигаться, то Джикии — как ему отдать, то приобнимет Фернандо. Очень дерзкий парень. Еще бы игрой на поле подтверждал свои ментальные характеристики», — пишет Зибрак.

Напряжение до самого конца

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отметил, что во втором тайме «Уфа» смотрелась лучше «Спартака» и даже могла отыграться.

«Кононов понимал, что с командой Евсеева спокойным себя нельзя чувствовать вплоть до финального свистка. В ЦСКА и "Крыльях Советов" это точно могут подтвердить: в играх с ними "Уфа" сравнивала счет уже в добавленное время.

В случае со "Спартаком" это могло произойти гораздо раньше. Уже в самом начале второго тайма Игбун затылком скинул мяч на Сысуева, но удар у последнего не получился — мяч попал в Гапонова. Еще через несколько минут Живоглядов замкнул прострел слева, но команду выручил Максименко.

Даже на фоне одного из аутсайдеров премьер-лиги никакого "спартаковского футбола" хозяева, разумеется, не показывали. Единственный момент после перерыва "Спартак" создал после стандарта — Фернандо замечательно навесил с углового, и Мельгарехо головой бил наверняка — Беленов каким-то чудом дотянулся до мяча уже на самой ленточке», — отмечает Рогулев.

Главное — победа

Корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что «Спартак» должен быть доволен тремя набранными очками, несмотря на отсутствие внятной игры.

«Создавалось впечатление, что "Спартак" играл так нарочно, как будто морил "Уфу" и ждал каких-то инициаторских действий от нее. Но это плохо вязалось с философией Кононова и вообще со здравым смыслом — не идти в атаку в первом тайме против "Уфы" при 1:0? Звучит абсурдно даже для "Спартака", который не всегда поддается логическому толкованию.

Но как-то иначе свалившуюся на игроков немощь объяснить было сложно. Не настолько у "Спартака" насыщенный календарь, чтобы выходить уставшими ещё на первый тайм.

Но по итогам сорока пяти минут "красно-белые" оказались впереди, да и настреляли больше моментов. Может, настрадавшиеся болельщики были согласны и на такое, лишь бы команда побеждала?

"Спартак" играл бездарно и скучно, но победил — а сейчас для "красно-белых" это главное. Благодаря этому куцему, но всё же успеху москвичи обогнали "Арсенал" и ЦСКА.

"Армейцам" предстоит играть против "Зенита", так что они, вероятно, очки потеряют. В стратегическом плане — 3 очка с "Уфой" были крайне важны для "Спартака".

Потому что при хорошей фантазии теперь у "красно-белых" шансы и на Лигу Чемпионов. Правда, что с такой игрой там делать?», — сокрушается Каленов.

Самый депрессивный стадион в РПЛ

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров назвал «Открытие Арену» самым депрессивным стадионом российской Премьер-лиги, поскольку уходящий сезон не смог оправдать надежд болельщиков «Спартака».

«Арена прощалась с сезоном. С высоты прожитых 15 матчей в РПЛ и еще десятка в других турнирах можно смело сказать: не было в российском футболе стадиона более депрессивного.

Прошлым летом здесь мечтали о трофеях, Лиге чемпионов и единстве, а в результате получили ПАОК, дальнейшие сплошные разочарования, увольнение любимого тренера, гражданские войны, протесты и уныние вместо красочной игры. Почти с каждого матча, за очень редким исключением, зрители уходили отсюда в лучшем случае сонными, зевающими и равнодушными, а в худшем — обозлёнными и глубоко разочарованными.

Самое же грустное для болельщиков — это то, что сейчас совершенно невозможно предположить, что ждёт "Спартак" в будущем. Кто войдёт в новый руководящий состав? Точно ли проваливший все задачи Кононов — человек, который уместен в роли главного тренера? Найдутся ли средства, чтобы приобрести новых звёздных футболистов, которые команде для выхода на новый уровень уже необходимы?», — задается вопросом Гончаров. 0