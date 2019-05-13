Завершение АПЛ: чемпионские миллиметры, чудо от Почеттино и позор «МЮ»

Сезон в английской Премьер-лиге чемпионством «Манчестер Сити», который на один балл опередил «Ливерпуль». Приводим самые интересные комментарии медиа о гонке за титул, а также выходом «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов и провале «МЮ».

Главная звезда «Манчестер Сити» — Гвардиола

«Второй титул в "Манчестер Сити" будет в итоге вдвойне сладким, ведь несмотря на весь шум о том, чтобы просто гордиться самим процессом, Пеп Гвардиола яростно защищает свое наследие, зная, что его методы будут оцениваться по голым цифрам. Завершение сезона без крупных трофеев с одним Кубком Лиги был бы личной катастрофой. В следующую субботу манкунианцам также предстоит сыграть против "Уотфорда" в Кубке Англии», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Господство "Горожан" не было органичным процессом, поскольку потраченные миллиарды значительны, а Премьер-лига дважды выигрывается выдающейся командой, которая выступает в качестве рекламного щита для Абу-Даби. И все же, есть нечто, что стоит отдельно от достижений игроков и персонала, что является парадоксом клуба: единственная настоящая мировая звезда в данной структуре — менеджер.

Это урок о том, как тренировать и создавать команду, о человеческих качествах в спорте. Празднования титула были искренними, они стали наградой за коллективные усилия и неустанные сердца, а также — за два титула кряду команды, которая сейчас, несомненно, входит в число лучших за всю историю английского футбола».

Судьбу титула решили миллиметры и сантиметры

«Сезон закончился секундами, разделяющими ключевые моменты, но можно сказать, что миллиметры стали окончательной разницей между "Сити" и "Ливерпулем". Когда 4 января "Красные" отправились на "Этихад", на вершине таблицы у них было семь очков отрыва, и они знали, что победа увеличит его до двузначной цифры, что, безусловно, положит конец надеждам конкурентам. В начале игры выбитый с линии ворот мяч Джоном Стоунзом, когда для ее пересечения сфере не хватило 11 миллиметров, сохранила счет 0:0, и хозяева в итоге устремились за победой, сократив разрыв до четырех баллов», — вспоминает Марк Огден в материале ESPN ключевой матч сезона.

«Позже Стоунз сказал, что "такие вещи могут менять игры". Как оказалось, его вмешательство выходило за рамки одного поединка с точки зрения важности для будущих чемпионов, которые также победили "Бернли" благодаря голу Серхио Агуэро, когда снаряд пересек линию ворот всего на 29,5 миллиметра. Что касается того, как команды закончили сезон, прошедшие девять месяцев показали, что даже малейшее преимущество может иметь решающее значение при определении пункта назначения трофея Премьер-лиги».

Почеттино в этом сезоне совершил чудо с «Тоттенхэмом»

«Четвертый финиш в четверке лучших АПЛ кряду — лучший результат "Тоттенхэма" в турнире с 1964 года. Добавьте к этому возможность европейского триумфа, и Маурисио Почеттино, менеджер клуба, который не потратил денег на игроков в этом сезоне, продолжает достигать чудесных результатов. Игроков "Шпор" можно было простить за поражение во "сне" — слово, использованное аргентинцем для описания последствий полуфинального камбэка его команды против "Аякса" в среду, завершенному на 96-й минуте, что впервые в истории лондонцев вывел их в финал Лиги чемпионов», — отмечает в материале BBC Харри Пул.

«До финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" еще три недели, и "Тоттенхэм", похоже, был полон решимости сохранить свой импульс на новом стадионе против "Эвертона", пережив ужасную недавнюю серию в АПЛ. И это был Кристиан Эриксен, отсутствовавший большую часть игры, который вышел на первый план, чтобы обеспечить момент качества ударом со штрафного, чтобы "Шпоры" не уехали в Мадрид с поражением.

Почеттино заявил, что будет "глупо" оставаться в клубе, если от него ожидают сохранения его нынешних успехов без изменения режима его работы, и эта кампания — независимо от результатов через три недели — означает, что лондонцы должны сделать все возможное, чтобы он остался».

«МЮ» завершил сезон, как вылетевший клуб, и это не конец

«Нынешний сезон завершился для "МЮ" на шестом месте с удивительными 32 очками позади "Манчестер Сити" (такой же отрыв от вылетевшего "Кардиффа"), что на 15 пунктов хуже, чем в прошлом сезоне. И на этом позор может не закончиться, ведь теперь "Красные Дьяволы" полностью зависят от победы соседей по городу над "Уотфордом" в финале Кубка Англии в субботу, чтобы не начать выступления в Лиге Европы на втором этапе квалификации 25 июля. Это означало бы необходимость проводить шесть дополнительных игр, чтобы достичь группового этапа, хотя с такой формой они не зайдут так далеко», — убежден в своей колонке на The Telegraph Джеймс Дакер.

«Если бы "Юнайтед" не был сметен эмоциями электрического старта под руководством Оле Гуннара Сульшера, который начался с победы со счетом 5:1 в Кардиффе и вместо этого ждал до сегодня, пока назначения нового менеджера, получил бы норвежец эту работу? Думается, мы знаем ответ на этот вопрос. И поэтому в то время, как человек, которого клуб изначально жаждал, Маурисио Почеттино, готовится к финалу Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", Сульшеру остается только пытаться разобраться в этом печальном беспорядке.

Но что, если манкунианцы начнут следующий сезон так же плохо, как закончили этот? "МЮ" проиграл восемь из последних 12-ти матчей во всех соревнованиях и набрал всего восемь очков из последних 27-ми в АПЛ. Это эквивалент 34 очков за сезон, сколько набрал в итоге и вылетевший "Кардифф". 0