Бразилия не решила главную проблему для победы на Кубке Америки

В четвертьфинале Кубка Америки сборная Бразилии победила команду Парагвая в серии пенальти после того, как игровое время закончилось со счетом 0:0. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этом поединке.

Иисус — бразилец

«Не сегодня», — с таким заголовком вышел материал на бразильской Lance. Тем самым издание напомнило, что в двух предыдущих случаях из трех именно сборная Парагвая выбивала команду Бразилии в плей-офф Копа Америка.

«Иисус — бразилец», — так отреагировала на перипетии матча аргентинская Olé, которая использовала игру слов, где в испанском языке фамилия автора победного пенальти Габриэла Жезуса пишется одинаково с именем Божьего сына.

«Иисус — бразилец» Olé

История не повторилась

«История не повторилась» — следующий заголовок у парагвайского ABC Color. Медиа напоминает, что в 2011-м и 2015-м годах именно их любимцы были сильнее в дуэли с Бразилией.

«Героический Парагвай», — парагвайский портал D10 восторгается «Гуарани», несмотря на их вылет из Кубка Америки, подразумевая то, что почти весь второй тайм команда играла в меньшинстве, и проиграла лишь по пенальти 3:4.

«Героический Парагвай» D10

Бразилия ожидает в соперники Аргентину

«Надеюсь, что соперником сборной Бразилии в полуфинале будет Аргентина. Это Кубок Америки, который проводится на поле первой, и матч будет отличаться от предыдущих встреч, ведь в нем будет больше эмоций, страсти и удовольствия. Я безумно хочу этой дуэли в полуфинале, ведь это большой матч, с богатой историей — классика мирового футбола», — рассказал аргентинской Olé бразильский журналист Галвао.

«Если Аргентина пройдет, то сыграет против Бразилии, и между этими командами будет большая техническая разница. Лионель Месси, если он действительно играет в свою силу, обеспечивает баланс в классе соперников. Однако если ему это не удастся, как это уже происходило, Бразилия будет иметь перевес, и хотя это не значит, что будет 3:0, но факт остается фактом — Аргентина уступает в классе», — вторит ему коллега и легенда бразильского футбола в прошлом Валтер Казагранде.

Бразилия страдает от проблем в атаке

«В работе наставника сборной Бразилии появился серьезный дефект после ЧМ-2018: Тите долго и тяжело переживал поражение в четвертьфинале от Бельгии, поэтому теперь его выводы отражены в ухищрениях, которые он сделал для команды. Принимая во внимание, что тогда его подопечные действовали слишком открыто, теперь они действуют более осторожно в полузащите, а фулбеки менее проворны и более оборонительны, чем в прошлом году», — анализирует тактику победителей Тим Викери в материале ESPN.

«Кроме того, тренер приехал из России, глубоко сожалея о том, что он так долго делал ставку на Габриэла Жезуса в роли центрфорварда, и все было бы иначе, убеждал он себя, если бы Роберто Фирмино был первым выбором. Это убеждение, которое не поддается проверке, похоже, превратилось в реальность, ведь нападающий "Ливерпуля" провел год на данной позиции и, несмотря на все его многочисленные достоинства, это еще не сработало. Но не потому, что он недостаточно хорош, а в силу того, что до сих пор его достоинства не интегрированы должным образом в тактику "Селесао".

В атаке команды не хватает присутствия в чужой штрафной, ведь форварды "пентакампеонов" легкие: как только удается выйти вперед, они неудержимы. Однако против решительной защиты — и особенно на некачественном поле — жизненно важный первый гол оказывается трудной задачей. Независимо от того, что произойдет в оставшейся части турнира, а на родине Бразилия, несомненно, фаворит, отсутствие центрфорварда топ-класса остается явной проблемой, которую необходимо решить». 0